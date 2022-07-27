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обстріл (27070) Енергодар (261) Запорізька АЕС (1355)

Окупанти накопичують техніку та облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС, - мер Енергодару

енергодар

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС та в житлових кварталах міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"Поблизу Запорізької АЕС окупанти почали використовувати важке озброєння. Така ситуація спостерігається протягом останнього тижня. Окупанти обстрілюють сусіднє узбереження - місто Нікополь. Вони прекрасно знають, що ЗСУ не будуть відповідати на ці обстріли, оскільки можуть пошкодити АЕС. Тому окупанти використовують Запорізьку АЕС як фортецю", - розповів Орлов.

Міський голова також додав, що росіяни облаштовують свої позиції в житлових кварталах Енергодара.

Як зазначається, серед жителів міст Енергодар та працівників Запорізької АЕС починають поширюватись панічні настрої. Оскільки окупанти облаштовують свої позиції на АЕС та житлових кварталах, наражаючи цивільних громадян на небезпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали близько 100 працівників ЗАЕС, близько тисячі - виїхали з Енергодара, - Енергоатом

Автор: 
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Топ коментарі
+11
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27.07.2022 10:58
+3
Ну і де ті дрони-камікадзе?
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27.07.2022 11:07
+1
короткий сюжет, интересный....
"Мост через Днепр в Херсоне перекрыт| "Агент Гиркинс" что-то вообще раскис"...
https://youtu.be/LZRPgYcRfnk?list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg
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27.07.2022 11:18
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27.07.2022 10:58 Відповісти
Как эти долбоебы надеються что их аес спасёт? Даже если она рванет их первых превратит в угольки ж🤦🏻‍♂️
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27.07.2022 11:03 Відповісти
осколковим стріляти біля техніки щоб їх посікло а не взірвало, шукати варіанти як їх знищити
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27.07.2022 11:06 Відповісти
и дать оркам возможность взорвать станцию на отходе и сказать что Украина разбомбила. нужно было глушить реакторы, как и предполагали. но не думали, что так быстро захватят. плюс там ещё и хранилище не далеко отработанного топлива. так что - бомбить не вариант.
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27.07.2022 11:09 Відповісти
Вариант . Зря стараешся . Решения всё равно не здесь принимают .
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27.07.2022 11:56 Відповісти
Если взорвут ЗАЕС выпустить несколько пакетов Смерча и Точек У по Курской АЭС. И тишина на постсоветском пространстве - гробовая.
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27.07.2022 12:08 Відповісти
Коли ЗСУ будуть брати в оточення Енергодар, фашистів ********** як вітром здує.
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27.07.2022 12:05 Відповісти
Як неочікувано..... , та ще й для рашапоїдної срані.
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27.07.2022 11:06 Відповісти
Ну і де ті дрони-камікадзе?
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27.07.2022 11:07 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1552024735864836096
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27.07.2022 11:19 Відповісти
короткий сюжет, интересный....
"Мост через Днепр в Херсоне перекрыт| "Агент Гиркинс" что-то вообще раскис"...
https://youtu.be/LZRPgYcRfnk?list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg
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27.07.2022 11:18 Відповісти
Антоновский мост после вчерашней атаки......
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27.07.2022 11:22 Відповісти
Зайві деталі відвалилися…
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27.07.2022 11:45 Відповісти
А неможна оте відпрацьоване паливо підкинути до скупчення кацапні. Нехай вони там "засвічуються".
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27.07.2022 11:39 Відповісти
Можно, но только как обратку, мы же не идиоты.
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27.07.2022 12:10 Відповісти
А нельзя АЭС сделать немного радиоактивней..... Чтобы не сразу сдыхали а чз неделю?
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27.07.2022 15:27 Відповісти
 
 