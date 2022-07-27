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банки (7607) окупація (6526) Херсон (3192) ССО (474)

Через нестачу охочих співпрацювати окупанти не можуть налагодити роботу банків у Херсоні, - ССО

промсвязьбанк

Три банківські відділення, відкриті окупаційною владою у Херсоні, не працюють повноцінно через нестачу працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Сил спеціальних операцій "Спротив".

На "Промсвязьбанк" покладена функція економічної окупації регіону, через нього відбувається перехід у "рублеву зону".

"Також банк відповідає за збір особистих даних населення для підготовки так званого "референдуму" й паспортизації. Та повноцінно всі відділення не можуть працювати, адже охочих там працювати немає. Схоже, й тут росіянам доведеться діяти так само як з вчителями й лікарями, - звозити з Росії банківських робітників", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що дефіцит робочої сили на окупованих територіях через небажання місцевих жителів співпрацювати змусив росіян визнати українські свідоцтва про кваліфікацію та робочі книжки.

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Який нах банк? Може ще парк розваг відкриють?🤦
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27.07.2022 12:50 Відповісти
там і так "лунапарк с блекджеком і шлюхами"
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27.07.2022 12:56 Відповісти
Щодо парку розваг - не знаю. А от казіно з борделем відкриють неодмінно. Треба ж десь "правільним посонам аттяґівацца"!
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27.07.2022 12:57 Відповісти
"НАХ"-банк... Непогано... Патентуйте назву.
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27.07.2022 13:01 Відповісти
Печаль, сейчас зеленский пошлёт арохамию и гогилашвили и они помогут русским свиньям
обилетить украинцев
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27.07.2022 12:59 Відповісти
А чому нам має бути не пофіг що там у рашистів??? Ви ж типу збираєтесь звільняти Херсон...ось вже ось...в кінці травня, в середині літа, через 3-6 тижнів...чи може не збираєтесь, а ЗеЛох л'є нам у вуха укрпропаганду, щоб ми тут не задавали зайвих питань про здачу надважливого регіону??!
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27.07.2022 13:02 Відповісти
Неудевительно... У москалей черезЖЁПУделанная система платежей "МИР"

Кому как не банковским работникам понимать, что лучше дождаться деокупации и нормальных VISA і МАSTER CARD, переводов SWIFT і международных ******, чем морать руки об конченное и недоделанное, кацапское "МИР"...

Ps "Элитные" самки коZломордасов, чтобы имитировать платежи через ApplePay, выкалупываюи чипы из банковских карт МИР и подкладывают их под чехлы своих IPHONов)))))))
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27.07.2022 13:46 Відповісти
 
 