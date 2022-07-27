УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10437 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 138 30
армія рф (16192) Кривий Ріг (1254) штучний інтелект (266) Федоров Михайло (849)

Штучний інтелект допоміг викрити російського військового, який удав амнезію та переховувався у шпиталі Кривого Рогу, - Федоров

рф,армія

Штучний інтелект з високою точністю розпізнає обличчя. Підтверджує це досвід Мінцифри, яке займалося розпізнаванням російських загарбників.

Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Цікавий кейс був, коли мені в Instagram написала людина, волонтер з Кривого Рогу. Пише: "Ось фото, у нас у військовому госпіталі у бійця провал в пам'яті, він у якихось бойових діях брав участь і нічого не пам'ятає. Можете допомогти знайти, хто він?".

Ми перевірили через штучний інтелект, і виявилося, що це військовий із Магнітогорська. Він у нашому госпіталі ховався, прикинувся, що він нічого не пам'ятає, не може говорити. Потім, звісно, його пов'язали", - поділився Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також "прийти та вбивати" українців. СКРІНШОТИ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
Дайте штучному інтелекту фотку Єрмака.
Може, хоч так дізнаєтесь, шо він кацапський агент із Мухосранська.
показати весь коментар
27.07.2022 17:23
+45
Покажите ему бутылку а лучше швабру и он сразу все вспомнит
показати весь коментар
27.07.2022 17:21
+32
Volodymyr Omelyan



Легендарний генерал Дмитро Марченко повертається до нас, на Миколаївщину!
показати весь коментар
27.07.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покажите ему бутылку а лучше швабру и он сразу все вспомнит
показати весь коментар
27.07.2022 17:21 Відповісти
После презентации паяльника болезнь "Тут помню тут не помню" прошла моментально)
показати весь коментар
27.07.2022 17:30 Відповісти
Зробіть йому справжню амнезію, бажано, цеглиною по голові
показати весь коментар
27.07.2022 17:22 Відповісти
треба на органи розібрати...
показати весь коментар
27.07.2022 17:23 Відповісти
Кипятильник ?...
показати весь коментар
27.07.2022 17:23 Відповісти
Сказано же, искусственный интеллект - утюг с функцией программирования режимов.
показати весь коментар
27.07.2022 18:08 Відповісти
Є ще один штучний інтелект. Двері. Запихаєш пальці в двері і память різко повертається
показати весь коментар
28.07.2022 00:10 Відповісти
Дайте штучному інтелекту фотку Єрмака.
Може, хоч так дізнаєтесь, шо він кацапський агент із Мухосранська.
показати весь коментар
27.07.2022 17:23 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 17:53 Відповісти
По лаптях упізнали.
показати весь коментар
27.07.2022 17:23 Відповісти
Штучному інтелекту-респект,бо в деяких людей він геть відсутній...
показати весь коментар
27.07.2022 17:23 Відповісти
Промовчу, хоч так хочеться сказать про % розумово відсталого лехтората
показати весь коментар
27.07.2022 18:20 Відповісти
Хитрозопий кацап притворился шлангом, это не я, нас там нет... От лживое стадо
показати весь коментар
27.07.2022 17:24 Відповісти
кацапы это бесконечно хитрожопый и подлый народ ...
показати весь коментар
27.07.2022 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uGqTY8hVpvQ
показати весь коментар
27.07.2022 17:25 Відповісти
*Штучний інтелект*
показати весь коментар
27.07.2022 17:26 Відповісти
Штучний інтелект завжди виграє у природнього ідіотизму...
показати весь коментар
27.07.2022 17:26 Відповісти
Volodymyr Omelyan



Легендарний генерал Дмитро Марченко повертається до нас, на Миколаївщину!
показати весь коментар
27.07.2022 17:30 Відповісти
свинособака проти ШІ - анекдот
показати весь коментар
27.07.2022 17:38 Відповісти
Штучний інтелект - кацапощось 1:0
показати весь коментар
27.07.2022 17:38 Відповісти
можно еще попросить зацитировать какого-нибудь украинского поэта, неподготовленные кацапы вряд ли что читали\слышали. ну а если подготовленные - значит их надо продавать менять дороже, там, на пару танков\вертушку, ну или использовать.
показати весь коментар
27.07.2022 17:46 Відповісти
Он косил под немого.
показати весь коментар
27.07.2022 17:52 Відповісти
Цікавий кейс у Мінцифри та його керівника Михайла Федорова! Та зараз і у кожного поліціянта.
За кордоном таки кейси мають тільки спецслужби....
Вгадайте де й кого буде інтелектить штучний інтелект, коли закінчаться амнезовані і не дуже кацапи?
показати весь коментар
27.07.2022 18:06 Відповісти
А вычислил кацапа по нечистоплотности, он руки перед едой не мыл))))
показати весь коментар
27.07.2022 18:40 Відповісти
Мыл после еды
показати весь коментар
28.07.2022 13:49 Відповісти
"Кто я ? Где я ? " "Вы профессор, едете на Суматру ловить бабочек..."
показати весь коментар
27.07.2022 19:19 Відповісти
кацапи то виродки
показати весь коментар
27.07.2022 19:22 Відповісти
Какой облом для берёзовой обезьяны! Решил блеснуть интеллектом... А накось, выкуси!
показати весь коментар
27.07.2022 19:44 Відповісти
нічосі орк з фантазією, рідкий екземпляр
показати весь коментар
28.07.2022 00:19 Відповісти
 
 