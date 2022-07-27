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Вже 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони, 477 відновили роботу, - Мінекономіки

підприємство

В рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України. З них вже 477 компаній відновили свою роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Загалом на платформі цифрової взаємодії для допомоги в релокації зареєстровано 1763 заявки від підприємств, які хочуть перемістити свої потужності. Наразі 326 компаній знаходяться на етапі переїзду - для них здійснюється пошук локації або способу транспортування.

Нагадаємо, в рамках програми підприємства можуть переїхати в одну з західних областей України. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області.

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Виробництво ракет Тойшоневтік теж перемістив?
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27.07.2022 12:13 Відповісти
А коли iншi пiдприемства вiдновлять роботу, у т.ч. компанiя "Вода Донбасу"?
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27.07.2022 12:26 Відповісти
 
 