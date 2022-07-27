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Деркач Андрій (148) Зеленський (22411) Бутусов Юрій (3478) Кулініч Олег СБУ (26) Єрмак Андрій (1352)

Зеленський та Єрмак непомітно для себе перетворилися на агентів проросійського впливу, а Путін це використав для підготовки вторгнення, - Бутусов

зеленский,ермак

Президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак, замість того, щоб побудувати чітку стратегію, намагалися "петляти" між різними ризиками і загрозами, які до них доносилися.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, слова влади про "нові обличчя" були політичною оманою.

"Справа Олега Кулініча, полковника СБУ, якого Зеленський призначив начальником Головного управління СБУ по Криму. Вона яскраво показує, що в керівництві держави свідомо призначалися проросійські керівники на ці найвищі посади. ... Олег Кулініч звільнився з СБУ у 2005 році. За 15 років до призначення, ніяким "новим" він не був і ніякого особливого досвіду не мав. В нього дуже цікава кар'єра. З ким же він мав зв'язки? Він був призначений Андрієм Деркачем (нардеп, якого уряд США офіційно визнав агентом Кремля. - Ред.). Деркач був призначений главою "Енергоатома", і після того він собі взяв керівником Кулініча. Після того Кулініч працював в Держкомземі - одній з найбільш корупційних структур в нашій країні. Весь цей час, 15 років. Після того, в 2020 Деркача США оголошують російьким агентом, а президент Зеленський призначає друга цього російського агента - начальником головного управління СБУ в Криму", - розповів журналіст.

Бутусов зазначив, що Зеленський та Єрмак, замість того, щоб побудувати чітку стратегію, намагалися "петляти" між різними ризиками і загрозами, які до них доносилися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому президент звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника РНБО? ВIДЕО

"І вони намагалися умиротворити стосунки з Росією і тому давали проросійським агентам різні впливові посади. От каже Путін: "Ви проти нас ведете розвідувальну діяльність". Ось вам, Демченко, керуватиме всією розвідкою. Всі операції проти Росії були провалені. Загинули наші агенти, багато людей зараз сидять у тюрьмах ФСБ. Є проблеми з Кримом? Ось вам Кулініч, буде призначений на Крим. Вони (Єрмак та Зеленський. - Ред.) непомітно для себе перетворилися в агентів російського впливу, яких Путін використовував не для того, щоб помиритися з Україною, а для того, щоб планомірно підготувати велике вторгнення. Це, нажаль, спрацювало", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов також нагадав, що затримано було не тільки Кулініча за державну зраду.

"За держзраду по Криму також позбавлений звання генерала начальник управління СБУ в Херсонській області, бригадний генерал Криворучко. Генерала йому теж Зеленський присвоїв. Помічник Криворучка заарештований за держзраду, за здачу РФ наших позицій. Це непоодинокі випадки. ... Чи може це бути випадковим зв'язком? Я думаю, що ні", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді? ВIДЕО

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Топ коментарі
+72
Radio Lemberg@RadioLemberg

Прокидайся, Україно! Ти живеш в унікальний день!
Сьогодні ЖОДНЕ "українське ЗМІ" взагалі не згадало про вчорашнього відкритого листа конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Дж. Байдена. https://mobile.twitter.com/RadioLemberg/status/1552073820256747521

Запам'ятаймо цю дату 27.07.2022 - день смерти української журналістики...
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27.07.2022 10:48
+57
Це все разом зробив вумний український нарід 73% і сьогодні сидить тихенько і спостерігає, чим воно все закінчиться.
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27.07.2022 10:50
+53
Яка журналістика, коли є мосєйчучка.
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27.07.2022 10:53
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1. Почитайте біографію Хомчака.
2. Він зараз заступник голови РНБО.
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27.07.2022 11:56 Відповісти
бо нема чим уявляти. печалька
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27.07.2022 12:03 Відповісти
Хіба у Порошенка була монобільшість?!
За будь- яке проєвропейське рішеня треба було домовятися з депутангами,які в більшості паразитували на проросійському ЛОХтораті!
Допускаю,що навіть обраня зе було обміном на внесеня в Конституцію курсу до ЄС та НАТО!
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27.07.2022 14:53 Відповісти
В Порошенка до часу був Яценюк і його партія …і це була більшість..
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28.07.2022 04:49 Відповісти
Яценюк "під Порошенком" ніколи не був! В них, хоч і один і той же електорат, схожі програми, ідеології, і навіть схожий шлях руху в часі з лівоцентризму до правоцентризму - але партії різні, причому конкуренти.
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01.08.2022 14:23 Відповісти
А Медведчук…, всі вони совкові…комсомольці…тому мають комплекс , виросли на одних фільмах і звичках..суть не в тому чесний чи ні , а яку країну ти бажаєш построіти , президента для цього виберае народ…, чи для чого??…… Все в порівнянні ,… чи стоїло так гнати на Порошенка?……
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28.07.2022 04:41 Відповісти
"... де ******* свінособачою мовою..." - це явно українське слово.
Слідкуйте за чистотою мови, якщо Ви такий правильний.
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27.07.2022 11:50 Відповісти
"Вибрать ватного криворожського жида з російским паспортом, чотирижди уклоніста від армії, який в день вбивства Рибака поїхав в Лугандон розважати лугандонців? Наркомана, зашквареного на крадіжках з ПриватБанку?"
Ну шо ви такоэ гаварите? Маме Риме зараз прям "сделалась абидна"...
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27.07.2022 14:49 Відповісти
А хто тут впевнений, що оті 73% (мене з них викресліть) знову не оберуть зелене маланське гівно? Подивишся на ліца, нє обєзображенниє інтєлєктом, і розумієш, що вони нічого не зрозуміли...
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27.07.2022 11:28 Відповісти
так і є
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27.07.2022 11:30 Відповісти
И в догон теме. Следует срочно вернуть растрельную статью, но только за госпреступления,( чтоб либералы в ЕС не завыли). Ведь война, и предательство, тяжкое преступление против государства! Но нет конечно, не введено. А ведь сработало бы сразу. И конечно старое и наболевшее--- срочно закон об оружии нарезном в продажу и короткий огнестрел с правом ношения!!! Или все к арсеналам, брать не спрашивая!!! Вчера было рано, завтра будет поздно!
,
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27.07.2022 11:34 Відповісти
про "брать арсеналы" це Ви загнули ... тягне на провокацію ...
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27.07.2022 11:47 Відповісти
"Незаметно для себе.."?
Гарна шутка! 😆
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27.07.2022 11:35 Відповісти
Для Зеленського може і не помітно ... бо піськограй президент на коксі ПОСТІЙНО!!!
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27.07.2022 14:38 Відповісти
"Непомітно для себе" це дипломатичне формулювання. Зрозуміло що вони все це робили цілком свідомо.
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27.07.2022 11:37 Відповісти
Тому і не боневтік.
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27.07.2022 11:37 Відповісти
Чуваки живут совсем в другом измерении... Парадигма состоит в том...что перестановка и тасование карт ничего не изменит...хотя товаристч Сралин на сьезде РСДРП однажды ляпнул...
Кадры решают все...
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27.07.2022 11:40 Відповісти
Висновок!
Не так страшні московські воші, як свої доморощені гниди із 73% розумного українського народу!
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27.07.2022 11:42 Відповісти
Вава став агентом ще коли стрибав на маасковських гастролях. Наркота до хорошого не доведе.
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27.07.2022 11:45 Відповісти
Тепер, якщо всіх зелених так одягти,а народу роздати паличкі - зможемо заробити мільйони продаючи елекрику в ЄС!
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27.07.2022 14:56 Відповісти
Ніяка нормальна контррозвідка не погодила б призначення Єрмака на посаду голови ОП - батьки у рф. А сам батько Єрмака "бувший" працівник ФСБ. Банально, батьків можуть тримати у якості заручників.
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27.07.2022 11:45 Відповісти
Зеленский стал долларовым миллиардером за 2 года...Билл Гейтс за 8 лет...
Это виноват университет в Трускавце...где зелемойские азбуку политиканства и популизма изучали..
Камасутра кажуть нашенская Кучмистская.....а Кучма за две каденции не стал миллиардером... зять Пинчук виноват ...все бабло у тестя скомуниздил...
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27.07.2022 11:46 Відповісти
Навряд чи Зе міліардер. За сотні мільйонів може ...
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27.07.2022 11:58 Відповісти
Бабло Ковидное хоть помни шь,))) 74 милиарда МОЗ подарил...пандемийуам Украины. Вернее ЗеКодлмойским...
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27.07.2022 12:17 Відповісти
Ви явно недооцiнюЭте "велике крадiвництво"..
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27.07.2022 14:56 Відповісти
Може "велике годівництво"?
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27.07.2022 15:10 Відповісти
Можна звичайно не вірити,тому що офшорних мільярдерів до офіційного списку не вносять.
А ле ПРЯМІ докази - у суді. Розвіка користується іншим - відслідковує гроші,і при потребі зливає змі з ФАКТАМИ!
Звичайно на марафоні такого не скажуть! А от зрив "самокатчика" за "виведені банками 25+ мільярдів € у 2019" - прохопився!
Блінкін теж " в тебе тільки на скуртках бюджет втрачє 40+ мільярдів $ на рік!" (це 2021р) на клячаня зе про транш МВФ.
Як гадаєте,скільки мільярдів $ осіло в офшорах зеленських?
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27.07.2022 15:09 Відповісти
Нарид, скажите, у кого получалось исподтишка пердануть, обосраться при этом, но незаметно для себя?
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27.07.2022 11:46 Відповісти
Да 73% незаметно для себя обосрались, и до сих пор делают вид что ничего не произошло
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27.07.2022 14:41 Відповісти
Нi,зара вони дуже активно шукають гiпотетичних винуватцiв свого "конфузу"..
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27.07.2022 14:59 Відповісти
Как в автобусе!
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27.07.2022 15:11 Відповісти
Юрію,не перетворювались вони на "агентів проросійського впливу",вони були цими агентами ще до вступу на свої посади.Закрили "Ракетну програму України" восени 2019 року,і це зовсім не "петляння",це свідома робота по зниженню обороноздатності України.
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27.07.2022 11:47 Відповісти
Дмитрий Чекалкин о Зелемойских чуваках знает все... с момента их появления в 2004 году...каждую мелочь..кто кому зачем и почему...
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27.07.2022 11:57 Відповісти
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27.07.2022 12:11 Відповісти
Поэтому Порошенко и прокатили на выборах что бы так было. Всем у кого есть мозги уже понятно что Порошенко как политик и президент на две головы выше этих деятелей.
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27.07.2022 12:18 Відповісти
Но тогда за расейским телевиЗЕром и кремлем "мудрый нарИд" кричал " кто угодно,только не Порошенко!".
Теперь риторика поменяась,и уже не кричат,а как в ордло ворчат "мы не этого хотели!".
Осталось связать СВОЙ выбор с последствиями!
К сожалению, десятки тысяч выбравшие Зеленского,уже не смогут исправить свою ошибку. Никогда.
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27.07.2022 13:18 Відповісти
"К сожалению, десятки тысяч выбравшие Зеленского,уже не смогут исправить свою ошибку. Никогда."
Нажать, й серед тих ,хто не обирав цього блазня,загиблих не меньше...А на фронтi-набагато бiльше...
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27.07.2022 15:05 Відповісти
Эта Сладкая парочка вместе с Кодломойскими сядет в буцыгарню...
Всему свое время каже Господь и....Бумеранг...
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27.07.2022 12:20 Відповісти
Якось пicимiстично звучить...Впевнена,що там ще не одну буцигарню потрiбно буде достраювати..
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27.07.2022 15:08 Відповісти
Главное не сколько проголосовало...а кто считает голоса...
За путлера 76%...за лукашешку 80%...за Зелю 73%...писала эти голоса одна контора...
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27.07.2022 12:28 Відповісти
А скільки можна констатувати очевидні факти і не вирішувати проблему????? Імпічмент починайте і до виборів владу військовим!!!! Крапка. Нехай оно генерал Марченко буде в.о. президента наприклад.
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27.07.2022 12:30 Відповісти
Такого нема в Конституції України.
Військова і фінансова допомога буде скасована.
А от змінити оточеня(змінити регента) зезидента,в зв'язку з погіршеням здоров'я наприклад,цілком можливо.
І хай читає тільки ПРАВІЛЬНІ відосики. Хай дитятко тішиться.
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27.07.2022 13:25 Відповісти
самий законний шлях. Адже все оточення президента, всі структури опи - поза законом. В'яжи їх і світового співтовариства не буде питань. Бо є - ВР зі своїми комісіями, є уряд, є ВЦА.
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27.07.2022 13:53 Відповісти
А вони рота відкриють,і що буде з рейтингом зе?! "-90%" ?
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27.07.2022 15:13 Відповісти
Треба визнати ,що й вiдосiки вiн читаЭ так,як перед блюванням- без iнтонацii, без почуттiв, без спiвчуття в голосi...Абсолютно механiчно гундосить, ще й видно що до Ленки сильно запiзнюЭться...
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27.07.2022 15:16 Відповісти
Зараз в конгресі США слухають діла клінічного ідіота в захопленні конгресу. ФБР установило, що єрмак Трампа Руді Джуліані зустрічався з агентами ГРУ ГШ РФ 28 грудня у Києві. За тиждень до інавгурації, там був і Флінн,бувший голова військової розвідки у Штатах. І хто ж організовував рандеву. Ясна річ, сам управлячий Зеленського. А Бутусов говорить. вони несвідомо допомагали, Трамп теж несвідомо допомагав штурмувати Капітолій. ОПГ Флінна було там в перших рядах. А Вікторія мочить управляючого саме за фокуси з Трампом, тут він не відпетляє, так само як і за торгівлю зброєю на крові.
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27.07.2022 12:31 Відповісти
Вікторія паралельно мочить Трампа, хотіла б вона того чи ні - але місцеві зебіли тут на форумі розпинаються в брехні, мовляв, вона трампістка...
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27.07.2022 14:19 Відповісти
Вони обидва зрадники, тільки завербовані ФСБ були в різні роки.
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27.07.2022 12:53 Відповісти
Точніш разом з "феберже" зезидента!
Бо сталеві кулаки Ермака дають підставу зебілам вихваляти "залізні яйця" боневтіка.
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27.07.2022 13:28 Відповісти
Агента впливу здорового глузду.
А от хто шукає" вплив",і є пішаком будь- якого впливу!
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27.07.2022 13:32 Відповісти
--- Із погляду на відгуки: червоною стрічкою проглядає велика надія і сподівання на перемогу нашого народу у цій жорстокій війні...та спростовуються систематичні спітчі ЗЕ-чудотворця про іще НЕ бувалу єдність українського народу і новообраної влади перед загрозою вторгнення дикунської орди.../ насправді ж --це єдність народу і ЗСУ ! / А всим .хто вірить у перемогу. доречно пригадати історію : національно-- визвольної війни українців під орудою Богдана Хмельницького... Насамперед він безпощадно гнав . аж до Варшави . " богообраних" і лише тоді /на п*ять років/ вдалося склепати козацьку державу ! Із історичних джерел /історика.дослідника.письменника Андрія -Чайковського 1857---1935р.р./можемо читати про тріумф .нашого народу. час переможного повернення Богдана в Київ... Цитую :---По Київських церквах гудять дзвони. Звіщають воскресення з мертвих на довгі літа завойованої України. Тепер нема тут ні пана.ні жида...Благочестя торжествує. радісний день воскресення волі...Чи буде ще коли таке ? Останнє-- то вже звернення. до нас. нащадків козацької України... Як повчає нас наш гарант і керманич :---ДУ...МАЙ...ТЕ !
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27.07.2022 13:25 Відповісти
а воно і раніше не любило УКРАІНУ.Тупі приколи,тупі жарти,як організми клюнули на це чмо?
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27.07.2022 13:36 Відповісти
Як?! "Аби не Порошенко!" пам'ятаєте?
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27.07.2022 15:15 Відповісти
Эти два гандона и довели Украину до сегодняшней войны своими ********* не стрелять и долбанными дорогами вместо танков и ракет!!!! А сегодня клянчут оружие, как нищие под забором, у США!!!долбоёбы!!
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27.07.2022 13:42 Відповісти


Невже прозрів?
А ще пів року тому завзято топив за зебілів на "Лізі" (https://news.liga.net/ua ).
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27.07.2022 14:37 Відповісти
та він і тут топив за Зе. Нині, щоправда, вже антагоніст. "противсіх" він нині, короче.
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01.08.2022 14:14 Відповісти
Несмотря ни на что поддерживаю Президента Зеленского, перед всем миром возлавившего борьбу украинского народа против разбойничей подлой агрессии РФ. Сейчас решающий момент для государства Украина и украинскогог народа, вопрос стоит простой - быть нам или не быть. Раскачивать внутриполитическую ситуацию сейчас - это преступление. Пусть лучше работает контрразведка СБУ. В ближайшие месяцы мы обязаны переломить ситуацию на фронте в нашу пользу и начать быстрое освобождение нашей земли от кровавого подлого. ненавистного врага. Это сейчас главное!
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27.07.2022 14:18 Відповісти
Ну, некоторые тоже считали Левитана главным победителем,возглавившим борьбу с Гитлером!
Сейчас делать такие ошибки...
Не нужно путать поддержку должности с личностью,которая ее занимает!
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27.07.2022 15:19 Відповісти
Люся,шо за "душевный порив" i альтруiзм? Тут за такi епiтафii зарплатню не нарахують - почекай до вечiрнього "г+г"..
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27.07.2022 15:25 Відповісти
Чому ж непомітно? Вони такими й були
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27.07.2022 14:58 Відповісти
Ой, маска, а я вас знаю! Этот Gojib вчера был Hooligan, и фразы такие же, как подростково-женский стиль, переписанный из совкового школьного сочинения. Ермак и Со.
Уже весь мир знает и понимает, что зелёная власть в лице Зеленского и Ермака сдаёт Украину,
но не знают, как поступить, не хотят бросать в беде украинский народ. Не надо жевать сопли
и горько рыдать, надо что то делать. Сейчас главная сила не истерично-гнусавые видосики под
суфлёра из президентской будки, а лучшие представители народа - ВСУ , которые свои жизни отдают за нас, а не за гнусавого и его паука-наставника Ермака. Они достойны руководить страной. При нынешней ситуации, Победы можно не дождаться, пока предатели у власти.
По Конституции, которую постоянно нарушает тот, кто обязан быть её гарантом, народ решает , кто достоин его представлять. Главный скурвился, понятно, что надо менять и не потом, когда может быть поздно, а уже сейчас. Более, чем прозрачно, намекают представители союзников.
Армия должна решить, кому она служит. Шаг за ней! Никто, кроме нас, не спасёт Родину.
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27.07.2022 15:42 Відповісти
да, на них уже места нет куда клеймо ставить со Zвездой. придет время, и эта "сладкая парочка" обязательно ответит за все свои злодеяния перед украинским народом, и по всей строгости закона.
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27.07.2022 16:44 Відповісти
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27.07.2022 18:43 Відповісти
Бутусов прав на 100%
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01.08.2022 12:50 Відповісти
Одним призначено скалу розбити, а іншому Іудою стати. І то визначає не Господь і не сатана. То дух твій , що з молоком матері усотаний, що духом батька наповнений . Ми обрали блазня з духом зопсутим і помічників йому напхало його внутрішнє начиння угодницьке до злодюг дерхавних. Аякже шшшш. самого овоча потішав
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02.08.2022 01:45 Відповісти
Так свідомо чи непомітно? Адже свідомо, то зрада, а непомітно для себе, то вже просто помилка, хай навіть і критична.
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29.08.2022 16:41 Відповісти
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