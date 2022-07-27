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Кулеба - країнам Заходу: Не намагайтеся перекричати російські державні ЗМІ, просто закрийте їх

пропаганда,фейк

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не намагатися перекричати державні ЗМІ РФ, а просто закрити їх.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - зазначив український міністр.

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Топ коментарі
+9
Кулеба, г+г подивись. Може теж час прикрити?
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27.07.2022 11:11
+6
Ляя, цей киздець киздецьовий. Це ті, що носилися з рашкованськими пропагандистами до останнього часу, які тільки зараз ТРОХИ НІБИ прикрили рота рашкованським пропагандистав вирішили рєзко давать поради.
Це ті, хто знов тиче під носа людям огидні іпліща Наташі Влагаліщенко, Назарова, Васьки Голованова, Міхи Чаплигістого.
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27.07.2022 11:14
+6
куліба, не тобі, ссучєному чючєлу квартальному, вчити захід. краще не пзди , а вижени зрадників, аферистів і двбойобів дєрьмака, татарова, агрохламідію, пібздоляка, абдрістовічя, шмигаля, мілованова.
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27.07.2022 11:16
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Кулеба, г+г подивись. Може теж час прикрити?
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27.07.2022 11:11 Відповісти
Нє, ГиГи то свАте...
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27.07.2022 11:25 Відповісти
"Так, в Верховной Раде 18 июля был зарегистрирован https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1408057 проект Постановления 7561 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины».

Авторами проекта выступают спикер Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а также депутаты разных фракций: Ирина Геращенко (Европейская Солидарность), Сергей Соболев (Батькивщина), Юлия Клименко (Голос) и другие.

Согласно логике этого проекта из средств Государственного бюджета, которые в соответствии с недавно внесенными изменениями поступят в Госбюджт, в т. ч. от международной помощи, народным депутатам разрешается финансировать надбавки!"
Ипосле этого вы хотите чтобы народ за вас голосовал??
ТА ВАС ТВАРЕЙ ВСЕХ УБИТЬ НАДО!!! ВОНА А ОНИ ТОЛЬКО О СЕБЕ, И ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ!!
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27.07.2022 11:12 Відповісти
все логічно, під час війни слуги наріда жеруть в три рази більше. турборежим.
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27.07.2022 11:20 Відповісти
Ляя, цей киздець киздецьовий. Це ті, що носилися з рашкованськими пропагандистами до останнього часу, які тільки зараз ТРОХИ НІБИ прикрили рота рашкованським пропагандистав вирішили рєзко давать поради.
Це ті, хто знов тиче під носа людям огидні іпліща Наташі Влагаліщенко, Назарова, Васьки Голованова, Міхи Чаплигістого.
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27.07.2022 11:14 Відповісти
немає ніяких "російських змі" - є військово-пропагандивні засоби рф для роздовбування мізків населенню територій, яке внаслідок цього власноруч запускає у свої міста кацапських загарбників
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27.07.2022 11:16 Відповісти
куліба, не тобі, ссучєному чючєлу квартальному, вчити захід. краще не пзди , а вижени зрадників, аферистів і двбойобів дєрьмака, татарова, агрохламідію, пібздоляка, абдрістовічя, шмигаля, мілованова.
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27.07.2022 11:16 Відповісти
вяликонижедносортирные нацистско-фашистские хищные унтерменшевские раши на мове чавота хрюкать начали .....
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27.07.2022 11:17 Відповісти
Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО після того, як Столтенберг піде у відставку.

Про це повідомляє The Telegraph.
https://t.me/operativnoZSU/33970
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27.07.2022 11:28 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2022 11:29 Відповісти
стопудово
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27.07.2022 11:37 Відповісти
Український FreeДом має замінити в Європі російські канали

Про це йдеться в спільній статті "Іномовлення: іграшка чи необхідність?" https://detector.media/infospace/article/201319/2022-07-26-inomovlennya-igrashka-chy-neobkhidnist/ Міністерства культури та інформаційної політики та Центру стратегічних комунікацій https://www.instagram.com/p/CgepoQ2tG91/ .

• Чому зараз важливе іномовлення?
«FreeДом» https://t.me/tv_freedom - це канал, розрахований на російськомовну аудиторію у воєнний період, включаючи російські окупаційні війська. Марафон не ведеться на території України - це спеціалізований російськомовний канал для мовлення на закордон.

• російськомовні версії західних інформаційних порталів (типу ВВС, «Радіо Свобода» і т.п.) демонструють шалені показники зростання відвідуваності - через цензуру в самій росії, яка приховує справжні причини та перебіг війни.

• Чому заміна вигідна європейцям?
Однієї заборони російських помийок в Європі недостатньо https://t.me/spravdi/7319 . Для повної поразки пропаганди рф в Європі паралельно треба створювати альтернативний контент. Тому Україна виступає за те, щоби викинуті пропагандистські канали росії з мереж європейських країн замінив телеканал «FreeДом». Для Європи це також найшвидший і найдешевший спосіб забезпечити власну інформаційну безпеку.
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27.07.2022 11:41 Відповісти
Цікаво, тількі чому цей ФРІДОМ не мае україномовний назви та віщае на російський??
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27.07.2022 12:11 Відповісти
див. підкреслене
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27.07.2022 12:14 Відповісти
Дивилась по словацькому ТВ передачу « без серветки» . Там кожну неділю 5 днів 5 учасників запрошують до свого дому і пригощають . Переможець виграе 500 евро
І Вот в передачі приймае участь українка з Київа , студентка словацького технічного університету. Я так зраділа !!! НО… вона стала говорити словацькою і іноді россійькою. Не одного українського слова!!! 22 роки. Якщо словакі зустрічали гостей словацькою паленкою ( із фруктів) чі вікном, ця 22 річня краля водкой. Та ще за столом скандал вчинила.
БУЛО ДУЖЕ НЕПРИЕМНО ДИВИТИСЬ . А ведь це обличчя українців за кордоном.

і що прикро - словацьку вона вивчила , а українську , яка дуже близька до словацької, даже не спробувала
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27.07.2022 12:21 Відповісти
В демократичному світі не закривають канали по дзвінку від президентів ... Там діють закони, суди та є повага до них...
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27.07.2022 13:15 Відповісти
 
 