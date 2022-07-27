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Новини Війна
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Увесь світ має зупинити експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України, - Порошенко про "зернову угоду"

порошенко

Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобовязань.

Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону "Прямого" та "5 каналу" "150 днів війни", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, що підписання "зернової угоди" не може супроводжуватись зняттям санкцій з Росії, бо це буде поразкою України.

"Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо Путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б", – переконаний Порошенко.

"Ми не маємо просити Росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися Росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України", - пояснює він.

"Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. Росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць", - додає лідер політсили.

Також читайте: Центр координації експорту зерна з України відкриють завтра у Стамбулі, - міністр оборони Туреччини Акар

Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій Росії. "Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов’язало звільнити захоплені Росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б Росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду", - зазначає Порошенко.

Він також зауважив, що Росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: "чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?".

"Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера", - сказав лідер "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

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Топ коментарі
+27
Компетентна людина. Якби Президент відкинув всі свої амбіції і призначив фахову людину Порошенка на посаду міністра закордонних справ, то для України і світу було б набагато краще і корисно. Але Володя думає про себе, а не про Україну.
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27.07.2022 10:18
+21
Був би Порошенко повномасштабної війни не було б. Бо з Клоуном на Банкову прийшли єрмаки-татарови(портнови)-буданови-баканови-*********-дємченки...
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27.07.2022 10:26
+20
"Ми не маємо просити Росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися Росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України"
-------
Краще і не скажеш!
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27.07.2022 10:20
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Черговий зебанат вигавкався.
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27.07.2022 10:24 Відповісти
Макітрою треба думати, а не п'ятою точкою. Я про таке говорив ще перед самими перемовинами. рашці послабин ні в чому не можна давати, і ніяких перемовин, в котрих перед ними треба прогинатись. ВОНИ повинні молити НАС на те, що б ми дозволили. А так, в іншому випадку, буде ескалація нової біди.
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27.07.2022 10:24 Відповісти
Компетентна людина. Якби Президент відкинув всі свої амбіції і призначив фахову людину Порошенка на посаду міністра закордонних справ, то для України і світу було б набагато краще і корисно. Але Володя думає про себе, а не про Україну.
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27.07.2022 10:18 Відповісти
добре хоч панамськими, а не оманськими, бо бачите, панамських наслідків не було і нічого не знайшли, крім брехні, а оманські дали дуже великі результати, які ми сбогодні видихаємо. Знають пан на якому літаку Зеленський повертався і на якому літаку тиди тайно літав? А знають, щоб його залякати іранці збили наш пасажирський? Чому Зеленський сказав, що хде в Буковель, а поїхав в Оман пану не відомо?
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27.07.2022 10:41 Відповісти
"Ми не маємо просити Росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися Росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України"
-------
Краще і не скажеш!
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27.07.2022 10:20 Відповісти
Не повинно бути взагалі ніяких зернових угод!
Національні інтереси в будь-якій цивілізованій країні завжди мають вищий приорітет, за інтереси "бідних африканських жителів"!
Те, що зробили зелені - це чергова недалекоглядна політика, або чергові ознаки зради нац. інтересів
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27.07.2022 10:20 Відповісти
З'явилось фото зруйнованого прольоту Антонівського мосту
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27.07.2022 10:21 Відповісти
дякую за інфу; але вона не по темі
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27.07.2022 11:16 Відповісти
Має та не зупинить.
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27.07.2022 10:24 Відповісти
А чому усі мовчать про арахаиію та абрамовича. Два єврея, один з яких є гаманцем путіна, інший має бажання заробити 25 відсотків від 6 млрд долларів ( а де хто каже від 12 млрд) за лоббіювання виведення коштів путіна з під санкцій. абрамович- ніхто і зовуть його ніяк. Це підставнв особа для грошей путіна. Всі у світі знають про це, окрім самих українців. А чому не знаєм? А тому що наші керманичі нам брешуть. Два запитання: іому наше МЗС відсутне на цих перемовинах і що там роблять арахамія та абрамович?
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27.07.2022 10:24 Відповісти
Був би Порошенко повномасштабної війни не було б. Бо з Клоуном на Банкову прийшли єрмаки-татарови(портнови)-буданови-баканови-*********-дємченки...
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27.07.2022 10:26 Відповісти
Народ требовал развлечений, народу было скучно. Вот и "развлекается"...
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27.07.2022 10:29 Відповісти
Ви не праві, народ хотів реальних реформ, в першу чергу держорганів: поліції, прокуратури, судів, державого апарату, а також економічних реформ, щоб Україна ввійшла хоч б у 20 країн по легкості ведення бізнесу і відсутності корупції. Тому між баригою Порошенком і Зеленським вибрали другого в надії, що він призначить компетентних людей, які почнуть реформувати країну. Получилось навпаки.
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27.07.2022 10:37 Відповісти
вас же, дебілів, попереджали же не лише про те, що Zе+беня здаватимуть Україну *****; а й про те, що запитуваних вами реформ "сьогодні і зараз зразу" ніколи не було і не буде, тому що це - довготривала робота нації. країни на протязі не одного покоління чиновників! І наводили в приклад здійснення аналогічних реформ в Польщі, Чехії, країнах Балтії, Словаччині, Румунії!

але ж ви дебіли....
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27.07.2022 11:22 Відповісти
Саакашвілі за пару років реформував Грузію, тому казки про довготривалу роботу нації розказуйте комусь іншому. Реформи можна провести тільки згори, знизу ніяка нація нічого реформувати не зможе впринципі.
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27.07.2022 11:40 Відповісти
і шо? Дореформувався? Ну, ладно - сидить в тюрязі - то, може і є "за що" (а таки точно - є. Вбивати опонентів - зась). Але чому пореформована ним Грузія допомагає касапам обходити санкції цивілізованого світу?
Я задав риторичне запитання, раптом що.
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27.07.2022 12:24 Відповісти
Ну нормальна тема. Зупинити експорт в мордор щоб та розблокувала порти. А про те щоб кацапи припинили війну , і забралися з України вже й не ідеться!
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27.07.2022 10:47 Відповісти
Ти чим читаєш? не в мордор, а з мордору експорт! Тобто: припинити вливання бабла в мордор.
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27.07.2022 11:07 Відповісти
Якби він сказав, що росії треба припинити війну і забратися з України, ви б написали:
"Ну нормальна тема. Зупинити експорт в мордор щоб та розблокувала порти, припинити війну проти України і забратися з України, а про шкоду завдану війною і репарації вже і не йдеться."
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27.07.2022 11:44 Відповісти
Брешешь. бот зеленый !
Война из-за зеленого вора и предателя!
При Порохе ее в таких масштабах не было бы 100%!
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27.07.2022 18:34 Відповісти
Гарно сказано, але мало. Я би закликав держави світу, щоби усіх, як один, стати на захист української Батьківщини. ( скажете, що смішно? Так! Але дуже патріотично). Можливо, що тоді і мене б угледіли.
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27.07.2022 12:11 Відповісти
 
 