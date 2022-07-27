Питання експорту зерна з миколаївських портів вирішуватиметься після того, як пройде перший караван з Одещини, - Кім
Рішення про вивіз зерна на експорт з миколаївських портів в рамках так званої "зернової угоди" будуть приймати власники вантажів після того, як пройде перший караван з портів Одещини.
Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ 27 липня, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення про вивіз зерна з миколаївських портів в рамках так званої "зернової угоди" будуть приймати власники вантажів після того, як пройде перший караван з портів Одещини. Якщо це буде економічно доцільно, то вони будуть вивозити. З нашого боку буде зроблено усе необхідне, щоб це стало можливим без усіляких перешкод", - сказав Кім.
За його словами, наразі всі чекають, як ця угода буде реалізована на практиці.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
Тим не менш 26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою.
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