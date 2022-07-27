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Херсонщина (5366) колабораціонізм (1121) Офіс Генпрокурора (3158)

Запроваджував "рубльову зону" на Херсонщині. У колабораціонізмі підозрюється ексдиректор коледжу на Херсонщині, - Офіс генпрокурора

прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України, так званому "голові" ВЦА Бериславського району Херсонщини, ексдиректору коледжу заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, у травні 2022 року мешканець м. Берислав Херсонської області добровільно погодився на співпрацю із загарбниками та прийняв їхню пропозицію обійняти псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Бериславського адміністративного району". Наразі він активно виконує покладені на нього окупаційною владою функції, серед яких перехід суб’єктів господарювання району на російську систему реєстрації та оподаткування, а також запровадження "рублевої зони", - йдеться у повідомленні.

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Підозрюваний є колишнім директором Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.
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Навіщо заблюрили пику???
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27.07.2022 14:08 Відповісти
А тепер уявіть, скільки "разумнава добрава вєчьнава рускава міра" насрало це чмо у мізки студентів "ввєрєноґо єму учєбнаґо завєрєнія"?
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27.07.2022 14:33 Відповісти
Серед педикiв даже великий вiдсоток зрадникiв....Не дочекались 4000$ ?
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27.07.2022 16:20 Відповісти
 
 