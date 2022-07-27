Через нестачу охочих співпрацювати окупанти не можуть налагодити роботу банків у Херсоні, - ССО
Три банківські відділення, відкриті окупаційною владою у Херсоні, не працюють повноцінно через нестачу працівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Сил спеціальних операцій "Спротив".
На "Промсвязьбанк" покладена функція економічної окупації регіону, через нього відбувається перехід у "рублеву зону".
"Також банк відповідає за збір особистих даних населення для підготовки так званого "референдуму" й паспортизації. Та повноцінно всі відділення не можуть працювати, адже охочих там працювати немає. Схоже, й тут росіянам доведеться діяти так само як з вчителями й лікарями, - звозити з Росії банківських робітників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дефіцит робочої сили на окупованих територіях через небажання місцевих жителів співпрацювати змусив росіян визнати українські свідоцтва про кваліфікацію та робочі книжки.
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обилетить украинцев
Кому как не банковским работникам понимать, что лучше дождаться деокупации и нормальных VISA і МАSTER CARD, переводов SWIFT і международных ******, чем морать руки об конченное и недоделанное, кацапское "МИР"...
Ps "Элитные" самки коZломордасов, чтобы имитировать платежи через ApplePay, выкалупываюи чипы из банковских карт МИР и подкладывают их под чехлы своих IPHONов)))))))