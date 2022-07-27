Новий лист Спартц Байдену: генпрокурор від Єрмака може саботувати роботу САП, Корбана позбавили громадянства без процедури
Конгресвумен Вікторія Спартц написала нового листа президенту США Джо Байдену. Вона критикує затримку з призначенням голови САП та позбавлення Корбана громадянства, а також закликає створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні.
Текст листа опублікований на сайті Спартц, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відсутність призначення очільника САП, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена", - пише Спартц.
Вона заявила, що "дуже розчарована відсутністю чіткої стратегії та рішучих дій" від адміністрації Байдена щодо України. Конгресвумен розкритикувала затримку призначення очільника САП, а також згадала про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.
"Під останнім тиском Київ нарешті дійшов до призначення Олександра Клименка очільником САП, призначення якого майже два роки гальмував Олег Татаров, призначенець Єрмака. Хоча, цей процес ще не завершено і він потребує додаткових заходів з боку генпрокурора. Київ також нещодавно звільнив Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Схоже, Єрмак може спробувати призначити генерального прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично могло б саботувати роботу Клименка", - написала конгресвумен.
Крім того, конгресвумен заявила, що "прикладом зловживання владою є нещодавнє видання таємних наказів про скасування українського громадянства без належної процедури".
"Минулого тижня Геннадія Корбана, голову міського штабу територіальної оборони Дніпра, з яким я мала коротку зустріч у Дніпрі, таємним наказом позбавили громадянства та заборонили в’їзд в Україну", - заявила конгресвумен.
Також, за словами Спартц, одна з проблем була порушена ліцензованим оборонним підрядником США, який висловив важливу стурбованість заступником міністра оборони України, призначеним Єрмаком у квітні, Денисом Шараповим.
"Пан Шарапов - бізнес-партнер Андрія Єрмака, Борис Єрмак (батько Андрія Єрмака, який звільнився з ФСБ Росії) та громадянин Росії Рахамім Емануїлов, який раніше мав зв’язки з Іраном і Афганістаном, а також поточні зв’язки з Владіміром Путіним", - йдеться у листі Спартц.
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А пресса уже обращает внимание на то, что агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак, медленно, но уверенно, где только может, ставит своих людей и берет власть в свои руки, выганяя ставленников Зели.
ПРОПОНУЮ !
Звільнити з посади керівника офісу президента Єрмака А.Б. та призначити "Незалежну комісію щодо
розслідування діяльності ОП та його керівництва, починаючи з 11.02.2020 р." (надалі Спільна Комісія).
Надати народові України, через його представників у ВР, висновки
щодо офісу президента України, очолюваного Єрмаком А.Б., в частині:
-дотримання, або перевищення повноважень керівником офісу президента України
-дотримання або порушення керівником офісу президента України Конституції України
-можливої співпраці керівника ОП та всіх робітників ОП, з будь-якими державними
органами росії, або з представниками цих органів, з приватними організаціями,
засновниками яких є державні органи росії, або з людьми, які мають громадянство росії (білорусії)
- можливого тиску президента України на керівника ОП та його проявах
- можливого тиску керівника ОП на перзидента України та його проявах
Датою, з якої має бути розпочате розслідування Спільної Комісії слід приймати дату набуття
своїх повноважень керівником ОП - Єрмаком А.Б., починаючи з 11.02.2020 р..
З огляду на те, що держави-партнери України, зокрема, держави НАТО, під час москальсько-української війни, витрачають
власний фінансовий та військовий ресурс, підтримуючи Українську Державу, у Спільну Комісію по розслідуванню діяльності
офісу президента, очолюваному Єрмаком А.Б., залучити:
- представників депутатів ВСІХ фракцій ВР, незалежних журналістів-розслідувачів та військових журналістів
- предстваників конгресу США (з паритетом представників від демократатів та республіканців)
- представників ЄС (по одному представнику від країни ЄС (членів НАТО)
- представників від Великобританії (з паритетом представництва від Палати громад Сполученого Королівства),
Висновки Спільної Комісії мають бути обов"язкові для виконання усіма державними інституціями Держави Україна,
без будь-якої змоги на оскарження, змінення та відтермінування.
Ви якому грунту віддаєте перевагу?
Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.
>Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.
Два питання.
1. Звідки інфа про «більшість»
2. Що означає «і точка»?
Вот благодаря кому столько погибло военных и мирных!
зестадо 73%---их кровь и на ваших рученках!
«А какая разніца?» або «Хоть поржьом!» тепер щасливі?
>Тваринка безполєзна кацапська тепер видно на кого ця бактерія працює
Це ви про кого?
Щира подяка піні Вікторії за все, що вона для нас робить.
От себя добавлю ...ЕС недавно ввел 7-й пакет санкций против братанов путлера...в Списочке значатся давние друзья актера Андрея Панина...Владимир Машков и Сергей Безруков...
Почему именно эти два актеришки спросите вы?Ответ просто...Андрій Панин исполняет роль путлера...