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безробіття (526) зайнятість (36) опитування (1851) робота (1140)

Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування "Рейтингу"

робота

Динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці, сповільнилась

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни наразі працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%. Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні). Найбільше останніх серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб", - кажуть соціологи.

Водночас половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше відсотків. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла.

У динаміці по регіонах спостерігається подальше зростання кількості безробітних серед мешканців сходу (у червні - 53%, у липні - 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі - 37, на заході - 32%).

Також серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.

Також читайте: В Україні запустять єдину базу вакансій, яка оновлюватиметься в режимі реального часу

Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування Рейтингу 01
Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування Рейтингу 02
Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування Рейтингу 03

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Топ коментарі
+9
Надо срочно организовывать рабочие места, налаживать производство дальнобойных ракет, Гром, Непрун.. которые будут громить склады, базы, заводы, казармы, аэродромы за паребриком.
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27.07.2022 14:14
+9
Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
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27.07.2022 14:15
+6
Ця зелена цвіль не створила жодного робочого місця, а отримала уже десятки мільярді доларів. Все йде як у пісок, та на збільшення оплат депутатам, і спеціалістам класу А. А шмигалю керувати Котельнею, що він і робив раніше, а не такою державою.
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27.07.2022 14:24
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ясен пень - снизилась. в баксах. был курс 29, а щас 41.
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27.07.2022 14:08 Відповісти
Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
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27.07.2022 14:15 Відповісти
"зато хоть паржом"(с) цитати їбанутих довбойобів...
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27.07.2022 14:59 Відповісти
Печальная динамика, прийдется проявить гибкость, диверсифицироваться как-то......
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27.07.2022 14:11 Відповісти
піх@й, головне перемога.
ну і в нардепів щоб ріпа не трісла від злиднів...
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27.07.2022 14:14 Відповісти
перемога за будь яку ціну потрібна лише кацапам, а нам потрібно, щоб було куди та заради кого/чого повертатись
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27.07.2022 14:20 Відповісти
що вам потрібно хзє.
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27.07.2022 14:39 Відповісти
Надо срочно организовывать рабочие места, налаживать производство дальнобойных ракет, Гром, Непрун.. которые будут громить склады, базы, заводы, казармы, аэродромы за паребриком.
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27.07.2022 14:14 Відповісти
Ні, цього не буде, ярмак заборонив зеленому навіть думати про це
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27.07.2022 14:24 Відповісти
Разве, что на территории Польши. Любой крупный завод у нас раздолбают крылатыми ракетами.
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27.07.2022 14:30 Відповісти
В чем проблема этот "крупный завод" распылить по всей Украине. Каждую деталь делать в отдельном подвале, потом в отдельных местах сборка узлов, и на конечном этапе крупноузловая сборка.
Завод - это удобно, когда производство всех деталей в одном месте, можно следить за производством и тем что бы не вынесли чего нибудь лишнего рабочие. При современных технологиях "завод" можно организовать удаленно.
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27.07.2022 15:06 Відповісти
Треба дати "найвеличнішому" ще 5 років - він, вочевидь, не встигає втілити "кінець епохи бідності"
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27.07.2022 14:15 Відповісти
Зеленым не до этого. Надо прокурора срочно назначить и война сама собой закончится.
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27.07.2022 14:17 Відповісти
Печальная динамика, прийдется проявить гибкость, диверсифицироваться как-то
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27.07.2022 14:19 Відповісти
Зате у програмістів все добре: робота є завжди і всюди, компенація стабільно зростає, стали багатішими на рівному місці через стрибок курсу, досвідченим допомогли разом з родинами виїхати за кордон.
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27.07.2022 14:22 Відповісти
Тобто - потрібно розкуркулювати програмістів, щоб ще більше втікало за кордон на починало робити в тіні і сплачувати менше податків?
Нічим ви тоді від тупих комуняк не відрізняєтесь, на жаль
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27.07.2022 14:29 Відповісти
Покажіть, де я сказав про "розкуркулення"? Цих хлопців не розкуркулити, вони дуже легкі на підйом. Ледь щось не так - ноутбук-аеропорт-Європа.
Жодна ******* професія не має таких переваг та "плюшок", як професія програмістів. Ковід? Всі в онлайн, попит зростає. Війна? Привід нарешті переїхати до цивілізованої країни. А той, хто ризикнув залишитись, має компенсацію: стрімко зростаючі доходи на тлі знецінення національної валюти.
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27.07.2022 15:12 Відповісти
А ну з цієї позициї - так, тому що для програміста головний ресурс це голова, а не обладнання/приміщення/земля, яку можна віджати, якщо зелені/русні щось сподобалось.

Що до війни і наслідків - поцікавтесь, за кого (в більшості) голосували IT-шники на минулих виборах, якось дорікати їм (та професії) після цього ніхто не має права
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27.07.2022 15:29 Відповісти
На Доу був страшенний срач у 2019. З цього висновок, що багато з них проголосували таки за Зє. Хоть паржом, а єсли что не так, завжди можна втекти куди подалі. Що зараз і бачимо.
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27.07.2022 15:48 Відповісти
В мені інші дані, і якщо на DOU знайти "Вибори президента 2019. За кого голосує IT? [Опитування]" (форма наразі недоступна) і виходити з коментарів - за Зе проголосувало ~20%
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27.07.2022 16:01 Відповісти
Звісно зарплата впала, вся ця зелена мразота збільшила собі зарплату у двічі, все гниди роблять для знищення нації, з якого барабану долар підняли, а гривню заїбошили потрох підказав , як цей ублюдок з гонтаревою нагріли за добу мільярди на курсу,
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27.07.2022 14:22 Відповісти
Досить згадувати за Пороха з Гонтарєвою! Гривню знецінив ***** з шапкокрадом. Її тримали штучно тому і в казначействі залишив зечара 100 тис.грн на всю державу. А Порох з Гонтарєвою встановили реальний курс та всі риговські мойки чорного налу та розкрадання бюджетних коштів почистили і вивели реальний курс на той час. При Пороху курс був стабільний, навіть зелена шваль не змогла знецінити гривню, але війна внесла свої корективи...
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27.07.2022 14:33 Відповісти
Ви там примайтесь, якось, бо Гонтарева зараз живе і працює у Великобританії. Викладає у Лондоні, ще й, кажуть, консультує королевську родину.
Більш того, вона приймає участь у розробці "Плана Маршала" для України, і, ймовірніше за все, очолить групу.
Західні економісти, на відміну від любителів лайносеріалів, не дивляться г+г бабломойського, та його кишенькових журнашлюх.
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27.07.2022 17:23 Відповісти
Ця зелена цвіль не створила жодного робочого місця, а отримала уже десятки мільярді доларів. Все йде як у пісок, та на збільшення оплат депутатам, і спеціалістам класу А. А шмигалю керувати Котельнею, що він і робив раніше, а не такою державою.
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27.07.2022 14:24 Відповісти
"За результатами П'ятнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 23-24 липня 2022 року, 73% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку." - ну тут співпало так співпало
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27.07.2022 14:24 Відповісти
Я розумію, війна, разке зростання палива на 30 відсотків і все таке... Але! Кіло гречки коштувало 26 грн а зараз 91. На днях в АТБ брав і дивувався, а поруч якась жіночка (мабуть переселенка) каже, шо це ще нічого... Говорить шо у них в Харкові вже 110 грн. То це як? Гречку теж в Європі за долари купуємо?
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27.07.2022 14:28 Відповісти
Саме так, нація гречкосіїв вже давно занехаяла вирощування гречки та завозила її з мордору та китаю. Агрохолдингам не цікава гречка через малу рентабельність на відміну від соняшнику та ріпаку.
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27.07.2022 14:38 Відповісти
У Велмарті (Великій кишені) по 85
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27.07.2022 15:08 Відповісти
Печальная динамика, прийдется проявить гибкость, диверсифицироваться как-то
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27.07.2022 14:32 Відповісти
Зарплату ЗелеМойским четыре дня назад повысили на 29 000...Рада зна як вас зробить жебраками...
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27.07.2022 14:40 Відповісти
Тут я согласен с Виталием Портниковым...Україна стане справжньою Україною років через 40...
А зараз буде Коломойско-Кучмистська багнюка...
Як там казали...Мы большинство в зРаде..что хотим..то и творим

В Турборежиме...
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27.07.2022 14:46 Відповісти
Відкрийте кордони,курви зелені,поки оті ваші пункти хабарів не попалили та не знесли разом з отими вертухаями хряками-здирниками,йо.ані нащадки нквдешной наволочі влаштували з країни гулаг,а з людей-кріпацьке бидло.
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27.07.2022 14:53 Відповісти
Як тільки відкриються кордони в Україні залишиться 20 мільйонів населення максимум і то більшість пенсіонери.
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27.07.2022 15:04 Відповісти
То що? На що людям жити? Лікуватись? Одягатись, їсти? Це вже диктатура повним ходом !
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27.07.2022 16:37 Відповісти
Депутатам подняли зарплату на 20 000 грн.
Затянули они пояса???
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27.07.2022 15:04 Відповісти
Ну да.
Всем нам.
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27.07.2022 15:07 Відповісти
цікаво скільки мільярдерів появиться в країні під час війни,і якої національності............
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27.07.2022 15:25 Відповісти
Мені цікаво, які будуть борги по комуналці взимку?
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27.07.2022 16:38 Відповісти
Статтю писала каліка. Чому? Тому що у 65% до війни була робота, а у 23% не було (інваліди це окрема категорія). Потім 39% сказали, що зовсім не працюють тобто 0,65*0,39=0.2535 або 25,35% - це стільки втратило роботу від усіх після початку війни. Тобто загалом без роботи 23%+25,35%=48,35% на сьогоднішній день. А ще 0,19*0,65=0,1235 або 12,35% почали працювати менше, тобто вже скоро втратять роботу. Це десь під 60%. Тут більше цікаво було б подивитися на ці самі показники в залежності від віддалення від фронту та держ кордону, та його відкритих і закритих ділянок. По по суті кордон з РФ це тей сами фрон з якого постійно прилітає, а кордон з ЄС це посуті кордон через який щось можна провезти, хоча контрабанда там зараз тільки під дахом СБУ.
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27.07.2022 16:45 Відповісти
Що ти привезеш, коли чоловіків не випускають. Тут хотів би щось привезти, але … на ланцюгу сидимо в вільній країні.
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27.07.2022 18:05 Відповісти
Спочатку ти обираєш клоуна президентом, а його друганів - на найвищі державні посади. А потім дивуєшся звідки в країні з'явилася війна, чому немає роботи, а бакс скоро по 50 грн. Казали вам йолопам три роки тому: думайТЕ!
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27.07.2022 16:49 Відповісти
Війна з'явилася ще в 14 році. Не треба займатись підміною понять .
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27.07.2022 18:03 Відповісти
І шо? ***** би відмовився від своїх задумів? Чи був би давно вже Мінськ 4,5,6
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27.07.2022 18:14 Відповісти
А як що сюди додати жінок , які в Європі? Який відсоток буде? Чим бюджет наповнювати будете, йолопи
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27.07.2022 18:02 Відповісти
Слава Богу, що хоч панам добре ведеться.
Панові файно - і хлопові радісно!
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27.07.2022 19:02 Відповісти
 
 