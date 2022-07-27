Окупанти накопичують техніку та облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС, - мер Енергодару

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС та в житлових кварталах міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"Поблизу Запорізької АЕС окупанти почали використовувати важке озброєння. Така ситуація спостерігається протягом останнього тижня. Окупанти обстрілюють сусіднє узбереження - місто Нікополь. Вони прекрасно знають, що ЗСУ не будуть відповідати на ці обстріли, оскільки можуть пошкодити АЕС. Тому окупанти використовують Запорізьку АЕС як фортецю", - розповів Орлов.

Міський голова також додав, що росіяни облаштовують свої позиції в житлових кварталах Енергодара.

Як зазначається, серед жителів міст Енергодар та працівників Запорізької АЕС починають поширюватись панічні настрої. Оскільки окупанти облаштовують свої позиції на АЕС та житлових кварталах, наражаючи цивільних громадян на небезпеку.

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