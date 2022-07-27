Костін виступає за невідкладне призначення керівника САП та невідворотність покарання для кожного російського воєнного злочинця

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради, під час якого парламент підтримав ініційовану Главою держави постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. За документ проголосували 299 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначається, під час виступу у Верховній Раді Андрій Костін наголосив, що в часи повномасштабного російського вторгнення необхідно забезпечити невідворотність покарання для кожного воєнного злочинця, представників політичного та військового керівництва Росії.

"Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме передусім належна фіксація й документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими в судах", - сказав він.

Костін зазначив, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво в усіх таких провадженнях.

Він також наголосив на важливості забезпечення належної міжнародної співпраці, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

За словами Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом. Зокрема, це стосується перевертнів у погонах.

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Він акцентував увагу на невідкладному призначенні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору.

Костін, як зазначає ОПУ, також підтримує позицію президента щодо якнайшвидшого проведення конкурсу для обрання директора Національного антикорупційного бюро.

За його словами, необхідно розробити Стратегію кримінальної політики.

Крім того, Костін наголосив на важливості реалізації судової реформи, а також формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Також 27 липня ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором.