Костін виступає за невідкладне призначення керівника САП та невідворотність покарання для кожного російського воєнного злочинця
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради, під час якого парламент підтримав ініційовану Главою держави постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. За документ проголосували 299 народних депутатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Як зазначається, під час виступу у Верховній Раді Андрій Костін наголосив, що в часи повномасштабного російського вторгнення необхідно забезпечити невідворотність покарання для кожного воєнного злочинця, представників політичного та військового керівництва Росії.
"Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме передусім належна фіксація й документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими в судах", - сказав він.
Костін зазначив, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво в усіх таких провадженнях.
Він також наголосив на важливості забезпечення належної міжнародної співпраці, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.
За словами Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом. Зокрема, це стосується перевертнів у погонах.
Він акцентував увагу на невідкладному призначенні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору.
Костін, як зазначає ОПУ, також підтримує позицію президента щодо якнайшвидшого проведення конкурсу для обрання директора Національного антикорупційного бюро.
За його словами, необхідно розробити Стратегію кримінальної політики.
Крім того, Костін наголосив на важливості реалізації судової реформи, а також формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.
Також 27 липня ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором.
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Костін відвідував окупований Крим.
На півострові Костін був за сімейними обставинами, так він відповів на запитання нардепа Гончаренка.
Пізніше Гончаренко оприлюднив частину співбесіді Костіна на посаду голови САП.
Той запевняє, що відвідував Крим разом з родиною, ще до обрання народним депутатом.
«Це стосувалося особистих питань. Тому, що наш сімейний лікар опинилася та все життя мешкала в Сімферополі», - виправдовується Костін.
Зелений сюр!!!
Не знаю для кого як,але у Костіна **** написано на лобі зраджу і оком не моргну.
- відмите Зеленським бабло, вкрадене Коломойським у Привата,
- розграбування ЗЄ-владою ковідного фонду,
- розграбування ЗЄ-владою Держрезерву,
- рейдерське захоплення ЗЄ-владою Нафтогаза,
- Вагнергейт,
- збройну мафію Єрмака,
- розмінування ЗЄ-владою Чонгару,
- колаборантів у СН,
- російську агентуру у ОП,
- протиправного та антиконституційного позбавлення громадянства українців?