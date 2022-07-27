Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також "прийти та вбивати" українців. СКРІНШОТИ
Під час активних боїв на Київщині та Чернігівщині в Мінцифри почали використовувати сервіси для розпізнавання облич.
Про це в інтерв'ю УП розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"За весь час ми отримали близько 300 фото вбитих окупантів. Знайшли акаунти більшості солдатів у соцмережах та 14 тисяч акаунтів їхніх друзів, близьких, знайомих – у Facebook, Instagram, ВКонтакте та Одноклассниках. Спершу було завдання знаходити родичів росіян, які загинули, щоб сповістити про це і щоб вони могли забрати тіло вбитого", - зазначив Федоров.
Комунікатори писали: "Доброго дня, ви родич такої-то людини? Він загинув на війні в Україні. Якщо хочете забрати тіло, ось контакт військових".
За словами міністра, абсолютна більшість росіян писали "ми також прийдемо і будемо вас вбивати".
"Коли після Бучі з'явилися фотографії, відео всіх жахіть, ми почали знаходити людей, які коїли ці злочини. І писали: "Дивіться, цих людей скоріше всього вбив ваш брат". Нам відповідали: "Якщо він це зробив, значить, так було потрібно".
Статистика по тих відповідях, що ми отримали від росіян під час спілкування: 68% - підтримують війну, 21% - проти війни, проте не готові діяти, бо "це нічого не дає" і "за нас все вирішили", 11% - проти війни, готові діяти та вмовляють рідних не йти на війну в Україні", - розповів міністр.
Будь ласка, зачекайте...
по-друге, гробових їм вистачить на водку до кінця "спецоперації" і нікуди вони не підуть поки не випьють останній стакан
треба писати - вашего кацапского родственника было утилизовано...і ніяких спецоперацій..
а на крики- сам приеду - просити взяти із собою сміттєвий або будівельний мішок, бо в нас скінчились. І зробити тату - ПІБ, адреса, телефони родичів.
Не треба порівнювати німців (установлену націю) та московитів, які ще у 17 столітті за рівнем розвитку.
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, пролетарский поэт (1883 - 1945 гг.)
Это просто работа. Опасная, трудная, но необходимая.
Все це "путінізм" останні три десятки років "рафінував" і виростив покоління "бидла", що ненавидить усіх, хто відрізняється від них! От і відповідь! Спроба їх "переубєдіть" ні до чого не приведе! У них менталітет інший Єдиний спосіб зберегти себе від їх дикої немотивованої агресивності - загнать їх до їхнього "бантустану" і змусить нас бояться - це єдине відчуття, яке може їх змусить не лізти до чужого А всередині бантустану їх агресія буде виливаться один а одного В результаті вони навчаться жить як люди, або зжеруть один другого!
все остальное - чурбанские понты
От тільки ******* в соцмережах та поїхати у м'ясорубку - це не одне і те ж.
Були вже відео, де на словах всі готові, а після слів "То я Вас запишу?" тікали, що скажені.
Дивуюсь тому, що за наші з вами гроші хтось в Україні займається подібними задачами, та ще й так убого. "Здравствуйте", "извините пожалуйста"... повна херня. Виглядає так, наче нам дуже шкода і ми вибачаємось. Ганьба! Яке ще "ізвінітє" по відношенню до родичів наволочі яка припхалася до нас у країну грабити, вбивати, гвалтувати? Шановні, я все розумію, але такий рівень гуманізму - це вже психічне порушення! Лікуватися треба!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Велика честь для оккупанта-террориста
Кому надо, пусть сам ищет.
Максимум - это сайт с фамилиями и фото. И то это много будет для них.
Інакше вони продовжуватимуть лізти до всіх та вбивати, вбивати і вбивати. Це зло буде умиротворене лиш коли останній викидиш росіянин буде утилізований.