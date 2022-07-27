Запрацював ресурс, на якому за донат на ЗСУ можна замовити напис на снаряді
В Україні запустили стартап, де за донат в підтримку ЗСУ можна замовити напис на снаряді, бомбі чи ракеті, яку випустять по російських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник фірми-розробника Назар Гулик.
Як зазначається, сервіс RevengeFor.com впровадили за підтримки благодійного фонду "Повернись живим" та порталу "Мілітарний".
Його основна цільова аудиторія – іноземці.
"Іншими словами – метавсесвіт, де пан з Бельгії може в’їб#ти по русні ракетою з дивану чи бару в селі під Брюсселем", – пише Назар Гулик.
Розмір донатів, за які можна замовити напис, стартує від 500$.
Як зазначається на сторінці стартапу, на боєприпасах можна написати як побажання, пов'язані з кривавими діями Росії, так і "передати" повідомлення іншим людям, зокрема, привітати когось з днем народження.
Також там цікавляться причиною, яка викликала бажання помститися Росії: Зруйновані людські життя і розбиті мрії? Десятиліття окупації та розстріляні революції? Рукотворний голод і глобальні штучні катастрофи?
Зазначається, що написи, які ображають українців, або якийсь інший народ, або расу неприпустимі. Якщо текст напису не відповідатиме правилам, замовлення не виконають і гроші не повернуть, а перерахують їх на допомогу ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Коли, нарешті, заберуть в ЗСУ - робитиму це безкоштовно.