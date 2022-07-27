Зеленський та Єрмак непомітно для себе перетворилися на агентів проросійського впливу, а Путін це використав для підготовки вторгнення, - Бутусов
Президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак, замість того, щоб побудувати чітку стратегію, намагалися "петляти" між різними ризиками і загрозами, які до них доносилися.
Про це в інтерв'ю "НВ" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, слова влади про "нові обличчя" були політичною оманою.
"Справа Олега Кулініча, полковника СБУ, якого Зеленський призначив начальником Головного управління СБУ по Криму. Вона яскраво показує, що в керівництві держави свідомо призначалися проросійські керівники на ці найвищі посади. ... Олег Кулініч звільнився з СБУ у 2005 році. За 15 років до призначення, ніяким "новим" він не був і ніякого особливого досвіду не мав. В нього дуже цікава кар'єра. З ким же він мав зв'язки? Він був призначений Андрієм Деркачем (нардеп, якого уряд США офіційно визнав агентом Кремля. - Ред.). Деркач був призначений главою "Енергоатома", і після того він собі взяв керівником Кулініча. Після того Кулініч працював в Держкомземі - одній з найбільш корупційних структур в нашій країні. Весь цей час, 15 років. Після того, в 2020 Деркача США оголошують російьким агентом, а президент Зеленський призначає друга цього російського агента - начальником головного управління СБУ в Криму", - розповів журналіст.
Бутусов зазначив, що Зеленський та Єрмак, замість того, щоб побудувати чітку стратегію, намагалися "петляти" між різними ризиками і загрозами, які до них доносилися.
"І вони намагалися умиротворити стосунки з Росією і тому давали проросійським агентам різні впливові посади. От каже Путін: "Ви проти нас ведете розвідувальну діяльність". Ось вам, Демченко, керуватиме всією розвідкою. Всі операції проти Росії були провалені. Загинули наші агенти, багато людей зараз сидять у тюрьмах ФСБ. Є проблеми з Кримом? Ось вам Кулініч, буде призначений на Крим. Вони (Єрмак та Зеленський. - Ред.) непомітно для себе перетворилися в агентів російського впливу, яких Путін використовував не для того, щоб помиритися з Україною, а для того, щоб планомірно підготувати велике вторгнення. Це, нажаль, спрацювало", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов також нагадав, що затримано було не тільки Кулініча за державну зраду.
"За держзраду по Криму також позбавлений звання генерала начальник управління СБУ в Херсонській області, бригадний генерал Криворучко. Генерала йому теж Зеленський присвоїв. Помічник Криворучка заарештований за держзраду, за здачу РФ наших позицій. Це непоодинокі випадки. ... Чи може це бути випадковим зв'язком? Я думаю, що ні", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
2. Він зараз заступник голови РНБО.
За будь- яке проєвропейське рішеня треба було домовятися з депутангами,які в більшості паразитували на проросійському ЛОХтораті!
Допускаю,що навіть обраня зе було обміном на внесеня в Конституцію курсу до ЄС та НАТО!
Слідкуйте за чистотою мови, якщо Ви такий правильний.
Ну шо ви такоэ гаварите? Маме Риме зараз прям "сделалась абидна"...
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Гарна шутка! 😆
Кадры решают все...
Не так страшні московські воші, як свої доморощені гниди із 73% розумного українського народу!
Это виноват университет в Трускавце...где зелемойские азбуку политиканства и популизма изучали..
Камасутра кажуть нашенская Кучмистская.....а Кучма за две каденции не стал миллиардером... зять Пинчук виноват ...все бабло у тестя скомуниздил...
А ле ПРЯМІ докази - у суді. Розвіка користується іншим - відслідковує гроші,і при потребі зливає змі з ФАКТАМИ!
Звичайно на марафоні такого не скажуть! А от зрив "самокатчика" за "виведені банками 25+ мільярдів € у 2019" - прохопився!
Блінкін теж " в тебе тільки на скуртках бюджет втрачє 40+ мільярдів $ на рік!" (це 2021р) на клячаня зе про транш МВФ.
Як гадаєте,скільки мільярдів $ осіло в офшорах зеленських?
Теперь риторика поменяась,и уже не кричат,а как в ордло ворчат "мы не этого хотели!".
Осталось связать СВОЙ выбор с последствиями!
К сожалению, десятки тысяч выбравшие Зеленского,уже не смогут исправить свою ошибку. Никогда.
Нажать, й серед тих ,хто не обирав цього блазня,загиблих не меньше...А на фронтi-набагато бiльше...
Всему свое время каже Господь и....Бумеранг...
За путлера 76%...за лукашешку 80%...за Зелю 73%...писала эти голоса одна контора...
Військова і фінансова допомога буде скасована.
А от змінити оточеня(змінити регента) зезидента,в зв'язку з погіршеням здоров'я наприклад,цілком можливо.
І хай читає тільки ПРАВІЛЬНІ відосики. Хай дитятко тішиться.
Бо сталеві кулаки Ермака дають підставу зебілам вихваляти "залізні яйця" боневтіка.
А от хто шукає" вплив",і є пішаком будь- якого впливу!
Невже прозрів?
А ще пів року тому завзято топив за зебілів на "Лізі" (https://news.liga.net/ua ).
Сейчас делать такие ошибки...
Не нужно путать поддержку должности с личностью,которая ее занимает!
Уже весь мир знает и понимает, что зелёная власть в лице Зеленского и Ермака сдаёт Украину,
но не знают, как поступить, не хотят бросать в беде украинский народ. Не надо жевать сопли
и горько рыдать, надо что то делать. Сейчас главная сила не истерично-гнусавые видосики под
суфлёра из президентской будки, а лучшие представители народа - ВСУ , которые свои жизни отдают за нас, а не за гнусавого и его паука-наставника Ермака. Они достойны руководить страной. При нынешней ситуации, Победы можно не дождаться, пока предатели у власти.
По Конституции, которую постоянно нарушает тот, кто обязан быть её гарантом, народ решает , кто достоин его представлять. Главный скурвился, понятно, что надо менять и не потом, когда может быть поздно, а уже сейчас. Более, чем прозрачно, намекают представители союзников.
Армия должна решить, кому она служит. Шаг за ней! Никто, кроме нас, не спасёт Родину.