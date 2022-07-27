Українські воїни знищили 2 гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"

Українські захисники завдали втрат ворогу на південному напрямку фронту.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи України виконали понад 150 вогневих завдань протягом доби. В результаті ЗСУ контролюють вогнем транспортні артерії на окупованих територіях.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі, ліквідовано 51 військовослужбовця російської армії, знищено дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. Завдано ударів та знищено склад боєприпасів окупантів у Солдатському.

В Чорному морі ворог тримає напоготові до завдавання ракетних ударів два надводних і один підводний ворожий ракетоносій із 20 ракетами типу "Калібр". Одинадцять кораблів та катерів рашистського флоту продовжують рухатися поблизу узбережжя Криму.

Також читайте: Українські воїни знищили безпілотний літальний розвідник "Елерон", БМП-3 та ліквідували 12 окупантів, - ОК "Південь"