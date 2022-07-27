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окупація (6526) Сальдо (79) Херсонщина (5364) колабораціонізм (1120)

Колаборант Сальдо може не дожити до підозри та українського суду, - радник міністра Геращенко

сальдо

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що колаборанта ліквідують найближчим часом.

Про це Антон Геращенко розповів в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Колаборант Сальдо може просто не дожити до підозри та українського суду, оскільки він є законною ціллю для Збройних сил України. Як тільки буде відоме його місцеперебування, я думаю, що він буде ліквідований. Сьогодні є інформація, що він знаходиться в одній із лікарень міста. Тому, я думаю, що прийде час, коли він загине", - заявив Геращенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колаборант Сальдо заявив, що на території Херсона окупанти відкриють військові частини

За його словами, добровільна співпраця з окупаційною владою та згода після примушення - це різні ситуації. Адже на окупованих територіях деякі громадяни залишилися без роботи та грошей і  "вимушені виживати".
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Топ коментарі
+11
Нулевое сальдо и балансу легче.
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27.07.2022 11:33
+10
нарешті провладним особам приходять на розум ТОЛКОВІ думки
2014 рік наглядно показав що до зрадників і колаборантів потрібно застосовувати не люстрацію а фізичну ліквідацію
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27.07.2022 11:36
+9
Интересно что у этого сальдо сейчас в голове, наверно такая измена что просто жесть.
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27.07.2022 11:26
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Интересно что у этого сальдо сейчас в голове, наверно такая измена что просто жесть.
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27.07.2022 11:26 Відповісти
Ато(измена), Да любой на его месте стал бы ишаком подорваным, когда дебет с кредитом уже не сойдутся, а должок то, хоть и убейся , но отдай... ЗЫ ... ТУПОЙ ПОДКАЦАПНИК...
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27.07.2022 11:40 Відповісти
Що що, пухлина.
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27.07.2022 11:54 Відповісти
Что у нас всех было в голове, когда это чмо ещё 4 месяца назад сидело в Раде, а потом спокойно поехало в Херсон? Вот как ответим себе---- так тогда....
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27.07.2022 12:39 Відповісти
Все може буди, наприклад таблєтка нєсвєжая акажєцца...
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27.07.2022 11:27 Відповісти
В мережі опубліковано фото зруйнованого прольоту Антонівського мосту.
https://t.me/operativnoZSU/33976
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27.07.2022 11:29 Відповісти
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27.07.2022 11:29 Відповісти
Воно має здохнути від гангрени сраки!
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27.07.2022 11:31 Відповісти
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27.07.2022 11:34 Відповісти
Нулевое сальдо и балансу легче.
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27.07.2022 11:33 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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27.07.2022 11:33 Відповісти
Бог не стал дожидаться "справедливого" суда и вынес свое решение!
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27.07.2022 11:34 Відповісти
оно законная цель не только для ЗСУ, но и для любого нормального человека.
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27.07.2022 11:34 Відповісти
Судячи з вигляду сальди він і так вже труп. В нього онкологія,чи що? Значить вирішив погуляти наостанок.
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27.07.2022 11:34 Відповісти
алкоголізьм у нього
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27.07.2022 12:04 Відповісти
Його ж свої кацапи приберуть-зайві свідки не потрібні.
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27.07.2022 11:35 Відповісти
антоха сказав - антоха зробив??? чи тільки проричав у порожню тарілку ??))
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27.07.2022 11:36 Відповісти
Антоха старається, хоче приобщитись, щоб його прес-секретарем ЗСУ зробили.
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27.07.2022 11:38 Відповісти
нарешті провладним особам приходять на розум ТОЛКОВІ думки
2014 рік наглядно показав що до зрадників і колаборантів потрібно застосовувати не люстрацію а фізичну ліквідацію
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27.07.2022 11:36 Відповісти
за кого б ще гандоша херащенко переживав? здохне - то й добре. не потрібно буде кормити та утримувати цю істоту у в'язниці.
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27.07.2022 11:36 Відповісти
Собаці собача...
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27.07.2022 11:38 Відповісти
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27.07.2022 11:39 Відповісти
Я даже слышал поминальную песню о нем, пел Челентано. "кОлаборанто, колАборанто, колаборАнто.." и потом такой пофигистический свист...
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27.07.2022 11:39 Відповісти
ТЮ. чи ни поминальный музон... https://youtu.be/WPA1Es1RuL4 У кацапов проводы в пэкло происходят таким счином...
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27.07.2022 11:54 Відповісти
На ноль это сальдо умножить. Су...ий пес.
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27.07.2022 11:48 Відповісти
Щось він зажився.
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27.07.2022 11:55 Відповісти
В нас такий суд, що чахлик невмирущий до суду не доживе.
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27.07.2022 12:34 Відповісти
Яке гівно цей радник геращенко.
ВІн зливає всю інформацію, і цей сальдо втече з лікарні, якщо прочитає такі коментарі.
Коротче, яке сальдо, таке і геращенко.
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27.07.2022 14:51 Відповісти
До речі. це не вперше коли цей радник займається болтолігією.
Краще би свій язик запхнув собі в одне місце.
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27.07.2022 14:53 Відповісти
Одним словом радник.
Кращого і не знайдеш.
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27.07.2022 14:54 Відповісти
уже Херсон и юг освободили, осталось только освободить, и сальду замочили, осталось только застрелить или взорвать, странные вещи происходят хотя позитив однозначно лучше, чем ныть, что всё пропало
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27.07.2022 15:32 Відповісти
Ага. Давайте Антоша, для хайпу еще чего-нить брякнет, например-"мы обязательно полетим на луну( марс)" и все начнут обсуждать пустопорожнюю болтовню чувака. А Антоше в плюсик -"в СМИ засветился"!
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27.07.2022 16:39 Відповісти
Так на то і розраховано!
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27.07.2022 18:24 Відповісти
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27.07.2022 18:39 Відповісти
 
 