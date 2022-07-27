Увесь світ має зупинити експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України, - Порошенко про "зернову угоду"

Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобовязань.

Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону "Прямого" та "5 каналу" "150 днів війни", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, що підписання "зернової угоди" не може супроводжуватись зняттям санкцій з Росії, бо це буде поразкою України.

"Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо Путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б", – переконаний Порошенко.

"Ми не маємо просити Росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися Росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України", - пояснює він.

"Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. Росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць", - додає лідер політсили.

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Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій Росії. "Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов’язало звільнити захоплені Росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б Росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду", - зазначає Порошенко.

Він також зауважив, що Росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: "чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?".

"Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера", - сказав лідер "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

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Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.