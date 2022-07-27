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МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму, - Ніколенко

крим

В МЗС України прокоментували візит міністра Бельгії Хаджи Лабіб до анексованого Криму минулого року.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території Російської Федерації є незаконним. Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - написав Ніколенко.

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За його словами, МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами. Встановлюються всі обставини поїздки.

"Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - додав він.

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Топ коментарі
+10
Понабирали на волне толерастии эмигрантов в партии .. дикари одели костюмы троечки, но все равно равно остались дикарями без принципов
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27.07.2022 18:04
+9
Хадіджа Лабіб (у французькій вимові, - Аджа Лябіб).
Бельгійська тележурналістка алжирсько-берберського походження. Політикоою ніколи не цікавилася. Жодної дипломатичної освіти не має.
Їй несподівано запропонували посаду міністра закордонних справ, і вона погодилася.
Свої політичні погляди Хадіджа визначила фразою, - "Я не ліва, і не права, - я вільна".
Тобто, це приблизно така ситуація, якби МЗС України раптом очолила Мосійчучка, або Юлія Мендель.

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27.07.2022 18:19
+8
Тут нема що обговорювати. Ця дама повинна бути нев'їздною до України. Ніяких офіційних контактів з нею у наших держслужбовців не має бути. А, оскільки, Україна зараз ключова для зовнішньої політики будь-якої країни Євросоюзу, то вона не може бути міністром. Цей фактор важливіший за бажання прем'єра продемонструвати толерантність до мігрантів, призначивши на посаду алжирку.
Як бачим, в Європі теж повно всяких кротів. Наскільки вони зріліші від нас може продемонструвати її швидке усунення, чого не відбувається з нашими кротами.
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27.07.2022 18:17
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Хто кого підтримує те само таке саме...
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27.07.2022 17:40 Відповісти
Потім вона розкаже, що гуманітарку возила кримським діточкам.
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27.07.2022 17:44 Відповісти
ні, вона їздила по зарплатню...
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27.07.2022 17:51 Відповісти
Їздила до сімейного лікаря))
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27.07.2022 17:54 Відповісти
Що це за знахар такий? новий генпрокурор його теж відвідував
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27.07.2022 18:26 Відповісти
Понабирали на волне толерастии эмигрантов в партии .. дикари одели костюмы троечки, но все равно равно остались дикарями без принципов
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27.07.2022 18:04 Відповісти
А під цим костюмом-трієчкою може бути.... жінка-трансгендер. Так що дикунами - емігрантами тут справа не обмежується
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27.07.2022 18:19 Відповісти
лабіб і хабіб - родичі ?
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27.07.2022 18:10 Відповісти
Хадіджа Лабіб (у французькій вимові, - Аджа Лябіб).
Бельгійська тележурналістка алжирсько-берберського походження. Політикоою ніколи не цікавилася. Жодної дипломатичної освіти не має.
Їй несподівано запропонували посаду міністра закордонних справ, і вона погодилася.
Свої політичні погляди Хадіджа визначила фразою, - "Я не ліва, і не права, - я вільна".
Тобто, це приблизно така ситуація, якби МЗС України раптом очолила Мосійчучка, або Юлія Мендель.

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27.07.2022 18:19 Відповісти
Взята на посаду по чорній квоті. Тобто, професійні якості - другорядні, головне - чимось відрізнятись від білих цисгендерних бельгійців (а чи такі ще залишились?). Однозначно, еуропейським толєрастам слід вводити нові посади у своїх урядах: квір-міністр (чиї повноваження вищі, ніж у прем'єр-міністра). Жартую
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27.07.2022 18:23 Відповісти
І Кебаб ))) Люля
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27.07.2022 18:20 Відповісти
лабіб і хабіб - родичі ?
*******
Дійсно, ви праві. Знайшов у неті арабське написання її ім'я-прізвища, - حجة لحبيب
Насправді її прізвище арабською звучить, як аль-Хабіб. Бельгійські франкофони перекрутили на свій лад.
Хабіб, - означає коханий, любимий арабською. Ім'я Хадіджа, - на честь першої дружини пророка Мухаммеда. Таким чином, арабською мовою її звати Хадіджа аль-Хабіб.

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27.07.2022 19:35 Відповісти
У нас таких 73%. Так, Зеленський змінився. Але 73% голосували за того Зеленського, що принижувався перед путіном і порівнював Україну з порноактрисою.
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27.07.2022 18:12 Відповісти
Тут нема що обговорювати. Ця дама повинна бути нев'їздною до України. Ніяких офіційних контактів з нею у наших держслужбовців не має бути. А, оскільки, Україна зараз ключова для зовнішньої політики будь-якої країни Євросоюзу, то вона не може бути міністром. Цей фактор важливіший за бажання прем'єра продемонструвати толерантність до мігрантів, призначивши на посаду алжирку.
Як бачим, в Європі теж повно всяких кротів. Наскільки вони зріліші від нас може продемонструвати її швидке усунення, чого не відбувається з нашими кротами.
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27.07.2022 18:17 Відповісти
Саме Бельгія була серед тих 3-х чи 4-х країн. що опиралися наданню Україні статусу кандидата в ЄС
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27.07.2022 18:18 Відповісти
не була там Бельгія.
Були проти Кіпр та мад'яри (ну, ці агенти контори, зрозуміло, чому); а також Австрія, Нідерланди, Данія, і навіть Швеція, яких німцям і французам довелось умовляти "вони, українці здібні, вони справляться з домашнім завданням на шляху до демократизації"
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27.07.2022 18:25 Відповісти
О!
Бабах амбар, Бельгіє!
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27.07.2022 19:07 Відповісти
 
 