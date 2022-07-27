Колаборант Сальдо може не дожити до підозри та українського суду, - радник міністра Геращенко
Радник міністра внутрішніх справ вважає, що колаборанта ліквідують найближчим часом.
Про це Антон Геращенко розповів в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Колаборант Сальдо може просто не дожити до підозри та українського суду, оскільки він є законною ціллю для Збройних сил України. Як тільки буде відоме його місцеперебування, я думаю, що він буде ліквідований. Сьогодні є інформація, що він знаходиться в одній із лікарень міста. Тому, я думаю, що прийде час, коли він загине", - заявив Геращенко.
За його словами, добровільна співпраця з окупаційною владою та згода після примушення - це різні ситуації. Адже на окупованих територіях деякі громадяни залишилися без роботи та грошей і "вимушені виживати".
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2014 рік наглядно показав що до зрадників і колаборантів потрібно застосовувати не люстрацію а фізичну ліквідацію
ВІн зливає всю інформацію, і цей сальдо втече з лікарні, якщо прочитає такі коментарі.
Коротче, яке сальдо, таке і геращенко.
Краще би свій язик запхнув собі в одне місце.
Кращого і не знайдеш.