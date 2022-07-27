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Новий лист Спартц Байдену: генпрокурор від Єрмака може саботувати роботу САП, Корбана позбавили громадянства без процедури

спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц написала нового листа президенту США Джо Байдену. Вона критикує затримку з призначенням голови САП та позбавлення Корбана громадянства, а також закликає створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні.

Текст листа опублікований на сайті Спартц, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відсутність призначення очільника САП, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена", - пише Спартц.

Вона заявила, що "дуже розчарована відсутністю чіткої стратегії та рішучих дій" від адміністрації Байдена щодо України. Конгресвумен розкритикувала затримку призначення очільника САП, а також згадала про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

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"Під останнім тиском Київ нарешті дійшов до призначення Олександра Клименка очільником САП, призначення якого майже два роки гальмував Олег Татаров, призначенець Єрмака. Хоча, цей процес ще не завершено і він потребує додаткових заходів з боку генпрокурора. Київ також нещодавно звільнив Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Схоже, Єрмак може спробувати призначити генерального прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично могло б саботувати роботу Клименка", - написала конгресвумен.

Крім того, конгресвумен заявила, що "прикладом зловживання владою є нещодавнє видання таємних наказів про скасування українського громадянства без належної процедури".

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"Минулого тижня Геннадія Корбана, голову міського штабу територіальної оборони Дніпра, з яким я мала коротку зустріч у Дніпрі, таємним наказом позбавили громадянства та заборонили в’їзд в Україну", - заявила конгресвумен.

Також, за словами Спартц, одна з проблем була порушена ліцензованим оборонним підрядником США, який висловив важливу стурбованість заступником міністра оборони України, призначеним Єрмаком у квітні, Денисом Шараповим.

"Пан Шарапов - бізнес-партнер Андрія Єрмака, Борис Єрмак (батько Андрія Єрмака, який звільнився з ФСБ Росії) та громадянин Росії Рахамім Емануїлов, який раніше мав зв’язки з Іраном і Афганістаном, а також поточні зв’язки з Владіміром Путіним", - йдеться у листі Спартц.

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Топ коментарі
+78
Вікторія Спартц разом з Борисом Джонсоном, будуть зеблю кошмарити навіть після його смерті
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27.07.2022 12:23
+78
Виктория , БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ ПРОТИВ РАШИСТСКИХ МРАЗЕЙ. Гнид ,МЕГАБАРЫГ НА КРОВИ Украинцев СПРУТА КАЛО-Зелёных ХАМЕЛИОНОВ
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27.07.2022 12:33
+68
Д'Ерьмака никто не посадит в коррумпированных на 99% судах в Украине В переходный период судовую систему нужно передать Британии или США ‼️Как это сделали некоторые страны
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27.07.2022 12:37
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" Меч " ... и еще раз " Меч " ... другого варианта уже не видно !
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27.07.2022 16:35 Відповісти
Зелені таргани бояться світла, а Вікторія Спартц їм периодично його вмикає. Але для того щоб позбутися цих зеленів тарганів треба не лише світло вмикати, а якісну "отруту" у вигляді зливу компромату про цих негідників.
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27.07.2022 17:09 Відповісти
спасибо американцам... вот если бы они еще и гнусавого заменили нормальным человеком...
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27.07.2022 17:10 Відповісти
А нам самим це зробити клепки не вистачає?
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Никто из-за рубежа не будет пачкать руки об ЗЕленую срань, тем более во время войны. Это дело тупого быдла, выбравшего шута.
А пресса уже обращает внимание на то, что агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак, медленно, но уверенно, где только может, ставит своих людей и берет власть в свои руки, выганяя ставленников Зели.
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28.07.2022 07:28 Відповісти
Поки де-факто при владі, в неконституційний спосіб, знаходиться Єрмак (батько якого є "колишнім" співробітником ГРУ ГШ РФ) та його розмовляюча довбешка - Боневтік, на перемогу сподіватися не варто, бо ця антиукраїнська наволоч працює виключно на перемогу москалів.
ПРОПОНУЮ !

Звільнити з посади керівника офісу президента Єрмака А.Б. та призначити "Незалежну комісію щодо
розслідування діяльності ОП та його керівництва, починаючи з 11.02.2020 р." (надалі Спільна Комісія).

Надати народові України, через його представників у ВР, висновки
щодо офісу президента України, очолюваного Єрмаком А.Б., в частині:

-дотримання, або перевищення повноважень керівником офісу президента України
-дотримання або порушення керівником офісу президента України Конституції України
-можливої співпраці керівника ОП та всіх робітників ОП, з будь-якими державними
органами росії, або з представниками цих органів, з приватними організаціями,
засновниками яких є державні органи росії, або з людьми, які мають громадянство росії (білорусії)
- можливого тиску президента України на керівника ОП та його проявах
- можливого тиску керівника ОП на перзидента України та його проявах

Датою, з якої має бути розпочате розслідування Спільної Комісії слід приймати дату набуття
своїх повноважень керівником ОП - Єрмаком А.Б., починаючи з 11.02.2020 р..

З огляду на те, що держави-партнери України, зокрема, держави НАТО, під час москальсько-української війни, витрачають
власний фінансовий та військовий ресурс, підтримуючи Українську Державу, у Спільну Комісію по розслідуванню діяльності
офісу президента, очолюваному Єрмаком А.Б., залучити:

- представників депутатів ВСІХ фракцій ВР, незалежних журналістів-розслідувачів та військових журналістів
- предстваників конгресу США (з паритетом представників від демократатів та республіканців)
- представників ЄС (по одному представнику від країни ЄС (членів НАТО)
- представників від Великобританії (з паритетом представництва від Палати громад Сполученого Королівства),

Висновки Спільної Комісії мають бути обов"язкові для виконання усіма державними інституціями Держави Україна,
без будь-якої змоги на оскарження, змінення та відтермінування.

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27.07.2022 18:00 Відповісти
Підтримую, завтра в кількості Н чоловік ідем у ОП, де нас пакують "наші ж" мусора, вивозять у ліс, і закопують "наші ж" "ДБР"вівці...
Ви якому грунту віддаєте перевагу?
Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.
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27.07.2022 18:41 Відповісти
@Vx Z
>Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.

Два питання.

1. Звідки інфа про «більшість»
2. Що означає «і точка»?
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28.07.2022 02:45 Відповісти
А 73% мудрого наріду ще і будуть танцювати на наших костях
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28.07.2022 06:18 Відповісти
Немає часу на усі ці комісіі, треба діяти за законами військового часу.
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27.07.2022 20:50 Відповісти
Вот почему нам так поздно и так мало дают современного оружия !
Вот благодаря кому столько погибло военных и мирных!
зестадо 73%---их кровь и на ваших рученках!
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27.07.2022 18:28 Відповісти
Это, как обвинять пассажиров, едущих в автобусе, который ведёт обдолбанный в зюзю водитель. У руля зеленский, а не выборцы. Причём уже 3 года и то, шо он направо и налево нарушает законы и Конституцию Украины - полностью на его совести. Так что хватит перекладывать вину с зеленского и его уряда на мифические 73%
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27.07.2022 19:04 Відповісти
Бачили очі, що купували. Ні?
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27.07.2022 21:04 Відповісти
Якщо пасажири самі вибрали собі(та іншим) обдовбаваного в зюзю водія, чи вони винні у цьому? Як гадаєте?
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27.07.2022 21:06 Відповісти
Я гадаю, шо надо исправлять положение, в котором мы сейчас находимся
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28.07.2022 01:33 Відповісти
Молодец ! Твой высер зачтен, зайди в ж.ОПу, получишь от твоего хозяина Дерьмака гранчак самогонки и 200 гр. ливерки на закусь.
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28.07.2022 07:32 Відповісти
30 процентов одурманенных проголосовало в первом туре. Хотелось кина в воюющей стране. Второй тур против власти. В Украине зажравшуюся власть никогда не любили. Хер с этим членограем. Как дальше партия которую никто не знал получила большинство? И пришла банда к власти.
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28.07.2022 08:24 Відповісти
Хорошая попытка, ты чьё подоляковское? Много платят?
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27.07.2022 19:18 Відповісти
Це місцева божевільна трампістка-путіністка.
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27.07.2022 20:11 Відповісти
А ти дурне.
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28.07.2022 00:22 Відповісти
Ніт, я - розумничка, а дурне - це ти та Злата Дира, коментар якої видалили, бо по ньому реально можно ставити діагноз - «божевільний кремлівський бот з закосом під патрійотку».
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28.07.2022 03:09 Відповісти
Я надеюсь все понимают, что этот меседж послан не от молодой конгрессвумен Спартс, а от администрации США? Где же наши Хаймарсы, почему мы не в НАТО, непонятно )))))
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27.07.2022 19:20 Відповісти
єрмака призначили без процедури, Корбана без процедури позбавили громадянства!
«А какая разніца?» або «Хоть поржьом!» тепер щасливі?
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27.07.2022 19:37 Відповісти
Спасибі Вікторії!
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27.07.2022 23:06 Відповісти
Чави зелену плісняву, Віка!
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27.07.2022 23:36 Відповісти
Дай Боже здоров"я Вікторії!
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28.07.2022 00:21 Відповісти
Тваринка безполєзна кацапська тепер видно на кого ця бактерія працює
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28.07.2022 00:22 Відповісти
@

>Тваринка безполєзна кацапська тепер видно на кого ця бактерія працює

Це ви про кого?
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28.07.2022 02:47 Відповісти
Ця дипломатична мова((Може?Вже це робить((
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28.07.2022 00:37 Відповісти
Молодець!
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28.07.2022 00:39 Відповісти
Не так вже й багато українок, які зробили таку приголомшену кар'єру в Америці та не забули рідну Неньку. Канадійська відьма-лузерша від заздрощів постійно обливає брудом патріотку та справжню доньку українського народу.

Щира подяка піні Вікторії за все, що вона для нас робить.
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28.07.2022 03:16 Відповісти
Правда може шкодити тільки злочинцям! Ще стародавній Рим за 400 років до нашої ери починав сходження до свого величчя з Права і Правосуддя!
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28.07.2022 09:18 Відповісти
Вєдана-Злата Дира, прийми ліки та лягай спати.
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28.07.2022 10:47 Відповісти
чтобы построить в Украине такое правовое государство как США . чтобы все суды были антикоррупционные . чтобы наша власть поважала КОНСТИТУЦИЮ . нам нужно 25 лет подряд назначать на должности генпрокурора . нач. набу . антикорпрокурора сап . нач дбр СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ США на конкурсной основе с предоставлением им украинского гражданства . потому что наши ..руководители.. этих ведомств 30 лет независимости обслуживают тех президентов что их туда поставили . разве мог пшонка раследовать сына януковоща . луценко порошенка . венедиктова окружение зеленского . разве будет новый генпрок. идти против линии зеленой партии если его назначил зеля --- завтра получит команду фас на неугодных и будет все как всегда -- про зеленого нардепа из дтп под киевом бухого уже и не слышно . тихонько в лес ушел .......
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28.07.2022 06:48 Відповісти
Ермака на вилы, членосос кацпский
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28.07.2022 07:28 Відповісти
Вікторія не дає шурам спокійно жити.
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28.07.2022 07:41 Відповісти
Виктория Спартц разворушила ФСБшное и ГРУшное кубло РАБzzeи в Украине каже блогер Юрий Швец ...
От себя добавлю ...ЕС недавно ввел 7-й пакет санкций против братанов путлера...в Списочке значатся давние друзья актера Андрея Панина...Владимир Машков и Сергей Безруков...
Почему именно эти два актеришки спросите вы?Ответ просто...Андрій Панин исполняет роль путлера...
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28.07.2022 08:30 Відповісти
Американцы дают деньги и оружие. Они имеют право требовать чтобы получение контролировал не абсолютно левый Ермак. Если оружие попадает к мафии, то резонный вопрос как его потом будут использовать. Принципиально они могут ничего не давать. Сколько тогда продержится Украина. Если ермака сам не может и не хочет уйти, а членограй не может его уволить. Тогда вопрос зачем что-то давать
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28.07.2022 08:31 Відповісти
Колишніх працівників ФСБ не буває! Чи не так, пане-товаришу Борис Єрмак?
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28.07.2022 09:19 Відповісти
молодець Вікторія.
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28.07.2022 09:38 Відповісти
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