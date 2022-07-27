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Словенія (178) Кулеба Дмитро (3604)

Все більше держав переконуються, що перемога України є єдиним шляхом встановлення довгострокової стабільності на континенті, - Кулеба

кулеба

Дедалі більше держав переконуються, що перемога України є єдиним шляхом встановлення довгострокової стабільності на європейському континенті.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я задоволений динамікою еволюції поглядів наших партнерів на те, що має бути кінцевою метою цієї війни. Все більше держав, урядів переконуються, що саме перемога України є єдиним шляхом встановлення довгострокової стабільності на континенті", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Словенії Танею Файон у Києві.

Міністр зазначив, що партнери усвідомили необхідність продовжувати на постійній основі відправляти зброю в Україну, проте ці постачання мають відбуватися швидко.

"Коли у вас 1 300 км фронту активних бойових дій, скільки зброї не надсилай, все одно її буде замало. Це об'єктивна реальність. Однак сьогодні я у спілкуванні з моєю колегою наголосив, що ми вдячні за те, що партери усвідомили необхідність продовжувати на постійній основі відправляти зброю в Україну. Залишилося партнерам усвідомити ще один момент – що ці постачання мають відбуватися швидко, настільки швидко, наскільки це можливо", – пояснив очільник МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду", - прем'єр Словенії Голоб

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не на континенті - а у світі..там у Африці діти без українського зерна голодують..
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27.07.2022 16:43 Відповісти
Так давай на фронт! В чем вопрос?
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27.07.2022 20:01 Відповісти
ДА!
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28.07.2022 00:44 Відповісти
Все більше держав переконуються, що перемога України є єдиним шляхом встановлення довгострокової стабільності на континенті Джерело:

А зелена шобла з тим згідна?
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28.07.2022 04:57 Відповісти
 
 