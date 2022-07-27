Через нестачу охочих співпрацювати окупанти не можуть налагодити роботу банків у Херсоні, - ССО

Три банківські відділення, відкриті окупаційною владою у Херсоні, не працюють повноцінно через нестачу працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Сил спеціальних операцій "Спротив".

На "Промсвязьбанк" покладена функція економічної окупації регіону, через нього відбувається перехід у "рублеву зону".

"Також банк відповідає за збір особистих даних населення для підготовки так званого "референдуму" й паспортизації. Та повноцінно всі відділення не можуть працювати, адже охочих там працювати немає. Схоже, й тут росіянам доведеться діяти так само як з вчителями й лікарями, - звозити з Росії банківських робітників", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що дефіцит робочої сили на окупованих територіях через небажання місцевих жителів співпрацювати змусив росіян визнати українські свідоцтва про кваліфікацію та робочі книжки.