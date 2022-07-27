Польща закупить у Південної Кореї до тисячі танків, понад 600 гаубиць та 48 винищувачів FA-50. Підписано угоду
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав у середу угоди щодо постачання південнокорейської зброї для польської армії. Йдеться про легкі винищувачі FA-50, танки К2 і самохідні гаубиці К9.
Про це повідомляє агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, замовлення на танки К2 розділили на два етапи. На першому етапі Польща закупить 180 машин - поставки почнуться цього року, на другому - понад 800 танків стандарту K2PL і запуск виробництва в Польщі у 2026 році. Танки, поставлені на першому етапі, також будуть доведені до стандарту K2PL.
Закупівлю самохідних гаубиць К9 також розбили на етапи. Перший передбачає придбання 48 гаубиць, частина з яких цього року буде доставлена до Польщі, щоб заповнити дефіцит обладнання, переданого Україні. У 2024 році мають початися поставки понад 600 гаубиць, а вже з 2026 року гармати будуть вироблятися в Польщі.
K9 з самого початку буде оснащений польськими системами зв'язку, вони також будуть підключені до інтегрованої системи бойового управління Topaz.
Польща також закупить у Південній Кореї 48 легких винищувачів FA-50, перші 12 з яких повинні бути поставлені до Польщі в середині 2023 року. Літак буде сконфігурований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою розпізнавання НАТО "свій-чужий" (IFF NATO).
За словами речника Агентства озброєнь підполковника Кшиштофа Платека, вибір цього літака обумовлений "перш за все його доступністю та тим, що він може швидко замінити застарілу пострадянську техніку - Су-22 і МіГ-29", а в остаточній конфігурації з керованими ракетами і новою РЛС доповнить винищувачі F-16.
РАР також повідомляє, що FA-50 - багатоцільовий літак, який може використовуватися для підвищення кваліфікації та як бойова машина, озброєний керованими та некерованими бомбами, ракетами "повітря-повітря" та гарматою. Він був розроблений Korea Aerospace Industries у співпраці з Lockheed Martin - виробником F-16 і F-35.
K2 Black Panther - це основний бойовий танк виробництва Huyndai Rotem, який перебуває на озброєнні корейської армії з 2014 року. Озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з автоматичним заряджанням і 12,7-мм кулеметом, оснащений системами самооборони, здатними, серед іншого, знищити або "осліпити" випущені в нього снаряди. Екіпаж складається з трьох осіб. Танк оснащений дизельним двигуном, він може долати водні перешкоди заввишки до 4,1 м, важить 55 тонн.
Самохідна гаубиця K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense озброєна 155-мм гарматою з дальністю стрільби 40 км. З цієї машини походить шасі польської гаубиці Krab виробництва Huta Stanowa Wola.
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Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка.
http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
у кращому випадку всього лише одну тисячну віджатих 20% території України !!!!
******** 75% ЗЕбілів !!!!!!!!!!
( по ТВ ) какие корабли корейцы строят, они построили самый мощный в мире контейнеровоз, это вообще супер. А какие морские буровые платформы, у них штаты заказывают. Из экономика одна из мощнейших в мире, корейцы уже и спутники запускают своей ракетой.
Бо нема там шкідників-глистів, що захопивши владу грабують бюджети як загальний, так і місцеві. Шкідник може й хотіли б там появитися, але у населення, більшість якого пройшла армійську службу, вдома є зброя. А коли є загроза - шкідник шукає дурників деінде.
І треба кожному з нас вчитись. Треба підтримувати своє! а не бігти як шльондра де дешевше.
німецькі компаніїї. завдячуючи своїм політикам
А ще вони дослуховуються до американської і британської розвідки.
"Надо с етім штото дєлать"!
Є одне маленьке але - у поляків часто забагато чогось одного і малувато чогось іншого.
Це я до того, що їм нас треба швидко озброювати, то потім і самим не треба буде воювати.Як ми ************ уйобочну кацапню.