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САП (2164) Матті Маасікас (134) Костін (266)

Посол ЄС Маасікас - новому генпрокурору Костіну: Очікуємо на швидке призначення глави САП

Посол Євросоюзу Матті Маасікас очікує якнайшвидшого призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Андрія Костіна з призначенням на посаду генпрокурора. Делегація і я тісно співпрацювали з ним у реформі правосуддя. Ми продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів Росії. І з нетерпінням очікуємо на швидке призначення глави САП", - йдеться в повідомленні.

27 липня Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором.

Також читайте: Слуга народу, "друг" Єрмака, учасник переговорів із РФ щодо "гарантій безпеки": що відомо про нового генпрокурора Костіна

Автор: 
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Топ коментарі
+14
OMG 25%



https://twitter.com/tatyana17112009 @tatyana17112009

Яка іронія. Людина, яку комісія виключила з конкурсу на голову САП, тепер буде затверджувати своїм підписом переможця того ж самого конкурсу на посаду, з якого її виключили. Цирк і клоуни
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27.07.2022 17:29
+7
Tala

@Tala094shte

·

https://mobile.twitter.com/Tala094shte/status/1552248608614924289 3 ч

ОПЗЖ - за нового Генпрокурора 29 голосів
беня "За Майбах" 14 голосів
"Довира"- 18 голосів
"Голос" дав 3 голоси
слуги дали 220 голосів
як 29 голосів дають єксРиги - хто ще має сумніви - чий ото прокурор ….
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27.07.2022 17:40
+4
от якраз для цього Костіна і призначили. ага...
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27.07.2022 17:39
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Наче вже дорослі люди а в казки досі вірять...
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27.07.2022 17:27 Відповісти
Марионетка
ДЕРЬМАКА 🤮
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27.07.2022 17:41 Відповісти
Довго будете чекати. Дерьмак такого не допустить.
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27.07.2022 18:39 Відповісти
Так ще над Конгресом і ЦРУ ще не знущався ніхто, навіть лавров собі такого не дозволяв. Що за кокс ця банда курить?
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27.07.2022 19:58 Відповісти
OMG 25%



https://twitter.com/tatyana17112009 @tatyana17112009

Яка іронія. Людина, яку комісія виключила з конкурсу на голову САП, тепер буде затверджувати своїм підписом переможця того ж самого конкурсу на посаду, з якого її виключили. Цирк і клоуни
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27.07.2022 17:29 Відповісти
от якраз для цього Костіна і призначили. ага...
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Tala

@Tala094shte

·

https://mobile.twitter.com/Tala094shte/status/1552248608614924289 3 ч

ОПЗЖ - за нового Генпрокурора 29 голосів
беня "За Майбах" 14 голосів
"Довира"- 18 голосів
"Голос" дав 3 голоси
слуги дали 220 голосів
як 29 голосів дають єксРиги - хто ще має сумніви - чий ото прокурор ….
показати весь коментар
27.07.2022 17:40 Відповісти
І знову кацапське прізвище... Результат призначення вже очевидний - застій і корупція. Справжні реформи правосуддя почнуть українці з застримання та засудження коломойського та всіх його прихвоснів.
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27.07.2022 19:12 Відповісти
Ну от продажных шкур и шкурок в Раде другого голосования ожидать не следует! Не зря же в Трускавце курсы продажности проходили,усвоили прекрасно!
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27.07.2022 19:26 Відповісти
Не сміши Маасікас.
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28.07.2022 05:02 Відповісти
Он не смешит, он говорит то, что должен говорить. Выборы генпрокурора - внутреннее дело Украины, и он не лавров какой-нибудь, чтоб лезть в чужие внутреннии дела
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28.07.2022 07:26 Відповісти
внутренние
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28.07.2022 07:31 Відповісти
 
 