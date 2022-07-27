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Луганщина (4810) окупація (6526) СБУ (12500) колабораціонізм (1120)

Викрито ще 5 колаборантів, які допомагають ворогу на окупованій території Луганщини, - СБУ

сбу

Співробітники Служби безпеки України встановили особи і зібрали доказову базу відносно ще п’яти колаборантів, які допомагають РФ встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, слідчі СБУ повідомили про підозру колишній директорці "Центру надання соціальних послуг" Кремінської міської ради, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога.

Наразі вона "працює" в окупаційній адміністрації, імітуючи існування соціального захисту населення. Зокрема, бере участь у пропаганді, просуваючи антиукраїнські фейки та кремлівські наративи.

За даними СБУ, ще одна зрадниця добровільно обійняла посаду так званого "заступника начальника управління праці та соцзахисту населення адміністрації Сватівського району "ЛНР".

Крім того, СБУ задокументувала, що 47-річна мешканка окупованого Луганська очолила "митний пост Мілове" так званого "державного митного комітету "ЛНР".

Окупанти доручили жінці виконувати організаційно-розпорядчі функції та забезпечувати надходження "митних платежів" для їхніх потреб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зпроваджував "рубльову зону" на Херсонщині. У колабораціонізмі підозрюється ексдиректор коледжу на Херсонщині, - Офіс генпрокурора

Також перед законом постане "банкір", який за пропозицією загарбників очолив відділення псевдооргану "держбанку ЛНР" у селищі Біловодськ.

"Наразі він виконує накази російських кураторів щодо запровадження на тимчасово окупованій території "рубльової зони" та імітує існування фінансової системи в терористичній організації "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що СБУ зібрала доказову базу і щодо злочинної діяльності так званого "заступника прокурора Марківського району генеральної прокуратури "ЛНР".

Задокументовано, що 34-річний уродженець РФ, який мешкав у тимчасово окупованому Луганську, добровільно обійняв цю "керівну посаду".

Наразі він служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення спротиву місцевих мешканців і переслідування українських патріотів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець збирав дані про переміщення ЗСУ на території західної України та їздив до Білорусі для передачі інформації. ФОТО

"Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Усі викриті зловмисники обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі", - резюмують у СБУ.

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Чергові 5 ублюбдін...
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27.07.2022 15:15 Відповісти
До одного місця, коли на Банковій сидить купа і колаборантів, і агентів *********.
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27.07.2022 15:16 Відповісти
Титанічна праця,просто не сплять ночами нащадки чекістів,та мріють про повноваження як на паРаші
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27.07.2022 15:18 Відповісти
"імітація" бурхливої діяльності, для прикриття"бурхливої діяльності реальних прорашистських зрадників при владі в Україні,
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27.07.2022 15:19 Відповісти
Когда займутся колоборантами на Банковщине?
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27.07.2022 15:19 Відповісти
Насколько может быть засран мозг, а у некоторых его нет вообще....
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27.07.2022 15:24 Відповісти
поименно 5 коллаборантiв:
- Zеленский
- єрьмакъ
- татаров
- шарапов
- баканов
... etc.
токо там их не 5 и даже не 500 . к сожалению.
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27.07.2022 15:25 Відповісти
А що на рахунок агентів Пуйла, що обіймають керівні державні посади в Києві?
Наприклад нова суддя КС, новий прокурор, Дєрьмак, Татаров, той же ОПід**асів, Безглузда, Коломойша і там великий такий список.
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27.07.2022 15:29 Відповісти
 
 