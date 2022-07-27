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армія рф (16192) росія (63589) Федоров Михайло (849)

Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також "прийти та вбивати" українців. СКРІНШОТИ

буча

Під час активних боїв на Київщині та Чернігівщині в Мінцифри почали використовувати сервіси для розпізнавання облич.

Про це в інтерв'ю УП розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За весь час ми отримали близько 300 фото вбитих окупантів. Знайшли акаунти більшості солдатів у соцмережах та 14 тисяч акаунтів їхніх друзів, близьких, знайомих – у Facebook, Instagram, ВКонтакте та Одноклассниках. Спершу було завдання знаходити родичів росіян, які загинули, щоб сповістити про це і щоб вони могли забрати тіло вбитого", - зазначив Федоров.

Комунікатори писали: "Доброго дня, ви родич такої-то людини? Він загинув на війні в Україні. Якщо хочете забрати тіло, ось контакт військових".

За словами міністра, абсолютна більшість росіян писали "ми також прийдемо і будемо вас вбивати".

"Коли після Бучі з'явилися фотографії, відео всіх жахіть, ми почали знаходити людей, які коїли ці злочини. І писали: "Дивіться, цих людей скоріше всього вбив ваш брат". Нам відповідали: "Якщо він це зробив, значить, так було потрібно".

Статистика по тих відповідях, що ми отримали від росіян під час спілкування: 68% - підтримують війну, 21% - проти війни, проте не готові діяти, бо "це нічого не дає" і "за нас все вирішили", 11% - проти війни, готові діяти та вмовляють рідних не йти на війну в Україні", - розповів міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 01
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 02
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 03
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 04
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 05

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Топ коментарі
+84
Здравствуйте...подалуйста..прошу ... Тошнит от наших слюнтяев. Переписываются со зверьём как с людьми. А те в ответ кроют на чём свет стоит. "Слышь ты,падло кацапское..твой родич подох в Украине. Земля бетоном. Припрешься ты -и тебя прикопают". ВОТ КАК С НИМИ НАДО.
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27.07.2022 15:50
+56
Гарний москаль,дохлий москаль.
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27.07.2022 15:46
+47
Если кому-то совесть мешает убить русского, вспомните о том, что большинство из них не задумываясь перережет горло украинскому ребенку.
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27.07.2022 15:50
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А зараз и коли приперлися на нашу землю чим ці падлюки займались?
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27.07.2022 15:46 Відповісти
по-перше, ви що хотіли почути "красненько дякуємо за інформацію про труп нашого дитятки" ?
по-друге, гробових їм вистачить на водку до кінця "спецоперації" і нікуди вони не підуть поки не випьють останній стакан
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27.07.2022 15:51 Відповісти
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27.07.2022 16:03 Відповісти
Так через те що вони одержавши гробові п'ють і здихають ,пуйло перестає їм платити,бо не буде свіжого м'яса для убою! Хитрющий же цей карликовий поц!!!
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27.07.2022 17:57 Відповісти
Гарний москаль,дохлий москаль.
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27.07.2022 15:46 Відповісти
зомбі
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27.07.2022 15:46 Відповісти
Не Путлера, который их туда послал, а хохлов. Воистину конченное стадо.
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27.07.2022 15:47 Відповісти
Шо тут казати?... Більш ніж за 20 років *********** телевізор зробив їх хворими + ще кацапські гени...
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27.07.2022 15:47 Відповісти
А мізків немає, чи вони не homo sapiens ? Тоді їх треба посадити в клітку.
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27.07.2022 16:03 Відповісти
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27.07.2022 16:41 Відповісти
А вони були колись іншими ? В нас теж дебілів вистачає - тих , хто кацапські канали дивився або ґ+ґ каломойського . Але , думаю , якби їх посилали в чужу країну вбивати , вони б просто послали тих в ж.пу . А кацапи - це найогидніші створіння на Землі , гірші за гієн шакалів та щурів . А по телевізору або в інтернеті кожен шукає те , що хоче . Просто їм видають те що вони потребують .
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27.07.2022 16:32 Відповісти
не вигадуйте. Вони такими були завжди. Недорозвинуті мавпи. Схрещуюючись з людьми, народжують мавп
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27.07.2022 16:50 Відповісти
Вони замовники цієї пропаганди.
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27.07.2022 21:13 Відповісти
Ще одне підтвердження того що хороший кацап мертвий кацап
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27.07.2022 15:49 Відповісти
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27.07.2022 16:11 Відповісти
Здравствуйте...подалуйста..прошу ... Тошнит от наших слюнтяев. Переписываются со зверьём как с людьми. А те в ответ кроют на чём свет стоит. "Слышь ты,падло кацапское..твой родич подох в Украине. Земля бетоном. Припрешься ты -и тебя прикопают". ВОТ КАК С НИМИ НАДО.
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27.07.2022 15:50 Відповісти
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27.07.2022 16:29 Відповісти
згодна..тексти могли б написати заздалегідь..а то схожі на соцопитування ще й з помилками...на Украине..аж вивертає..

треба писати - вашего кацапского родственника было утилизовано...і ніяких спецоперацій..

а на крики- сам приеду - просити взяти із собою сміттєвий або будівельний мішок, бо в нас скінчились. І зробити тату - ПІБ, адреса, телефони родичів.
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27.07.2022 16:33 Відповісти
Потому что только такой язык они понимают. Это опущенное криминальное быдло, с которым именно так и нужно говорить - на их языке. Человеческий они не способны понять.
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27.07.2022 16:33 Відповісти
Какое крименвльное, обыкновенное быдло, которое за газовые деньги возобвили себя Вяликими пидаросами.
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27.07.2022 17:06 Відповісти
Как говорится "Два дебила это сила, мозгов нет зато красиво".
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27.07.2022 17:08 Відповісти
Ні, якщо ми так будемо розмовляти, то ніхто не помітить різницю між нами. Ми не маємо права опускатися до їх рівня. Саме це їх бісить найбільше.
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27.07.2022 21:16 Відповісти
Если кому-то совесть мешает убить русского, вспомните о том, что большинство из них не задумываясь перережет горло украинскому ребенку.
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27.07.2022 15:50 Відповісти
Нехай звалят на мацкву і спитають з пуйла, де їхні рідні, і що вони робити в Україні?
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27.07.2022 15:51 Відповісти
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
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27.07.2022 15:52 Відповісти
Пропаганда на россии перевела своих граждан в статус "хуже животных", и эти свинособаки не заслуживают уже никакого сочувствия.
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27.07.2022 15:52 Відповісти
Это не пропаганда, "хуже животных" - это глубинная суть.
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27.07.2022 16:19 Відповісти
Чомусь я не здивований ... Звичайне біосміття отруєне злобою до всього людського. Так виглядають жертви (зомбі) інформаційної війни.
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27.07.2022 15:52 Відповісти
Вони не жертви. Жертва це коли проти волі. А коли з задоволенням це щось інше. Тим більше, що інтернет у них є, було би бажання. Але хочеться величі й руки ********* когось вбити. Це біосміття, яке треба утилізувати.
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27.07.2022 16:13 Відповісти
Ну вот, еще одно подтверждение, парашенцы не люди. Эта орда зомби-уродов. Если не уничтожить их - они уничтожат нас. Конечно, это невозможно, но нужно отгородится от этой нечисти железным занавесом на многие десятилетия. Может смениться несколько поколений и появятся нормальные люди.
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27.07.2022 15:53 Відповісти
кацап не може бути нармальною людиною, різать цих гнид треба
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27.07.2022 16:12 Відповісти
кацапы-тупорылые, вы значительно упрощаете, вот реАльно сложную задачу для многих Украинцев, которые любят всех беззащитных животных и всех "тварей Божих", чтобы "вот так просто их убивать?"(с), в окончательности принятия решения по поводу вашей никчемной судьбы... спасибо, дебилы-самоубийцы, вы нам очень помогли
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27.07.2022 15:59 Відповісти
Бий москаля! Бий москаля! Складайте трупи! Ще й кулемет беріть у руки! Бий москаля! Бий москаля!
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27.07.2022 16:00 Відповісти
большинство одноклеточных у#бков радуются смерти своих близких им же денежная компенсация от ***** предусмотрена ...
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27.07.2022 16:02 Відповісти
Welcome To Hell!!!!
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27.07.2022 16:04 Відповісти
Дебилы, мля, - это не фразеологизм какой-нибудь и не крылатое выражение, это - нация кацапов.
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27.07.2022 16:04 Відповісти
мстители, главное пакетов прихватите с собой
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27.07.2022 16:04 Відповісти
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27.07.2022 16:07 Відповісти
Кацапи- не люди,а біологічне сміття. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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27.07.2022 16:08 Відповісти
А уж как украинцам хочется.."за брата-свата-соседа-друга..".. Кто-то из "обиженных россиян" пришёл,попробовал,"устал от Украины" и поехал домой в рефрежераторе...Там весь народ такой.Их нужно болью кровью и плачем лечить,как лечили других нацистов- немецкий народ.Уж очень они за своего Гитлера поголовно выступали,особенно при первых победах.Но пришёл 45 год и поставил всё на свои места-нациков унизил и опустил до нищеты,они были презираемы..Только через поколения немцы смогли стать нормальным народом и правильно,что в комтном мозге у них ещё есть страх получить опять такое.теперь это будет у россиян,подхвативших вирус нацизма...
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27.07.2022 16:09 Відповісти
дуже сумніваюсь, що здичавілі винесуть якісь уроки. якщо зараз відгребуть, то вже через 20 років знову будуть стрибати на когось.

Не треба порівнювати німців (установлену націю) та московитів, які ще у 17 столітті за рівнем розвитку.
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27.07.2022 16:19 Відповісти
Ви також праві.
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27.07.2022 16:21 Відповісти
Статистика річ вперта.....70 % москалів повинно бути продано у рабство до китайців на виручені від цього гроші будемо відбудовувати Україну.
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27.07.2022 16:11 Відповісти
Рабсейские зомбированные дегенераты, куда вы пошли и пойдёте уже показали - нах.й. Сравниваете с ВОВ. Давайте, Правда такая, сейчас у вас победил тоталитарный строй фашиста путлера и вас *********, как под копирку развития фашизма, кинул покорять народы, для сохранения своей власти, недомерок с манией величия из палаты номер 6. Дальше, как уже видно, консолидация демократических народов и Ленд-Лиз, вас побьют как бешеных собак.
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27.07.2022 16:15 Відповісти
ето пістец товарищі..... стадо дуууже довге....я б сказав безкінечний матеріал для арти ітд.
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27.07.2022 16:19 Відповісти
Навіщо ці соплі "пробачте, будьтє любезні...". Треба сухим офіційним текстом ... "ЗСУ повідомляє, що під час скоєння військових злочинів - вбивств, гвалтувань і пограбувань був знищений Zондер-каратель Ванька... Якщо вам відомі його рідні чи знайомі, повідомте, що його розірвані на шматки смердючі рештки можна отримати за такими-то координатами". А пише, що приїде, так - "з нетерпінням чекаємо, твої координати у нас є, відслідкуємо і так само знищимо як скажену собаку..."
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27.07.2022 16:19 Відповісти
Мне нравится как нам тут рассказывают некоторые арестовичи , что вот война закончится, или ***** сдохнет и начнем мы с рашистами опять дружить и подписывать договора. Да никогда с рашистами у нас небыло хороших отношений и не будет.Лучше всегда понимать что рашисты это наши враги испокон веков и всегда ими останутся чтобы мы не поворачивались к ним спиной
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27.07.2022 16:20 Відповісти
Хороший русский дохлый русский
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27.07.2022 16:20 Відповісти
Стиль написання цих повідомлень виглядає так, наче нам дуже шкода, що не є правдою! Треба писати ,це падло здохло і так буде з кожним, хто прийде на нашу землю,!
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27.07.2022 16:25 Відповісти
цею ******* займаються прокацаплені хохли, для яких Україна - частина імперії зла. Вони так і пишуть "на Украине"
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27.07.2022 19:46 Відповісти
****** занимались и страдали.................................................
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27.07.2022 16:32 Відповісти
Всегда говорила, что нет среди рашистов людей! Это безмозглые, злобные зомби!
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27.07.2022 16:34 Відповісти
каждая ватная свинособака которая пересекла границу государства-УКРАИНА должна быть уничтожена ***** *****..............................................................................................
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27.07.2022 16:35 Відповісти
Рашисты - это бешеные собаки. Не нужно их переучивать. Их просто нужно уничтожать. Без эмоций. Это просто работа. Опасная, тяжелая, но необходимая.
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27.07.2022 16:36 Відповісти
Страна неоглядно великая,
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, пролетарский поэт (1883 - 1945 гг.)
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27.07.2022 16:38 Відповісти
Рашисты - это бешеные собаки. Не нужно их лечить. Их нужно просто уничтожать. Без эмоций.
Это просто работа. Опасная, трудная, но необходимая.
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27.07.2022 16:38 Відповісти
С кацапами разговаривать по человечески? Серьезно? Ну вы даете! Это же деградировавшие до уровня парашных опарышей нелюди.
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27.07.2022 16:38 Відповісти
Хтось ще чомусь дивується? Я - ні! Кілька століть жителів Московії виховували в тому, що вони - "особливі" Будь-який "зачухмар", що "не знал грамоте" і шкіряну взуванку бачив лише тоді, коли його в армію забирали, жив у впевненості у своїй "зверхності" порівняно з "чурками", "хачами", "азерами", "хахлами", "бульбашами", "чухонцями", "ходями" Вони визнавали "відносно рівними собі" представників оточуючих народів лише в одному випадку - коли ті відрікалися від свого національного і ставали "безликою сірою русскаязичною масою" І потім ці "Иваны, родства не помнящие", допомагали москалям русифікувать своїх земляків
Все це "путінізм" останні три десятки років "рафінував" і виростив покоління "бидла", що ненавидить усіх, хто відрізняється від них! От і відповідь! Спроба їх "переубєдіть" ні до чого не приведе! У них менталітет інший Єдиний спосіб зберегти себе від їх дикої немотивованої агресивності - загнать їх до їхнього "бантустану" і змусить нас бояться - це єдине відчуття, яке може їх змусить не лізти до чужого А всередині бантустану їх агресія буде виливаться один а одного В результаті вони навчаться жить як люди, або зжеруть один другого!
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27.07.2022 16:38 Відповісти
слово и дело вещи разные
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27.07.2022 16:41 Відповісти
Сатанизм - это истинная религия путинского государство. Она зиждется на том, что величие государства достигается путем лжи, насилия, страха, готовности убивать.
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27.07.2022 16:42 Відповісти
С этой недорассой все понятно , больные имперцы , с путиным головного мозга. Те кто пришел к нам будут в земле , кормить червей . Остальные за поребриком идут на@уй.
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27.07.2022 16:43 Відповісти
О! Так вот оно -- новое пушечное мясо для *****!
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27.07.2022 16:52 Відповісти
Гібридна нація , без коріння ! Історію ,частково , вкрали у Руси- України , а , часткково , придумали самі! До слов"янських племен не мають ніякого відношення , хоча вважають себе слов"янами ! Московія більше 300 років була звичайним улусом Золотої Орди . За цей час , монголо-татарські хлопці добряче " попрацювали " з їх жінками , тому і маєсмо жорстоку , підлу , брехливу , підступну , гібридну націю, без коріння і роду-племені ! За всю свою , не дуже довгу історію , московити воювали , загарбували землі , знищували сусідні народи! Вся ця гидота , закладена у них на рівні генів! Москалі розуміють тільки силу! Доки не отримують по морді , нічого з ними вирішувать не можливо!
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27.07.2022 16:53 Відповісти
Накуй з макаками розмовляти?
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27.07.2022 16:56 Відповісти
Потом будут говорить. что мы вас туда не посылали. Лично читал мемуары офицеров афганской войны, там один советский военный деятель писал, что если бы не мы, с афганских гор стреляли бы ракетами солдаты НАТО. Не прикол, серьезно так писал.
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27.07.2022 16:56 Відповісти
Прийдуть до нас помститися? Ой, сумна новина. Гей, москалі, трошки почекайте, бо ще час для внесення добрив не настав. Оце в осені, або на прикінці зими, то саме той час. Тоді усе, що залишилось от ваших родичів, перегніє. Саме той компост підходить.
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27.07.2022 17:00 Відповісти
Схоже придеться проводити дерашизацію на Рашці
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27.07.2022 17:21 Відповісти
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27.07.2022 17:24 Відповісти
чем больше жареного кацапского мяса, тем меньше желающих им стать
все остальное - чурбанские понты
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27.07.2022 17:25 Відповісти
Ага.
От тільки ******* в соцмережах та поїхати у м'ясорубку - це не одне і те ж.

Були вже відео, де на словах всі готові, а після слів "То я Вас запишу?" тікали, що скажені.
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27.07.2022 17:37 Відповісти
Навряд чи хтось там порозумнішає найближчим часом...
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27.07.2022 17:43 Відповісти
Я дивуюсь.
Дивуюсь тому, що за наші з вами гроші хтось в Україні займається подібними задачами, та ще й так убого. "Здравствуйте", "извините пожалуйста"... повна херня. Виглядає так, наче нам дуже шкода і ми вибачаємось. Ганьба! Яке ще "ізвінітє" по відношенню до родичів наволочі яка припхалася до нас у країну грабити, вбивати, гвалтувати? Шановні, я все розумію, але такий рівень гуманізму - це вже психічне порушення! Лікуватися треба!
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27.07.2022 17:45 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.07.2022 17:46 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.07.2022 17:51 Відповісти
Шо за херня оповещать кацапов что их родственники сдохли на войне?
Велика честь для оккупанта-террориста
Кому надо, пусть сам ищет.
Максимум - это сайт с фамилиями и фото. И то это много будет для них.
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27.07.2022 18:53 Відповісти
Росіян треба всіх трупіфікувати, поголовно перетворювати всіх цих фашистів-рашистів у фарш.

Інакше вони продовжуватимуть лізти до всіх та вбивати, вбивати і вбивати. Це зло буде умиротворене лиш коли останній викидиш росіянин буде утилізований.
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27.07.2022 19:27 Відповісти
здря старались комунікатори - всі заклики до миру провокують орків на додаткову агресію. Замість шукати хароших рускіх, краще б не займались би цею хєрньою
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27.07.2022 19:39 Відповісти
Это они такие смелые пока не попали под обстрел. Потом штаны от гамна и крови не отстирают. ...
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27.07.2022 20:23 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии. Отстрелите тварям 47 хромосомку
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27.07.2022 21:09 Відповісти
Серед кацабидла НЕМАЄ людей!!! Не треба до них ставитись наче вони люди і мають з нами хоч щось спільне(окрім кордону - по їхньому парєбріка). До них треба ставитись як до людиноподібних скажених істот- що підлягають ТОТАЛЬНІЙ УТИЛІЗАЦІЇ!!! Це просто біосміття що між собою має себе за "розумних" істот!
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27.07.2022 22:02 Відповісти
мордор має бути однозначно знищеним або як мінімум обгороджений бетоном
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27.07.2022 23:10 Відповісти
Так по лоховски было в первые две недели. Просил побеспокоится о родных, и не отправлять их на войну. Потом когда не с одной свинособакой разговора не получилось, все 100% русни с которыми переписовались - за были войну, и радовались убийству украинцев! И мне не попался ни один, кто был бы проти войны и убийств. Теперь переписка совсем в другой манере. Зарание находятся все возможные страницы роственников, просматриваются все фото, комментарии. Делая как бы психоанализ, с целью узнать слабые и чувствительные темы для роственников, или 300 свина. Обсуждаются ранения, увечья их детей, даже детям писать приходится говорить какой их батя фаршик и что его больше никгда не увидят, отсылать фото фаршиков, насмехаться над материальным положением, приходится врать, фотошопить фотки матерей, жен, писать их работодателям - Вообщем всё, ради того что бы задеть, обидеть, заставить грустить.
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28.07.2022 03:36 Відповісти
 
 