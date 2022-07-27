Штучний інтелект допоміг викрити російського військового, який удав амнезію та переховувався у шпиталі Кривого Рогу, - Федоров
Штучний інтелект з високою точністю розпізнає обличчя. Підтверджує це досвід Мінцифри, яке займалося розпізнаванням російських загарбників.
Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.
"Цікавий кейс був, коли мені в Instagram написала людина, волонтер з Кривого Рогу. Пише: "Ось фото, у нас у військовому госпіталі у бійця провал в пам'яті, він у якихось бойових діях брав участь і нічого не пам'ятає. Можете допомогти знайти, хто він?".
Ми перевірили через штучний інтелект, і виявилося, що це військовий із Магнітогорська. Він у нашому госпіталі ховався, прикинувся, що він нічого не пам'ятає, не може говорити. Потім, звісно, його пов'язали", - поділився Федоров.
Топ коментарі
+52 izzabaru
показати весь коментар27.07.2022 17:23
+45 FT FT
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+32 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.07.2022 17:30
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Будь ласка, зачекайте...
Може, хоч так дізнаєтесь, шо він кацапський агент із Мухосранська.
Легендарний генерал Дмитро Марченко повертається до нас, на Миколаївщину!
продаватьменять дороже, там, на пару танков\вертушку, ну или использовать.
За кордоном таки кейси мають тільки спецслужби....
Вгадайте де й кого буде інтелектить штучний інтелект, коли закінчаться амнезовані і не дуже кацапи?