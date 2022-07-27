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ВР (14814) Зеленський (22416) призначення (2239) САП (2164) Костін (266) Офіс Генпрокурора (3157)

Костін виступає за невідкладне призначення керівника САП та невідворотність покарання для кожного російського воєнного злочинця

костін

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради, під час якого парламент підтримав ініційовану Главою держави постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. За документ проголосували 299 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначається, під час виступу у Верховній Раді Андрій Костін наголосив, що в часи повномасштабного російського вторгнення необхідно забезпечити невідворотність покарання для кожного воєнного злочинця, представників політичного та військового керівництва Росії.

"Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме передусім належна фіксація й документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими в судах", - сказав він.

Костін зазначив, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво в усіх таких провадженнях.

Він також наголосив на важливості забезпечення належної міжнародної співпраці, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

За словами Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом. Зокрема, це стосується перевертнів у погонах.

Також читайте: Рада достроково припинила повноваження нардепа Костіна, якого пропонують на генпрокурора

Він акцентував увагу на невідкладному призначенні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору.

Костін, як зазначає ОПУ, також підтримує позицію президента щодо якнайшвидшого проведення конкурсу для обрання директора Національного антикорупційного бюро.

За його словами, необхідно розробити Стратегію кримінальної політики.

Крім того, Костін наголосив на важливості реалізації судової реформи, а також формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Також 27 липня ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором.

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Топ коментарі
+32
Генпрокурор, якого навіть не допустили до участі в конкурсі на голову САП через недоброчесність, тепер буде контролювати новообраного голову САП.
Зелений сюр!!!
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27.07.2022 15:52
+25
І тут Костіна панєсло...
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27.07.2022 15:49
+23
а шо он должен был сказать? буду и дальше работать на фсб?
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27.07.2022 15:52
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І тут Костіна панєсло...
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27.07.2022 15:49 Відповісти
а шо он должен был сказать? буду и дальше работать на фсб?
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27.07.2022 15:52 Відповісти
Новий генпрокурор був в окупованому Криму - їздив до сімейного лікаря - (своего куратора с ФСБ???!!!)

Костін відвідував окупований Крим.

На півострові Костін був за сімейними обставинами, так він відповів на запитання нардепа Гончаренка.

Пізніше Гончаренко оприлюднив частину співбесіді Костіна на посаду голови САП.

Той запевняє, що відвідував Крим разом з родиною, ще до обрання народним депутатом.

«Це стосувалося особистих питань. Тому, що наш сімейний лікар опинилася та все життя мешкала в Сімферополі», - виправдовується Костін.
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27.07.2022 15:52 Відповісти
Єто єдінствєнний врач, каторий можєт лєчіть єво сємью! Шо ви панімаєтьє...
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27.07.2022 16:05 Відповісти
єдиний сімейний лікар на всю країну..ну да. згоняти ж до нього дешевше, ніж в Борисі чи Медикомі лікаря знайти..ще б на аналізи звернув увагу ВР
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27.07.2022 16:09 Відповісти
Та ні,там зовсім все по іншому
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27.07.2022 16:10 Відповісти
Сімейний лікар генпрокурора в криму.
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27.07.2022 16:53 Відповісти
Генпрокурор, якого навіть не допустили до участі в конкурсі на голову САП через недоброчесність, тепер буде контролювати новообраного голову САП.
Зелений сюр!!!
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27.07.2022 15:52 Відповісти
Алё..костин...Не расстраивай андрюшу. Он тебя не для того туда поставил. А впрочем...пи#деть-не мешки ворочать. Один вообще в 2019м чесал что все мы-президенты.
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27.07.2022 15:53 Відповісти
Хорошо поет, но надолго не хватит. Все эти лицемерные ребята устроены одинаково. Обещают коммунизм построить, а в итоге как анекдоте. Правительство народу: "мы будем жить хорошо", народ правительству "А мы?"
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27.07.2022 15:55 Відповісти
О коррупции ни слова. Вообще не поет, скорее блеет.
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27.07.2022 16:55 Відповісти
Ваш коментар має бути головним в цій новині,і мати найбільше лайків.А насправді питання корупції мало турбує коментаторів і це є показником реального стану справ і відношення населення до проблеми N1.Тому на жаль Україну ще довго чекають часи суцільних розчарувань.
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27.07.2022 18:10 Відповісти
Ничего, давайте отобьемся от Пуйла,потом и от зеленой швали.Никто этот балаган уже терпеть не будет.
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27.07.2022 15:55 Відповісти
Не уверен, от путлера легче отбиться, чем от зеленой плесени. Они же будут строить из себя победителей, а победителям можно все....
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27.07.2022 16:01 Відповісти
Не тот случай . Если не изолировать внутренних врагов , то от внешних не отобъёшься .
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27.07.2022 16:02 Відповісти
Зелені мастаки ляпати язиком це вже всім відомо, друге діло що діла у них частіше за все прямо протилежні їхнім заявам.
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27.07.2022 15:58 Відповісти
Самое страшное покарання судя по всему это обмен на какого-нибудь бродягу с оккупированной территории...
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27.07.2022 15:58 Відповісти
вогда Костин "выставлялся" на кандидатуру прокурора САП,его отклонили с мотивировкой "непрозрачная репутация"..Похоже,Костин ещё "подкинет проблем" как команде президента,так и всему украинскому обществу.."Мутный",оно и в Африке-"мутный"
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27.07.2022 16:00 Відповісти
Так его и ставят, что-бы подтирать дерьмо президента.
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27.07.2022 16:57 Відповісти
Беспроигрышные тезисы, прямо гений.
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27.07.2022 16:00 Відповісти
Ждите очередное письмо Байдена с приветом от Корбана
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27.07.2022 16:01 Відповісти
https://ukranews.com/news/871478-korban-yavlyaetsya-glavoj-fejkovoj-teroborony-dnepra-natsgvardeets-i-mestnyj-aktivist-mihail Корбан является главой фейковой теробороны Днепра - нацгвардеец и местный активист Михаил Королёв

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27.07.2022 16:09 Відповісти
За словами Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом. Зокрема, це стосується перевертнів у погонах , а як бути з єрмако-татаровими ,та іншими прорашистськими безпагонниками при "зе" владі, котрі мають пагони рашистської агентури ?
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27.07.2022 16:03 Відповісти
Короче, мы поняли, что Зермак ни в чём не виноват
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27.07.2022 16:05 Відповісти
Ей народ ,підніміть руку хто вірить у цю ,,,,правдиву промову,,, його що для цього в це крісло посадили.
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27.07.2022 16:06 Відповісти
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27.07.2022 16:11 Відповісти
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27.07.2022 16:13 Відповісти
Так кто этот мордоворот, глаз Зеленского или адвокат Ермака?
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27.07.2022 16:15 Відповісти
Разве это не одно и то же?
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27.07.2022 16:22 Відповісти
Ну як можна призначати під час війни зрадника на посаду генпрокурора?
Не знаю для кого як,але у Костіна **** написано на лобі зраджу і оком не моргну.
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27.07.2022 16:16 Відповісти
побачимо..
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27.07.2022 16:19 Відповісти
Піар наше все беремо приклад із Зелі !
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27.07.2022 16:26 Відповісти
Неожиданно. Ну титан же мысли! А вы боялись...
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27.07.2022 16:26 Відповісти
На цю посаду в 95 кварталі повно кандидатів --- пара гатить по телебаченню.
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27.07.2022 16:29 Відповісти
А що там Петра? Пообіцяв посадити?
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27.07.2022 16:47 Відповісти
А як "красіво" все починалося - молоді, на самокатах, ... , і скотилися до старьорів януковича і кілі азірова.
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27.07.2022 16:51 Відповісти
І що цей кадр міркує про

- відмите Зеленським бабло, вкрадене Коломойським у Привата,
- розграбування ЗЄ-владою ковідного фонду,
- розграбування ЗЄ-владою Держрезерву,
- рейдерське захоплення ЗЄ-владою Нафтогаза,
- Вагнергейт,
- збройну мафію Єрмака,
- розмінування ЗЄ-владою Чонгару,
- колаборантів у СН,
- російську агентуру у ОП,
- протиправного та антиконституційного позбавлення громадянства українців?
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27.07.2022 17:32 Відповісти
это все пустые слова
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27.07.2022 17:34 Відповісти
в недалекому майбутньому ...закінчувався 2ий строк правління клоуна, САП так і не був назначений.
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27.07.2022 17:55 Відповісти
Руських злочинців це добре,але поки до них дотягнешся ще,а наші ось вони -поряд,тицьни пальцем і злочинці любого рангу від президентів до лісників,які вже десятиліття обкрадають безкарно державу і народ! Костін починай з внутрішніх «рідних» гандонів!!!
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27.07.2022 18:02 Відповісти
ніззя бо свої
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27.07.2022 19:06 Відповісти
При состоянии в 4.8 млн. чувак снимает хату за счёт государства. Очередной жлобина друг Ермааа.
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27.07.2022 18:30 Відповісти
Костін виступає за невідкладне призначення керівника САП та невідворотність покарання для кожного російського воєнного злочинця а як щодо доморощених корупціонерів???
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27.07.2022 19:05 Відповісти
 
 