Колаборанту, що обійняв посаду в так званому "МВС Бердянська", оголошено підозру, - СБУ

Одному з керівників окупаційної структури "мвд РФ" у Бердянську оголошено підозру.

Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як виявилося, зрадник перейшов на бік росіян ще у 2014 році. Тоді мешканець Макіївки почав співпрацю з бойовиками так званої "ДНР" та російськими правоохоронцями. Псевдопідполковник працював в одній з виправних колоній тимчасово окупованої Донеччини. Обіймав посаду молодшого радника юстиції "генеральної прокуратури ДНР". Пропрацювавши там кілька років, його відправили на пенсію.

Наразі чоловік погодився стати виконувачем обов’язків першого заступника начальника "МВС м. Бердянськ".

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"За завданнями окупантів новоспечений очільник виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців Бердянська шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань", - йдеться в повідомленні.

Колаборант віддав накази підлеглим вербувати "однодумців" серед місцевих, застосовуючи до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози вбивства.

За даними слідства, він організовував та безпосередньо брав участь у проведенні незаконних обшуків, затримань громадян України – мешканців Бердянського району Запорізької області.

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Слідчі СБУ кваліфікували дії колаборанта за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).