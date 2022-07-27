Швейцарія відмовила делегатам з Росії у візах для участі в заходах ООН

Швейцарія не видає візи російським делегатам, які хотіли взяти участь у заходах ООН у Женеві.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на представника РФ в ООН Ірину Тяжлову, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Тяжлова, у Москви "є претензії" щодо видачі віз російським експертам, які планують брати участь у заходах з безпеки інформаційно-комунікаційних технологій, які проводяться в Женеві по лінії ООН.

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У понеділок, 25 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася сесія Робочої групи відкритого складу з кібербезпеки. Після блокування Росією акредитації західних IT-компаній США відмовили у візі голові російської делегації на РГВС.