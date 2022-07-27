Кулеба - країнам Заходу: Не намагайтеся перекричати російські державні ЗМІ, просто закрийте їх
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не намагатися перекричати державні ЗМІ РФ, а просто закрити їх.
Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - зазначив український міністр.
Топ коментарі
+9 Viktor Orenich 534fb24a
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+6 Sashko Pavliuk
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+6 Yakov Yakov
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Авторами проекта выступают спикер Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а также депутаты разных фракций: Ирина Геращенко (Европейская Солидарность), Сергей Соболев (Батькивщина), Юлия Клименко (Голос) и другие.
Согласно логике этого проекта из средств Государственного бюджета, которые в соответствии с недавно внесенными изменениями поступят в Госбюджт, в т. ч. от международной помощи, народным депутатам разрешается финансировать надбавки!"
Ипосле этого вы хотите чтобы народ за вас голосовал??
ТА ВАС ТВАРЕЙ ВСЕХ УБИТЬ НАДО!!! ВОНА А ОНИ ТОЛЬКО О СЕБЕ, И ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ!!
Це ті, хто знов тиче під носа людям огидні іпліща Наташі Влагаліщенко, Назарова, Васьки Голованова, Міхи Чаплигістого.
Про це повідомляє The Telegraph.
https://t.me/operativnoZSU/33970
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Про це йдеться в спільній статті "Іномовлення: іграшка чи необхідність?" https://detector.media/infospace/article/201319/2022-07-26-inomovlennya-igrashka-chy-neobkhidnist/ Міністерства культури та інформаційної політики та Центру стратегічних комунікацій https://www.instagram.com/p/CgepoQ2tG91/ .
• Чому зараз важливе іномовлення?
«FreeДом» https://t.me/tv_freedom - це канал, розрахований на російськомовну аудиторію у воєнний період, включаючи російські окупаційні війська. Марафон не ведеться на території України - це спеціалізований російськомовний канал для мовлення на закордон.
• російськомовні версії західних інформаційних порталів (типу ВВС, «Радіо Свобода» і т.п.) демонструють шалені показники зростання відвідуваності - через цензуру в самій росії, яка приховує справжні причини та перебіг війни.
• Чому заміна вигідна європейцям?
Однієї заборони російських помийок в Європі недостатньо https://t.me/spravdi/7319 . Для повної поразки пропаганди рф в Європі паралельно треба створювати альтернативний контент. Тому Україна виступає за те, щоби викинуті пропагандистські канали росії з мереж європейських країн замінив телеканал «FreeДом». Для Європи це також найшвидший і найдешевший спосіб забезпечити власну інформаційну безпеку.
І Вот в передачі приймае участь українка з Київа , студентка словацького технічного університету. Я так зраділа !!! НО… вона стала говорити словацькою і іноді россійькою. Не одного українського слова!!! 22 роки. Якщо словакі зустрічали гостей словацькою паленкою ( із фруктів) чі вікном, ця 22 річня краля водкой. Та ще за столом скандал вчинила.
БУЛО ДУЖЕ НЕПРИЕМНО ДИВИТИСЬ . А ведь це обличчя українців за кордоном.
і що прикро - словацьку вона вивчила , а українську , яка дуже близька до словацької, даже не спробувала