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віза (723) ООН (3272) росія (63568) Швейцарія (842)

Швейцарія відмовила делегатам з Росії у візах для участі в заходах ООН

оон

Швейцарія не видає візи російським делегатам, які хотіли взяти участь у заходах ООН у Женеві.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на представника РФ в ООН Ірину Тяжлову, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Тяжлова, у Москви "є претензії" щодо видачі віз російським експертам, які планують брати участь у заходах з безпеки інформаційно-комунікаційних технологій, які проводяться в Женеві по лінії ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - країнам Заходу: Не намагайтеся перекричати російські державні ЗМІ, просто закрийте їх

У понеділок, 25 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася сесія Робочої групи відкритого складу з кібербезпеки. Після блокування Росією акредитації західних IT-компаній США відмовили у візі голові російської делегації на РГВС.

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ждем заявление пресс-алкаше
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27.07.2022 12:27 Відповісти
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27.07.2022 12:34 Відповісти
Россияне, хотите выход из вашей жопы кругом. Прекращаете войну в Украине, возвращаетесь зализывать свои попаленные шкуры к себе на большую неухоженную территорию и строите демократическую страну с настоящими выборами, без угроз для всего мира, посадив путлера и виновных в военных преступлениях. Востанавливаете разрушенные дома в Украине.

И тогда гиганская, несоразмерно населению территории под названием Россия, останется единой, а вы со временем востановите экономические связи со всем миром. И все Миру мир и россияне в безопасности и народы вокруг, а не только вечное паразитируещее ***** в безопасном бункере за вашей спиной.
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27.07.2022 12:32 Відповісти
Ну, как немцы.
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27.07.2022 12:41 Відповісти
Глупости. Там власть контролируется вооруженными бандитами и опричниками, за деньги. Что могут безоружные люди сделать против танков, самолетов... ? Их просто всех перестреляют. Выход только один - остановить финансирование опричников, тогда они повернут оружие или не будут сопротивляться. Но пока весь мир финансирует терроризм, никаких изменений внутри "страны" не произойдет.
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27.07.2022 16:59 Відповісти
Нема справки від ветеринара?
Айяяй...
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27.07.2022 12:40 Відповісти
манька захерова, на сцену!
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27.07.2022 13:23 Відповісти
Щеплення від сказу не зробили і чіп не поставили? Нема чого кацапським тваринам по Європі шастають.
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27.07.2022 13:38 Відповісти
Правильно - всі кацапи ідуть на ху.......й
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27.07.2022 14:27 Відповісти
 
 