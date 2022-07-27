З-під завалів будинку культури в Чугуєві вилучили тіло жінки. Кількість жертв обстрілу зросла до 3 осіб, - Синєгубов
З-під завалів будинку культури в Чугуєві на Харківщині рятувальники вилучили тіло жінки.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, 26 липня внаслідок обстрілу окупантів та знищення будівлі загинули ще 2 людини: 30-річна жінка, 36-річний чоловік. Люди перебували в підвалі приміщення як укритті. Чугуївщина вже кілька тижнів потерпає від постійних обстрілів окупантів", - зазначає очільник регіону.
Як повідомлялось, вночі 25 липня окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури.
26 липня під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві, який російські окупанти зруйнували 25 липня, рятувальники виявили тіло загиблої людини.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар27.07.2022 13:48 Відповісти Мені подобається 4
Чайка Київ
показати весь коментар27.07.2022 16:27 Відповісти Мені подобається 1
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