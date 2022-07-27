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Військових РФ, які відмовляються воювати, запроторили до закинутої колонії на окупованій Луганщині, - ЗМІ

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Сталі відомі імена 17 російських військовослужбовців, яких силою утримують у закинутій виправній колонії окупованого селища Красний Луч за відмову воювати з Україною.

Про це пише Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найстаршому з них, Максиму Дубровському, 33 роки, а наймолодшому, Ігореві Салахову, 19 років.

За даними The Insider, ці військовослужбовці відмовилися воювати в Україні та планували розірвати контракти з Міноборони РФ. Тепер вони перебувають у фактичному ув'язненні на примусових роботах. Усього ж на території колонії у Красному Лучі можуть утримувати до 130 таких солдатів.

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Батьки утримуваних військовослужбовців приїхали на Луганщину та намагаються домогтися їхнього звільнення. Вони кажуть, що на їхніх дітей чинять психологічний тиск. За даними російського видання "Верстка", проти них застосовується і фізичне насильство. ЗМІ також повідомляє, що у місті Брянка, розташованому неподалік, утримуються ще не менше 230 відмовників. Частину з них вже "переконали" повернутися на фронт.

З початку вторгнення російських військ в Україну російські ЗМІ повідомляють про відмови представників різних силових структур їхати воювати або продовжувати брати участь у війні. Повідомлялося, зокрема, про відмови 300 військовослужбовців з дислокованої в Буйнакську 136-ї мотострілецької бригади, десятків військовослужбовців з Бурятії, росгвардійців з Кабардино-Балкарії та Північної Осетії, нацгвардійців з Хасовії, нацгвардійців з Хакасії, ОМОНівців з Кубані, військовослужбовців та росгвардійців з Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкеська та Ставрополя. Багато з них, за даними незалежних ЗМІ, зазнають переслідування та тиску з боку влади та начальства.

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Міністерство оборони Росії зазвичай не коментує такі повідомлення.

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Зате обидві ноги тут.
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27.07.2022 13:51 Відповісти
Лапті починають розуміти, що краще бути живим в закинутій колонії, ніж закиданим землею і не зовсім живим в могилі
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27.07.2022 13:54 Відповісти
Інформація "з того боку": "відмовникам" кацапи знайшли нове застосування Вони з них формують "вантажні команди" на складах ***********! Називаються "команда-500"
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27.07.2022 13:57 Відповісти
Злетять за хмари разом ними.
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27.07.2022 13:59 Відповісти
*****,та кацапи один одного ненавидять. Що вже казати про їх ненависть до українців.
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27.07.2022 14:06 Відповісти
московиты хотят ускорить рытье собственной могилы.....
они хотят принять закон, по которому в/с не смогут разорвать действующие контракты, а также в/с. срок контрактов уже истек, обязаны будут продолжать службу......
другими словами, они не оставили оркам выбора....
и совсем не факт, что отчаявшиеся орки не пойдут на мацкву..... ))
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27.07.2022 14:07 Відповісти
Орки? На Москву? Да нє вжисть!
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27.07.2022 14:25 Відповісти
 
 