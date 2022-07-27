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школа (2180) Гришина Юлія (41) дистанційне навчання (133) укриття (272)

До 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься, - "слуга народу" Гришина

школа

З 1 вересня працювати офлайн зможуть лише ті заклади освіти, які відповідають безпековим вимогам. Рішення про формат навчання буде ухвалюватися окремо у кожному регіоні.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"І знову про найактуальнішу тему - підготовку до нового навчального року! В ефірі говорили про нещодавнє рішення Кабміну, яке надало можливість місцевим органам влади використовувати кошти на проведення капітальних ремонтів - зокрема, їх можна буде використати на облаштування сховищ та укриттів у закладах освіти", - зазначила парламентарка.

За її словами, зараз в усіх областях закінчується аудит шкіл, садочків, університетів на наявність безпечних умов навчання. Паралельно йде активна підготовка укриттів і сховищ, приведення їх у належні умови.

"Працювати офлайн зможуть лише ті заклади освіти, які відповідають безпековим вимогам. Перевірятиме кожен заклад спеціальна комісія, до якої увійдуть представники ДСНС, органів МВС, місцевої влади", - нагадує Гришина.

"Звісно, до 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься - і ті заклади, де з’являтимуться належні безпекові умови, зможуть розпочати очний освітній процес. Наголосила також на тому, що 1 вересня - це виклик. Наше завдання сьогодні - забезпечити рівний доступ як до очної, так і до онлайн освіти для всіх дітей, залежно від їх побажань та можливостей", - додає нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС завершує розробку мінімальних вимог до безпеки навчального процесу: мають бути створені умови, щоб діти могли вчитись навіть в укритті, - Єнін

Гришина акцентує увагу, що наразі неможливо порівняти безпекову ситуацію в Харкові і, наприклад, Ужгороді. В областях із підвищеною небезпекою буде виключно дистанційне навчання.

"Рішення про офлайн начання буде ухвалюватися окремо у кожному регіоні. І навіть якщо у місті відносно безпечно, але батьки не хочуть віддавати дитину на очне навчання, вона зможе навчатися дистанційно!", - резюмує вона.

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Топ коментарі
+11
Ви зовсім *********? Який очний навчальний процес під час війни?
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27.07.2022 12:02
+7
У вас з головою все гаразд , слуги ?? Чи ви вже домовились з ****** що він не стрілятиме по школах , і навіть - поряд з ними ?? Яке нах - офлайн ? .
Навіть при наявності бомбосховищ , ви хоч уявляєте скільки часу займе - евакуювати в них , з класів , всю школу , наприклад ?
Ракета ж не зависне в повітрі , і не чекатиме .
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27.07.2022 12:12
+7
Школи та навчальні заклади в час війни-братська могила....
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27.07.2022 12:20
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Ви зовсім *********? Який очний навчальний процес під час війни?
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27.07.2022 12:02 Відповісти
три гумінітарні міністерства укрупнять до одного

Глава министерства образования Шкарлет может стать главой объединённого министерства развития людского капитала. https://t.me/berezoview/18168 https://t.me/berezoview/18168

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27.07.2022 12:30 Відповісти
Коли бордель не приносить прибутку - міняють шлюх, а не переставляють ліжка.
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27.07.2022 14:11 Відповісти
"Покращення вашого життя вже сьогодні" v2.0
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27.07.2022 12:04 Відповісти
У вас з головою все гаразд , слуги ?? Чи ви вже домовились з ****** що він не стрілятиме по школах , і навіть - поряд з ними ?? Яке нах - офлайн ? .
Навіть при наявності бомбосховищ , ви хоч уявляєте скільки часу займе - евакуювати в них , з класів , всю школу , наприклад ?
Ракета ж не зависне в повітрі , і не чекатиме .
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27.07.2022 12:12 Відповісти
Школи та навчальні заклади в час війни-братська могила....
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27.07.2022 12:20 Відповісти
Ну хто як, а я б свою дитину нізащо в офлайн не віддавав під час війни. Особливо в ті школи, сертифікацію "укриттів" в яких проводитиме зешобла.
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27.07.2022 12:21 Відповісти
Різниця між Харковом і Ужгородом-декілька хвилин польоту ракети з Чорного моря і майже ніякої з Білорусії.
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27.07.2022 12:22 Відповісти
Краще моя дитина недовчиться чим загине в руїнах школи бо зеленому бидлу треба гроші списати та кишеню набити...
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27.07.2022 12:24 Відповісти
ЕНП

Какое обучение под обстрелами

Укрытие это подвал школы?
Так это братская могила
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27.07.2022 12:25 Відповісти
ЗЕвлада такаж, як її виборці. Думати це не про них.
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27.07.2022 12:39 Відповісти
Цю гришину потрібно мордякою поводити по підготовленим укриттям.
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27.07.2022 13:02 Відповісти
Ага і будемо чекати поки прилетить в одну із шкіл, а прилетить швидко. Чого варті тільки усі ці численні заяви відомих посадових осіб, які ніби запрошують рашистів пуляти ракетами по школах.
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27.07.2022 14:23 Відповісти
І рашисти ще й будуть звинувачувати (для свого плебса), що це українська провокація
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01.08.2022 07:31 Відповісти
 
 