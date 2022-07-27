Новий лист Спартц Байдену: генпрокурор від Єрмака може саботувати роботу САП, Корбана позбавили громадянства без процедури

Конгресвумен Вікторія Спартц написала нового листа президенту США Джо Байдену. Вона критикує затримку з призначенням голови САП та позбавлення Корбана громадянства, а також закликає створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні.

Текст листа опублікований на сайті Спартц, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відсутність призначення очільника САП, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена", - пише Спартц.

Вона заявила, що "дуже розчарована відсутністю чіткої стратегії та рішучих дій" від адміністрації Байдена щодо України. Конгресвумен розкритикувала затримку призначення очільника САП, а також згадала про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

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"Під останнім тиском Київ нарешті дійшов до призначення Олександра Клименка очільником САП, призначення якого майже два роки гальмував Олег Татаров, призначенець Єрмака. Хоча, цей процес ще не завершено і він потребує додаткових заходів з боку генпрокурора. Київ також нещодавно звільнив Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Схоже, Єрмак може спробувати призначити генерального прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично могло б саботувати роботу Клименка", - написала конгресвумен.

Крім того, конгресвумен заявила, що "прикладом зловживання владою є нещодавнє видання таємних наказів про скасування українського громадянства без належної процедури".

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"Минулого тижня Геннадія Корбана, голову міського штабу територіальної оборони Дніпра, з яким я мала коротку зустріч у Дніпрі, таємним наказом позбавили громадянства та заборонили в’їзд в Україну", - заявила конгресвумен.

Також, за словами Спартц, одна з проблем була порушена ліцензованим оборонним підрядником США, який висловив важливу стурбованість заступником міністра оборони України, призначеним Єрмаком у квітні, Денисом Шараповим.

"Пан Шарапов - бізнес-партнер Андрія Єрмака, Борис Єрмак (батько Андрія Єрмака, який звільнився з ФСБ Росії) та громадянин Росії Рахамім Емануїлов, який раніше мав зв’язки з Іраном і Афганістаном, а також поточні зв’язки з Владіміром Путіним", - йдеться у листі Спартц.