26 липня, захищаючи наше небо, загинув Герой України, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Олександр Кукурба. ФОТО

Вчора, 26 липня, захищаючи небо України, загинув Герой України Олександр Васильович Кукурба, 1994 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням інформацію Нижньовербізької сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.

"З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж - український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Це непоправна втрата для усієї України!", - йдеться у повідомленні.





Як зазначається, захищаючи Україну, Олександр Кукурба отримав низку нагород:

• звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (14 квітня 2022) - за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

• орден Богдана Хмельницького II ст. (6 липня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

• орден Богдана Хмельницького III ст. (22 березня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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"Вічного польоту, Олександре! Вічна тобі і світла пам’ять! 27-29 липня оголошено днями жалоби у Нижньовербізькій громаді. Про дату та час прощання з Олександром повідомимо пізніше", - додали у сільраді.