Посол ЄС Маасікас - новому генпрокурору Костіну: Очікуємо на швидке призначення глави САП
Посол Євросоюзу Матті Маасікас очікує якнайшвидшого призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Андрія Костіна з призначенням на посаду генпрокурора. Делегація і я тісно співпрацювали з ним у реформі правосуддя. Ми продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів Росії. І з нетерпінням очікуємо на швидке призначення глави САП", - йдеться в повідомленні.
27 липня Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором.
Топ коментарі
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.07.2022 17:29
+7 Прощай немытая раССея
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+4 ViktorXP
показати весь коментар27.07.2022 17:39
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ДЕРЬМАКА 🤮
https://twitter.com/tatyana17112009 @tatyana17112009
Яка іронія. Людина, яку комісія виключила з конкурсу на голову САП, тепер буде затверджувати своїм підписом переможця того ж самого конкурсу на посаду, з якого її виключили. Цирк і клоуни
@Tala094shte
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https://mobile.twitter.com/Tala094shte/status/1552248608614924289 3 ч
ОПЗЖ - за нового Генпрокурора 29 голосів
беня "За Майбах" 14 голосів
"Довира"- 18 голосів
"Голос" дав 3 голоси
слуги дали 220 голосів
як 29 голосів дають єксРиги - хто ще має сумніви - чий ото прокурор ….