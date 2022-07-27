УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4936 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 966 12
армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541) техніка (1780) втрати (4281)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 070 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 40 070 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1738 (+1) од,

бойових броньованих машин - 3971 (+12) од,

артилерійських систем - 883 (+3) од,

РСЗВ  - 258 (+0) од,

засоби ППО  - 117 (+0) од,

літаків - 222 (+0) од,

гелікоптерів - 190 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),

крилаті ракети  - 174 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,

спеціальна техніка - 75 (+0).

Читайте також: ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Вітаемо ЗСУ с 40 000 підписників
показати весь коментар
27.07.2022 10:02
+10
Кацапы не успели юбилей отгулять,а уже +70
показати весь коментар
27.07.2022 09:43
+7
https://ibb.co/kGd3Gvb
показати весь коментар
27.07.2022 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы не успели юбилей отгулять,а уже +70
показати весь коментар
27.07.2022 09:43 Відповісти
40 не "святкують"....святкують 50 і більше)
показати весь коментар
27.07.2022 09:53 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 13:22 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 10:08 Відповісти
Вітаемо ЗСУ с 40 000 підписників
показати весь коментар
27.07.2022 10:02 Відповісти
https://ibb.co/kGd3Gvb
показати весь коментар
27.07.2022 10:17 Відповісти
Я так и не понял . . . Уже второй день нули в графе "сбитые самолёты", а между тем ещё позавчера вечером была информация о том, что Сичеславская бригада завалила за день 2 Су-25 . . . Так где они в статистике ?
показати весь коментар
27.07.2022 10:44 Відповісти
Значит, инфа была ложной. У нас с самолетами рашистов вечно любое попадание в сторону самолета заявляют о сбитии, хотя самолет мог скинуть тепловую ловушку, или повреждения были минимальные и самолет долетел своим ходом.
показати весь коментар
27.07.2022 12:10 Відповісти
Юбілєй
показати весь коментар
27.07.2022 11:02 Відповісти
ещё 40к и рузьгэ свалят сами
показати весь коментар
27.07.2022 11:39 Відповісти
еще в начале войны , где-то на просторах и-нета надыбал видео с мольфаром , он говорил что русня успокоится когда их трупов будет 50 к , это что-то вроде жертвоприношения , там столько черной магии что света не видно , им нужны трупы для ритуалов на власть, .........бред конечно , но что-то начинает сходится.
показати весь коментар
27.07.2022 13:27 Відповісти
Потенціальний ґарґумент на користь цієї гіпотези - антилогічна впорота тупість, з якою вони кидають своїх у самовбивчу м'ясорубку. Найяскравіший приклад - Чорнобаївка. Це навіть не Жуков, це вже щось із Першої Світової.
показати весь коментар
27.07.2022 23:38 Відповісти
 
 