РФ та Іран підписали угоду про ремонт російських літаків та постачання комплектуючих
Іран підписав з Росією угоду, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та технічне обслуговування бортів.
Про це, за повідомленням агентства Mehr, заявив представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".
Також було підписано меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого кількість пасажирських авіарейсів між країнами буде збільшена до 35 на тиждень, повідомляє агентство.
Угода була підписана під час візиту до Ірану заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.
Після вторгнення РФ в Україну Євросоюз закрив небо для російських літаків, а також заборонив постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування та зобов'язав лізингові фірми домогтися повернення літаків, зданих в оренду російським перевізникам.
На початку березня найбільший американський виробник авіаційної техніки Boeing припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання ним запчастин, такі ж заходи вжив європейський виробник Airbus. Наприкінці травня Bloomberg повідомляв, що запасів запчастин у авіакомпаній із Росії вистачить на три місяці.
У середині липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів CNN, що уряд Ірану готується "у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотників" для використання в Україні. Представники Росії та Ірану це заперечують.
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кукуруза - $126,37 млн (777,36 тыс. т);ячмень - $17,59 млн (99,16 тыс. т);соевые бобы - $8,19 млн (26,04 тыс. т);кондитерские изделия - $517,4 тыс. (374,69 т);масло сливочное и другие жиры - $400,8 тыс. (100 т);орехи - $238,4 тыс. (200 т);шоколад - $80 тыс. (40,73 т);живые животные, продукты животного происхождения - $61,8 тыс. (4,5 тыс. единиц);какао порошок - $25,2 тыс. (24 т);кондитерские изделия - $9,1 тыс. (5,7 т).
Это - как оманские инвестиции.
я додам, що Ви забули вставити:
За результатами 2018 року український експорт аграрних і харчових товарів до Ісламської Республіки Іран становив $421 млн, а товарообіг між країнами становив $437,5 млн.