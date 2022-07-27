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зброя (7278) Польща (8248) літак (2853) танк (2005) Південна Корея (426)

Польща закупить у Південної Кореї до тисячі танків, понад 600 гаубиць та 48 винищувачів FA-50. Підписано угоду

корея,польща,південна

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав у середу угоди щодо постачання південнокорейської зброї для польської армії. Йдеться про легкі винищувачі FA-50, танки К2 і самохідні гаубиці К9.

Про це повідомляє агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, замовлення на танки К2 розділили на два етапи. На першому етапі Польща закупить 180 машин - поставки почнуться цього року, на другому - понад 800 танків стандарту K2PL і запуск виробництва в Польщі у 2026 році. Танки, поставлені на першому етапі, також будуть доведені до стандарту K2PL.

Закупівлю самохідних гаубиць К9 також розбили на етапи. Перший передбачає придбання 48 гаубиць, частина з яких цього року буде доставлена ​​до Польщі, щоб заповнити дефіцит обладнання, переданого Україні. У 2024 році мають початися поставки понад 600 гаубиць, а вже з 2026 року гармати будуть вироблятися в Польщі.

K9 з самого початку буде оснащений польськими системами зв'язку, вони також будуть підключені до інтегрованої системи бойового управління Topaz.

Польща також закупить у Південній Кореї 48 легких винищувачів FA-50, перші 12 з яких повинні бути поставлені до Польщі в середині 2023 року. Літак буде сконфігурований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою розпізнавання НАТО "свій-чужий" (IFF NATO).

Читайте також: Зеленський - Південній Кореї: Нам потрібні системи ППО, літаки, танки, артсистеми та боєприпаси. У вас все це є

За словами речника Агентства озброєнь підполковника Кшиштофа Платека, вибір цього літака обумовлений "перш за все його доступністю та тим, що він може швидко замінити застарілу пострадянську техніку - Су-22 і МіГ-29", а в остаточній конфігурації з керованими ракетами і новою РЛС доповнить винищувачі F-16.

РАР також повідомляє, що FA-50 - багатоцільовий літак, який може використовуватися для підвищення кваліфікації та як бойова машина, озброєний керованими та некерованими бомбами, ракетами "повітря-повітря" та гарматою. Він був розроблений Korea Aerospace Industries у співпраці з Lockheed Martin - виробником F-16 і F-35.

K2 Black Panther - це основний бойовий танк виробництва Huyndai Rotem, який перебуває на озброєнні корейської армії з 2014 року. Озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з автоматичним заряджанням і 12,7-мм кулеметом, оснащений системами самооборони, здатними, серед іншого, знищити або "осліпити" випущені в нього снаряди. Екіпаж складається з трьох осіб. Танк оснащений дизельним двигуном, він може долати водні перешкоди заввишки до 4,1 м, важить 55 тонн.

Самохідна гаубиця K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense озброєна 155-мм гарматою з дальністю стрільби 40 км. З цієї машини походить шасі польської гаубиці Krab виробництва Huta Stanowa Wola.

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Топ коментарі
+44
Вчіться зебіли, що потрібно робити щоб не втратити незалежність
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27.07.2022 14:35
+36
да у поляків походу патріоти в уряді сидять, а не зелені підари котрі забили на армію і на дорогах бабло пиляли
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27.07.2022 14:38
+26
Поляки таки мають здоровий глузд-респект...
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27.07.2022 14:36
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Вчіться зебіли, що потрібно робити щоб не втратити незалежність
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27.07.2022 14:35 Відповісти
Это ещё надо было начинать в далёком 1991-м, когда мы с поляками стартовали вместе, и теперь вот где они, а где мы
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27.07.2022 14:38 Відповісти
У Польській Армії і тд. і т.п...не було росіян. В нас вони були скрізь і особливо на керівних посадах.
Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка.
http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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27.07.2022 15:35 Відповісти
это не правда мы не стартовали вместе с поляками - в Польше всегда жили поляки а в Украине после совка жило много совков
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27.07.2022 17:23 Відповісти
Боже ж мій, скільки ж це коштує ?

у кращому випадку всього лише одну тисячну віджатих 20% території України !!!!

******** 75% ЗЕбілів !!!!!!!!!!
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27.07.2022 16:21 Відповісти
Поляки таки мають здоровий глузд-респект...
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27.07.2022 14:36 Відповісти
Вони просиділи у соцТАБОРІ трохі бльше 40 років,а не 70!
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27.07.2022 15:25 Відповісти
непонятно почему не у США?
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27.07.2022 14:37 Відповісти
взагалі дивна історія то леопарди,то абрамси,тепер пантери корейські... схоже на все що корейська машина має стати основним танком Польщі,але тоді нафіга уримувати ще дві інших машини на балансі,зоопарк завжди зло.
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27.07.2022 14:54 Відповісти
Леопардів не буде за кілька років. Ціль Польщі мати два танки -- Абрамси з США та К2 з Кореї.
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27.07.2022 15:38 Відповісти
Може тому,що хочуть їх у 2023-2025,а не після 2035?
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27.07.2022 15:28 Відповісти
США продають Абрамси та Ф35. В Кореї дешевше, швидше и обіцяють транфер технологій.
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27.07.2022 15:36 Відповісти
США наче не встигають бо зосереджені на більш нових технологіях.полякам їх мабуть не дадуть та й дорого.а збити кацапську шаланду можна модернізованими ********* літаками
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28.07.2022 19:59 Відповісти
да у поляків походу патріоти в уряді сидять, а не зелені підари котрі забили на армію і на дорогах бабло пиляли
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27.07.2022 14:38 Відповісти
От вам реальний приклад двух Корей. Одна пішла по демократичному шляху розвитку, інша по диктаторському. Така маленька Південна Корея продає не тільки побутову техніку та авто, а ще й зброю важку. А в іншій Кореї розробляють ядерну зброю за підтримки *****, а народ в злиднях сидить.
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27.07.2022 14:38 Відповісти
Може тому,що починалося з окупації і зовнішнього управліня КНДР сссром і досі управліня рашею,а південноі США + Австралія і то на 10 років,а далі пішли самі.
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27.07.2022 15:32 Відповісти
Для Ю. Кореи бытовая техника - это просто мелочевка. Если-бы ты видел
( по ТВ ) какие корабли корейцы строят, они построили самый мощный в мире контейнеровоз, это вообще супер. А какие морские буровые платформы, у них штаты заказывают. Из экономика одна из мощнейших в мире, корейцы уже и спутники запускают своей ракетой.
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27.07.2022 15:43 Відповісти
Почему Украина не купила у Кореи современные танки и гаубицы, ведь в отличии от Европы они не блокировали такие поставки?
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27.07.2022 15:05 Відповісти
Чому Україна з 19-го року до 24 лютого 22-го жодного разу не підвищила оклад рядового ЗСУ? Відповідь проста бо зеленій шоблі було абсолютно начхати на ЗСУ у них в пріоритеті було розпилювання 250млрд.грн. на крадівництві.
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27.07.2022 15:13 Відповісти
А як їх обслуговувати?
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28.07.2022 20:00 Відповісти
головне щоб нищили кацабню... як раптори тонуть так хай російські армії зникають https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=3 https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=3

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27.07.2022 15:06 Відповісти
Дурні, а могли б, такі чудові дороги побудувати...
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27.07.2022 15:08 Відповісти
так і дороги побудували. Дивився відео земляка із Швейцарії - село на чоловік 500 жителів. Асфальт, вело доріжки, будинки охайні. Хіба вже вони настільки більше за наших працюють? Трохи хіба... Але ж є кошти і на дороги, і на добробут, і на пенсії, і на зброю.
Бо нема там шкідників-глистів, що захопивши владу грабують бюджети як загальний, так і місцеві. Шкідник може й хотіли б там появитися, але у населення, більшість якого пройшла армійську службу, вдома є зброя. А коли є загроза - шкідник шукає дурників деінде.
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27.07.2022 15:25 Відповісти
Швейцария не показатель
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27.07.2022 15:41 Відповісти
бо там нет такого тупого населения как в Украине по-этому и живут лучше уже давно
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27.07.2022 17:26 Відповісти
Завжди говорю собі так: Українці готові купляти у ворога, бо дешевше! А дороще в союзника ні! І це наша культура. Справжній українець, ніколи не купить в друга товар який в нього дороще. Купить в іншого, де дешевше, або буде збивати ціну у друга. А не підтримує початковий бізнес друга. Вот така культура і в макрополітиці. Поляки купляють вже ****** скільки років дорогий скраплений газ. Побудували інфраструктуру і зараз незалежні. А ми всьо життя купляли бо дешевше. в москаля! Вот де ми зараз де вони.
І треба кожному з нас вчитись. Треба підтримувати своє! а не бігти як шльондра де дешевше.
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27.07.2022 15:12 Відповісти
Словоблуддя меншовартісного хохла.
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27.07.2022 16:30 Відповісти
ta chy nepravda, sho Ukraina kupyt desevshe na 1 kopiyku, a vtratyt 100 milioniv?
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27.08.2022 04:39 Відповісти
розумні люди під час війни асфальтом не озброюються
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27.07.2022 15:16 Відповісти
Операція zЫ...
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27.07.2022 15:37 Відповісти
Ну что тут поделаешь, если у ЗЕбанутого стада умишка на больше не хватает.
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27.07.2022 15:46 Відповісти
наслідки політики німців. хай облизуються
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27.07.2022 16:10 Відповісти
німці прогоріли на десятки міліардів доларів

німецькі компаніїї. завдячуючи своїм політикам
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27.07.2022 16:23 Відповісти
Нам бы тоже так прибарахлиться следовало, и не только в Корее. Уже не говоря про развитие своего ВПК.
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27.07.2022 16:40 Відповісти
Ці поляки якісь неправильні. Замість асфальту та шашликів з ропанами - танки і гаубиці.
А ще вони дослуховуються до американської і британської розвідки.
"Надо с етім штото дєлать"!
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27.07.2022 16:46 Відповісти
Ще треба перемогти для початку,а потім щось видавати що потрібно а що ні....
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28.07.2022 20:05 Відповісти
Думаю,що тепер Польщі у ЄС мало хто ризикне щось пригадати або вказувати як потрібно робити.Війна тепер показує хто є хто на континенті.
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27.07.2022 19:02 Відповісти
Я дуже радий за поляків.
Є одне маленьке але - у поляків часто забагато чогось одного і малувато чогось іншого.
Це я до того, що їм нас треба швидко озброювати, то потім і самим не треба буде воювати.Як ми ************ уйобочну кацапню.
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28.07.2022 00:08 Відповісти
Цікаво що зараз кажуть шольцу керівники військових концернів Германії?
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28.07.2022 19:56 Відповісти
 
 