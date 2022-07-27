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У окупантів нема спеціалістів, техніки та документації для відновлення Антонівського мосту, - облрада

міст,антонівський

У російських окупантів відсутня технічна документація, фахівці та техніка для швидкого відновлення Антонівського мосту.

Про це перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міст суттєво пошкоджений, він не придатний до використання навіть для легкового автотранспорту станом на сьогодні… Вони мають проблеми з отриманням технічної документації – вони не можуть отримати доступ до неї та розробити план його відновлення. Також відсутні у них фахівці, які змогли б це швидко відновити і відсутня техніка", - зазначив він.

Дивіться: Окупанти показали пошкодження Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдалиударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

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Топ коментарі
+9
Даже скотча нет. Но есть скульптор с Якутии. Он не то, что мост, ракету сделает с дерьма. А дерьма в ********** хватает, аж 140 000 000 гавномётов
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27.07.2022 13:34
+7
А їм і не потрібно бо єсть гавно і палкі...
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27.07.2022 13:33
+6
Хай краще понтонну переправу зводять, в них це дещо краще виходить. Однак результат однаковий буде
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27.07.2022 13:34
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А їм і не потрібно бо єсть гавно і палкі...
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27.07.2022 13:33 Відповісти
Хай краще понтонну переправу зводять, в них це дещо краще виходить. Однак результат однаковий буде
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27.07.2022 13:34 Відповісти
Даже скотча нет. Но есть скульптор с Якутии. Он не то, что мост, ракету сделает с дерьма. А дерьма в ********** хватает, аж 140 000 000 гавномётов
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27.07.2022 13:34 Відповісти
Ямочний ремонт?
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27.07.2022 13:39 Відповісти
та это абсолютно бредовая идея в принципе......
со дня на день оставшиеся два моста и все их ****** паромы постигнет та же участь.....
хотя....., учитывая, что орк и здравый смысл понятия несовместимые, возможно ВСЁ...!
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27.07.2022 13:39 Відповісти
Один из оставшихся "мостов" - это дамба. Ее никто разрушать не будет. Там небольшой мост над шлюзом только есть.
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27.07.2022 14:15 Відповісти
ну да...., именно за него и говорили......
и, по-моему, по нему уже даже и пуляли........, если я не ошибаюсь........
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27.07.2022 14:32 Відповісти
На сколько я помню - пуляли по мосту через Ингулец, это дальше. Надеюсь, наши таки заманивают пока что кацапье на правый берег и после разрушат все мосты окончательно.
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27.07.2022 16:46 Відповісти
"Духовная скрєпа" відновить.
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27.07.2022 13:43 Відповісти
Я с вас поражаюсь. Вы как идиоты. Какие документации и специалисты. Положат сверху арматуру, зальют бетоном и вперед. Все же лучше чем по понтонной переправе качаться
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27.07.2022 13:44 Відповісти
Мальчик, ты дурак? Разрушенные балковые НЕСУЩИЕ пролёты подлежат только замене, а не подмазыванию говном.
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27.07.2022 13:56 Відповісти
яка арматура який бетон , ти хочь розуміешь що ти верзеш? плити прогонової будови розбиті вщент, і то що зверху то квіточки, подивись на видосик нижня зона яка працює на розтягнення зовсім в хлам. Відстань між опорам десь метрів 40. Боже мій дивуюсь я цим мокшанам, ну як же можна бути такими недолугими
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27.07.2022 14:05 Відповісти
Блин, а я то думаю, мол, чегой пыня так носится с гравиЦАПНИКОМ рогозой... Антоновский мост...
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27.07.2022 13:44 Відповісти
Та не хвилюйтесь ви за них, вони найдуть свій спосіб, який відповідає "руському міру"

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27.07.2022 13:48 Відповісти
Наймите спецов с Подольского моста
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27.07.2022 13:52 Відповісти
Покладуть балки, заллють бетоном и будуть далі гнати військову техніку по ночах, якщо там тільки ті пошкодження що на відео то відновлять дуже швидко, ми на Сєверодонецьк міст використовували не зважаючи на будь-які пошкодження доки не завалився, потрібно добивати ту частину.
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27.07.2022 13:54 Відповісти
"залить дырку бетоном" можно только там, где нет несущих балок. Если несущие балки разбиты, латать бесполезно.
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27.07.2022 14:02 Відповісти
Міст цілком приданий для військової техніки навіть без жодного ремонту. Пошкоджене тільки полотно. Балки на місці. Туди треба ще півсотні хімарсів всадити щоб обвалилася секція. Або пару ATACMS, яких недайудь.
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27.07.2022 14:07 Відповісти
на шо балки будуть класти на твою дурну голову? як видно з видосику уфуюжили по центру прогону до ближньої точки прикладення навантаження метрів 15-20
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27.07.2022 14:07 Відповісти
От і добре, що немає
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27.07.2022 14:07 Відповісти
У російських окупантів відсутня технічна документація, фахівці та техніка для швидкого відновлення Антонівського мосту. "лапша на вуха" "зеленим не лохам" .А які фахівці будували Кримський міст???
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27.07.2022 14:13 Відповісти
А шо, вже на росії пластілін скінчився? То нехай жвачками заліплюють
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27.07.2022 14:17 Відповісти
Бойові буряти зроблять )) https://www.youtube.com/watch?v=Bjlz3cmPuqU https://www.youtube.com/watch?v=Bjlz3cmPuqU

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27.07.2022 14:34 Відповісти
Это не очень большие проблемы. Отправить специалистов в командировку из какого-то "мостостроя" - два пальца об асфальт. Тем, для составления схемы моста понадобится 2-3 дня. А за неделю и техника подтянется.
ЗЫ. А кто сказал, что будут делать капитальный ремонт?
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27.07.2022 15:33 Відповісти
Задрали со своим бодрым шапкозакидательством!
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27.07.2022 18:03 Відповісти
Головне - не це, головне - немає гарантіі що ми не влупимо по мосту знову, і знов, і знов... Чорнобаївка близько...
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27.07.2022 21:37 Відповісти
 
 