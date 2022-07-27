УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4631 відвідувач онлайн
Новини
2 691 9
гроші (943) зброя (7278) стартап (232) ЗСУ (7187)

Запрацював ресурс, на якому за донат на ЗСУ можна замовити напис на снаряді

донат

В Україні запустили стартап, де за донат в підтримку ЗСУ можна замовити напис на снаряді, бомбі чи ракеті, яку випустять по російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник фірми-розробника Назар Гулик.

Як зазначається, сервіс RevengeFor.com впровадили за підтримки благодійного фонду "Повернись живим" та порталу "Мілітарний". 

Його основна цільова аудиторія – іноземці.

"Іншими словами – метавсесвіт, де пан з Бельгії може в’їб#ти по русні ракетою з дивану чи бару в селі під Брюсселем", – пише Назар Гулик.

Також дивіться: Українці створили для передової унікальні і надпотужні павербанки зі старих електронних сигарет. ВIДЕО

Розмір донатів, за які можна замовити напис, стартує від 500$.

Як зазначається на сторінці стартапу, на боєприпасах можна написати як побажання, пов'язані з кривавими діями Росії, так і "передати" повідомлення іншим людям, зокрема, привітати когось з днем народження.

Також там цікавляться причиною, яка викликала бажання помститися Росії: Зруйновані людські життя і розбиті мрії? Десятиліття окупації та розстріляні революції? Рукотворний голод і глобальні штучні катастрофи?

Зазначається, що написи, які ображають українців, або якийсь інший народ, або расу неприпустимі. Якщо текст напису не відповідатиме правилам, замовлення не виконають і гроші не повернуть, а перерахують їх на допомогу ЗСУ.

Також дивіться: Діти миють машини в Бучі та донатять на ЗСУ через "Дію". ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дешевше ніяк? Я б задонатив. Що фарба така дорога?
показати весь коментар
27.07.2022 12:03 Відповісти
Є вже подібні сервіси дешевше. Рекламу не поширюю, посилання не даю. Хто шукає, той знайде.
показати весь коментар
27.07.2022 12:07 Відповісти
Його основна цільова аудиторія іноземці.
показати весь коментар
27.07.2022 12:19 Відповісти
Бомбезна ідея. В самому буквальному сенсі.
показати весь коментар
27.07.2022 12:04 Відповісти
Идея вообще то, неплоха. Расценки маленько, даже хорошенько так завышены- работать нужно не на цене а на обороте. Какой нить подгулявший в забугрянском генделе гражданин вполне может клюнуть. И пятихатка бакинских- извините, но не тот сармак который оставляют в генделях. Расчет на кого, кому влегкую способно вышвырнуть пятьсот баксов? Завсегдатаю какого нибудь фешенебельного ресторана? Так маловато и они не напиваются до такого состояния. На землю, панове- пересматривайте ценовую политику и вперед))
показати весь коментар
27.07.2022 12:13 Відповісти
А сами снаряди робить не пробували ?
показати весь коментар
27.07.2022 12:25 Відповісти
если бы платили за каждого убитого оккупанта , за взорванный танк и другую технику , то война бы уже давно закончилась.
показати весь коментар
27.07.2022 13:38 Відповісти
Ідея чудова, але задорого навіть для іноземців.
показати весь коментар
27.07.2022 14:29 Відповісти
Знизьте суму до 1000 грн - і я двічі на місяць підпишу снаряд.
Коли, нарешті, заберуть в ЗСУ - робитиму це безкоштовно.
показати весь коментар
27.07.2022 18:48 Відповісти
 
 