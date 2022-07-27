До 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься, - "слуга народу" Гришина
З 1 вересня працювати офлайн зможуть лише ті заклади освіти, які відповідають безпековим вимогам. Рішення про формат навчання буде ухвалюватися окремо у кожному регіоні.
Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.
"І знову про найактуальнішу тему - підготовку до нового навчального року! В ефірі говорили про нещодавнє рішення Кабміну, яке надало можливість місцевим органам влади використовувати кошти на проведення капітальних ремонтів - зокрема, їх можна буде використати на облаштування сховищ та укриттів у закладах освіти", - зазначила парламентарка.
За її словами, зараз в усіх областях закінчується аудит шкіл, садочків, університетів на наявність безпечних умов навчання. Паралельно йде активна підготовка укриттів і сховищ, приведення їх у належні умови.
"Працювати офлайн зможуть лише ті заклади освіти, які відповідають безпековим вимогам. Перевірятиме кожен заклад спеціальна комісія, до якої увійдуть представники ДСНС, органів МВС, місцевої влади", - нагадує Гришина.
"Звісно, до 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься - і ті заклади, де з’являтимуться належні безпекові умови, зможуть розпочати очний освітній процес. Наголосила також на тому, що 1 вересня - це виклик. Наше завдання сьогодні - забезпечити рівний доступ як до очної, так і до онлайн освіти для всіх дітей, залежно від їх побажань та можливостей", - додає нардепка.
Гришина акцентує увагу, що наразі неможливо порівняти безпекову ситуацію в Харкові і, наприклад, Ужгороді. В областях із підвищеною небезпекою буде виключно дистанційне навчання.
"Рішення про офлайн начання буде ухвалюватися окремо у кожному регіоні. І навіть якщо у місті відносно безпечно, але батьки не хочуть віддавати дитину на очне навчання, вона зможе навчатися дистанційно!", - резюмує вона.
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Навіть при наявності бомбосховищ , ви хоч уявляєте скільки часу займе - евакуювати в них , з класів , всю школу , наприклад ?
Ракета ж не зависне в повітрі , і не чекатиме .
Какое обучение под обстрелами
Укрытие это подвал школы?
Так это братская могила