На Херсонщині продовжуються ворожі обстріли, мародерство росіян, знищено понад 200 га посівів. Викрито колаборанток, - Нацполіція

За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ на території Херсонської області. Серед них: колабораційна діяльність, обстріли населених пунктів, викрадення окупантами цивільного автотранспорту, пожежі на полях внаслідок влучання снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Окупанти обстріляли населені пункти: Осокорівка, Ольгине, Брускинське та Високопілля. У смт Нововоронцовка та с.Потьомкіне внаслідок ворожих обстрілів отримали значні пошкодження або повністю знищені будинки місцевих жителів.

Військовослужбовці РФ обстріляли поле озимого ячменю неподалік с.Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай знищено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля с.Преображенка через артилерійські обстріли російськими військами сталося загоряння посівів озимого ячменю. Вигоріло 50% поля. У Херсоні, Скадовську, селах Мирне, Новопетрівка та Кочубеївка російські військові викрали автомобілі місцевих жителів, трактор, обікрали будинки, забрали мисливські рушниці та майно.

"У Херсоні та Чаплинці викрито двох колаборанток. 33-річна херсонка перейшла на бік ворога та добровільно очолила створену окупантами громадську організацію. Так, вона агітує жителів Херсона підтримувати країну-агресора та розповсюджує інформацію з дискредитації Збройних сил України. А у Чаплинці 41-річна жінка добровільно обіймає посаду в пункті видачі російських паспортів", - додають у Нацполіції.