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армія рф (16180) знищення (6551) втрати (4282)

Українські воїни знищили 2 гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"

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Українські захисники завдали втрат ворогу на південному напрямку фронту.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи України виконали понад 150 вогневих завдань протягом доби. В результаті ЗСУ контролюють вогнем транспортні артерії на окупованих територіях.

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Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі, ліквідовано 51 військовослужбовця російської армії, знищено дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. Завдано ударів та знищено склад боєприпасів окупантів у Солдатському.

В Чорному морі ворог тримає напоготові до завдавання ракетних ударів два надводних і один підводний ворожий ракетоносій із 20 ракетами типу "Калібр". Одинадцять кораблів та катерів рашистського флоту продовжують рухатися поблизу узбережжя Криму.

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27.07.2022 15:44 Відповісти
на фото не мста б ... походу чтобы новости делать достаточно уже иметь iq 60
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27.07.2022 15:46 Відповісти
Наші дівчатка знають толк в артилерії.
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27.07.2022 15:51 Відповісти
Походу говоришь, ню-ню 🤔🧐😁 Так вот на фоточке МТЛБУ (многоцелевой тягач легкобронированный) 😁 Почему "У", апатамушта у него семь катков по борту, а букаффка "У" означает "удлиненный", так тебе понятно 😁 А какой у тебя IQ, походузаднегопроходу, грамотейка
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27.07.2022 15:58 Відповісти
Садись, -двойка. На фото САУ 2с1.
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27.07.2022 18:15 Відповісти
чтобы понять, что буква "б" в индексе гаубицы обозначает слово "буксируемый", надо иметь хотя бы 70 =)
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27.07.2022 15:59 Відповісти
😁
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27.07.2022 16:05 Відповісти
Помста мсте...
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27.07.2022 16:14 Відповісти
 
 