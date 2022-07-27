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окупація (6534) крадіжка (648) зернові (1230)

Росія грабує Україну, використовуючи ті самі злочинні схеми, що й у Чечні, – ISRP

зерно

Росія грабує та вивозить з окупованих територій України зерно й металопрокат.

Від початку військового вторгнення в Україну Росія організувала системну програму пограбування, націлену на українські національні активи - насамперед сталь та пшеницю, а також промислові інструменти, які використовуються під час їх виробництва та переробки. Для цього пограбування Росія використовує ті ж злочинні методи, які вона раніше прокручувала в Чечні та Афганістані, проте розмах цього мародерства в Україні є унікальним. Такого висновку дійшла американська група ISRP, яка займається документуванням фактів пограбування нашої продукції, передає Цензор.НЕТ.

"Крадіжка національного майна була ключовим компонентом російської військової стратегії протягом майже сторіччя. Але грабіж України унікальний за своїм розмахом та тактикою. Російські військові використовують методи, адаптовані із синдикатів організованої злочинності, а також тактику, яку вони використовували після радянського вторгнення до Афганістану у 1979 році, та у війні проти Чечні у 1990-х роках", - зазначається в дослідженні.

Так, за даними ISRP, у Чечні російська армія конфіскувала національні та приватні підприємства з переробки нафти, і направляла нафту на власні склади, а потім перепродавала на світовому ринку через злочинні синдикати. Так само вона робить, перенаправляючи українське зерно і сталь.

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"При цьому організована злочинність не обмежувалася лише стратегічною крадіжкою національних ресурсів. Так, у Чечні окремі російські підрозділи грабували та руйнували цілі міста, заповнювали автомобілі особистим майном та муніципальним майном міст, та спрямовували їх продаж. Найбільш кричущим прикладом цього є руйнація російськими Алхан-Юрта в 1999 році: коли російські солдати захопили село, протягом двох тижнів вони повністю спалили до вісімдесяти відсотків будівель, страчував чоловіків і ґвалтуючи жінок і дівчат. Ці жахи знайшли свій відбиток у руйнуванні українського міста Буча", - зазначається у звіті.

При цьому ISRP наводить дані агентства Human Rights Watch та Британської телерадіомовної компанії, згідно з якими вкрадені в Чечні товари експортувалися через злочинні угруповання до Дагестану, Туреччини та Грузії. А зараз за такою ж схемою вона вивозить вкрадене в Україні зерно та метал.

"Цей зв'язок між організованою злочинністю та державою є ключовим елементом російської військової стратегії, і він здійснюється в Україні в небачених раніше масштабах. Приватні особи не змогли б отримувати прибуток від пограбування без мовчазного схвалення російської держави та допомоги санкціонованої державою організованої злочинності. Наразі ISRP розслідує можливу причетність синдикатів організованої злочинності до грабежів України, що продовжуються", - резюмується у звіті ISRP.

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Як відомо, до групи ISRP, яка вивчає сучасне російське піратство, входять колишні чиновники США, експерти з міжнародної торгівлі та експерти з національної безпеки. Вони збирають докази причетності Росії до мародерства, використовуючи безліч інструментів – знімки супутників, трекінгові маршрути кораблів, оповідання очевидців. Також група розробляє юридичні механізми, які допоможуть передати Україні заморожені в США активи РФ як репарації.

За даними ISRP, Росія вкрала вже понад півмільйона тонн українського зерна – пшениці, кукурудзи та ячменю. Також вивезено 11 тисяч тонн сталі, ще 28 тис. тонн уже завантажено на кораблі для подальшого відправлення.
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Топ коментарі
+6
ця "держава" і є організованим злочинцем...
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27.07.2022 16:27
+3
І в підсумку данину буде також платити. Тільки в рази більшу.
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27.07.2022 16:17
+3
Лапатні мерзенні свині-все вкрадене доведеться повернути...
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27.07.2022 16:21
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І в підсумку данину буде також платити. Тільки в рази більшу.
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27.07.2022 16:17 Відповісти
Лапатні мерзенні свині-все вкрадене доведеться повернути...
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27.07.2022 16:21 Відповісти
Це ці ISRP тільки в цьому році побачили? Ну і сліпа організація.
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27.07.2022 16:25 Відповісти
Боком вилізе.
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27.07.2022 16:27 Відповісти
ця "держава" і є організованим злочинцем...
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27.07.2022 16:27 Відповісти
Лідор ворюга і вся кодла злодії . "Чорна кішка" найняла Жеглова з Шараповим і кошмарять всьо ,до чого дотягуються. І місце ж не змінеш, хоч кіно хєрове...
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27.07.2022 16:29 Відповісти
Ну так там окрім чечні потім ще були нагоди відточити схему Абхазія як приклад, а з Кримом все пішли вже далі, що потім напали на Україну.
Царям в Московії не потрібно навіть вчитись щоб робити злочини світового маштабу.
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27.07.2022 16:33 Відповісти
105 років тому програли московітам війну і отримали голод, війну і терор.
Ніколи знову.
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27.07.2022 16:40 Відповісти
"Російські військові використовують методи, адаптовані із синдикатів організованої злочинності, а також тактику,"

Хіба раZZєйський паханат є інакшим?

"У кожній країні є своя мафія. Але у роZZєйськой мафії є своя країна" (с)
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27.07.2022 17:18 Відповісти
грабіж став для параши державною політикою,
а європа вагається чи конфісковувати майно параши
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28.07.2022 00:25 Відповісти
 
 