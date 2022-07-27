За добу війська РФ майже пів сотні разів вдарили по Миколаївщині, - Кім

За останню добу війська РФ завдали по інфраструктурних об'єктах та житлових будинках на Миколаївщині 21 ракетний та 28 артилерійських ударів, обійшлося без жертв, але є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава ОВА Віталій Кім.

"За останню добу по Миколаївщині завдано 21 ракетний та 28 артилерійських ударів. Двоє людей поранено, жертв немає", - сказав він.

За словами Кіма, рашисти поцілили в об’єкти інфраструктури, транспортне підприємство, житлові будинки. Наразі без електропостачання перебуває низка мікрорайонів обласного центру, над його відновленням працюють енергетики.

Також очільник ОВА зазначив, що Миколаїв обстрілюють уже понад п’ять тижнів щодня і щоночі. Але він очікує, що за тиждень-два ЗСУ знищать наземні ракетні установки ворога, які руйнують місто і тероризують людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти обстріляли Миколаїв. Влучання у промислову зону та ремонтне підприємство, - Кім