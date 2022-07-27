Швейцарія відмовила делегатам з Росії у візах для участі в заходах ООН
Швейцарія не видає візи російським делегатам, які хотіли взяти участь у заходах ООН у Женеві.
Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на представника РФ в ООН Ірину Тяжлову, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає Тяжлова, у Москви "є претензії" щодо видачі віз російським експертам, які планують брати участь у заходах з безпеки інформаційно-комунікаційних технологій, які проводяться в Женеві по лінії ООН.
У понеділок, 25 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася сесія Робочої групи відкритого складу з кібербезпеки. Після блокування Росією акредитації західних IT-компаній США відмовили у візі голові російської делегації на РГВС.
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И тогда гиганская, несоразмерно населению территории под названием Россия, останется единой, а вы со временем востановите экономические связи со всем миром. И все Миру мир и россияне в безопасности и народы вокруг, а не только вечное паразитируещее ***** в безопасном бункере за вашей спиной.
Айяяй...