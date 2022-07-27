Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування "Рейтингу"
Динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці, сповільнилась
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни наразі працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%. Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні). Найбільше останніх серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб", - кажуть соціологи.
Водночас половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше відсотків. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла.
У динаміці по регіонах спостерігається подальше зростання кількості безробітних серед мешканців сходу (у червні - 53%, у липні - 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі - 37, на заході - 32%).
Також серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.
Будь ласка, зачекайте...
ну і в нардепів щоб ріпа не трісла від злиднів...
Завод - это удобно, когда производство всех деталей в одном месте, можно следить за производством и тем что бы не вынесли чего нибудь лишнего рабочие. При современных технологиях "завод" можно организовать удаленно.
Нічим ви тоді від тупих комуняк не відрізняєтесь, на жаль
Жодна ******* професія не має таких переваг та "плюшок", як професія програмістів. Ковід? Всі в онлайн, попит зростає. Війна? Привід нарешті переїхати до цивілізованої країни. А той, хто ризикнув залишитись, має компенсацію: стрімко зростаючі доходи на тлі знецінення національної валюти.
Що до війни і наслідків - поцікавтесь, за кого (в більшості) голосували IT-шники на минулих виборах, якось дорікати їм (та професії) після цього ніхто не має права
Більш того, вона приймає участь у розробці "Плана Маршала" для України, і, ймовірніше за все, очолить групу.
Західні економісти, на відміну від любителів лайносеріалів, не дивляться г+г бабломойського, та його кишенькових журнашлюх.
А зараз буде Коломойско-Кучмистська багнюка...
Як там казали...Мы большинство в зРаде..что хотим..то и творим
В Турборежиме...
Затянули они пояса???
Всем нам.
Панові файно - і хлопові радісно!