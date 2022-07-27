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авіація (4041) Іран (1973) росія (63568) угода (555)

РФ та Іран підписали угоду про ремонт російських літаків та постачання комплектуючих

росія,іран

Іран підписав з Росією угоду, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та технічне обслуговування бортів.

Про це, за повідомленням агентства Mehr, заявив представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

Також було підписано меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого кількість пасажирських авіарейсів між країнами буде збільшена до 35 на тиждень, повідомляє агентство.

Угода була підписана під час візиту до Ірану заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.

Читайте: Жодних ознак постачання іранських безпілотників до РФ наразі немає, - Кірбі

Після вторгнення РФ в Україну Євросоюз закрив небо для російських літаків, а також заборонив постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування та зобов'язав лізингові фірми домогтися повернення літаків, зданих в оренду російським перевізникам.

На початку березня найбільший американський виробник авіаційної техніки Boeing припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання ним запчастин, такі ж заходи вжив європейський виробник Airbus. Наприкінці травня Bloomberg повідомляв, що запасів запчастин у авіакомпаній із Росії вистачить на три місяці.

Також читайте: Глава Слідкому РФ Бастрикін хоче створити "міжнародний трибунал над українськими націоналістами": До нього увійдуть Сирія, Іран та Болівія (оновлено)

У середині липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів CNN, що уряд Ірану готується "у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотників" для використання в Україні. Представники Росії та Ірану це заперечують.

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Топ коментарі
+28
Знаю, що доволі багато іранців у нас по університетах, та на праці. Усіх за шкірку та додому. Чи "простиє іранці ні в чьом нє віноватиє"?
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27.07.2022 10:39
+17
За погибших на самолете так и не ответили.
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27.07.2022 10:43
+6
Украина в январе-октябре 2019 г. экспортировала в Иран:
кукуруза - $126,37 млн (777,36 тыс. т);ячмень - $17,59 млн (99,16 тыс. т);соевые бобы - $8,19 млн (26,04 тыс. т);кондитерские изделия - $517,4 тыс. (374,69 т);масло сливочное и другие жиры - $400,8 тыс. (100 т);орехи - $238,4 тыс. (200 т);шоколад - $80 тыс. (40,73 т);живые животные, продукты животного происхождения - $61,8 тыс. (4,5 тыс. единиц);какао порошок - $25,2 тыс. (24 т);кондитерские изделия - $9,1 тыс. (5,7 т).

Это - как оманские инвестиции.
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27.07.2022 10:42
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Знаю, що доволі багато іранців у нас по університетах, та на праці. Усіх за шкірку та додому. Чи "простиє іранці ні в чьом нє віноватиє"?
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27.07.2022 10:39 Відповісти
За погибших на самолете так и не ответили.
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27.07.2022 10:43 Відповісти
У Украины с Ираном есть дипломатические сообщения? До сих пор?
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27.07.2022 10:39 Відповісти
Ось 2022: Беларусь - запоребрик - Иран?
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27.07.2022 10:40 Відповісти
А договор про утилизацию подписали?
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27.07.2022 10:42 Відповісти
Чалмоносці наобслуговують. Хай ще в КНДР ліцензію на виробництво авто на дровах куплять.)
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27.07.2022 10:42 Відповісти
Украина в январе-октябре 2019 г. экспортировала в Иран:
кукуруза - $126,37 млн (777,36 тыс. т);ячмень - $17,59 млн (99,16 тыс. т);соевые бобы - $8,19 млн (26,04 тыс. т);кондитерские изделия - $517,4 тыс. (374,69 т);масло сливочное и другие жиры - $400,8 тыс. (100 т);орехи - $238,4 тыс. (200 т);шоколад - $80 тыс. (40,73 т);живые животные, продукты животного происхождения - $61,8 тыс. (4,5 тыс. единиц);какао порошок - $25,2 тыс. (24 т);кондитерские изделия - $9,1 тыс. (5,7 т).

Это - как оманские инвестиции.
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27.07.2022 10:42 Відповісти
чого вибірково копіюєте статтю?

я додам, що Ви забули вставити:

За результатами 2018 року український експорт аграрних і харчових товарів до Ісламської Республіки Іран становив $421 млн, а товарообіг між країнами становив $437,5 млн.
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27.07.2022 11:05 Відповісти
Є розум в голові що б таке писати??Вони жири.шоколад хай купляють,головне в них нічого не купляти!!!Якщо продаєш на експорт розвиваєш свою економіку.Купляєш в когось піднімаєш їхню економіку.
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27.07.2022 12:42 Відповісти
Ясно, под этим соусом будут поставлять дроны.
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27.07.2022 10:46 Відповісти
Як там квартира у Криму, нікому нічого не муляє?гастролі 95 аналу,з рекламою на парашинськіх каналах,Іран блд.у них начасі.
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27.07.2022 10:48 Відповісти
раска федераска - вторая по мощи страна третьего мира....., после Ирана......
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27.07.2022 10:54 Відповісти
замечательная новость. в Иране давно уже все только по воле аллаха летает.
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27.07.2022 10:55 Відповісти
так гундяй із їхніми аятолами все порішав
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27.07.2022 11:46 Відповісти
Пусть ремонтируют и сразу к Аллаху.
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27.07.2022 11:37 Відповісти
Грибоєдов аплодує стоячи, та й СРСР би офуїв від такої інфи, ********* деградує.
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27.07.2022 11:41 Відповісти
дивись і до "розвинутої" ерітрєї збільшать кількість рейсів
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27.07.2022 11:44 Відповісти
Они будут использовать тегеранский аэропорт как нелегальный хаб по мелкосрочному ремонту своих пассажирских самолетов. Отсюда и увеличение кол-ва рейсов без соответствующих этому объему пассажиропотока.
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27.07.2022 14:54 Відповісти
 
 