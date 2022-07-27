МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму, - Ніколенко
В МЗС України прокоментували візит міністра Бельгії Хаджи Лабіб до анексованого Криму минулого року.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території Російської Федерації є незаконним. Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - написав Ніколенко.
За його словами, МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами. Встановлюються всі обставини поїздки.
"Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Бельгійська тележурналістка алжирсько-берберського походження. Політикоою ніколи не цікавилася. Жодної дипломатичної освіти не має.
Їй несподівано запропонували посаду міністра закордонних справ, і вона погодилася.
Свої політичні погляди Хадіджа визначила фразою, - "Я не ліва, і не права, - я вільна".
Тобто, це приблизно така ситуація, якби МЗС України раптом очолила Мосійчучка, або Юлія Мендель.
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Дійсно, ви праві. Знайшов у неті арабське написання її ім'я-прізвища, - حجة لحبيب
Насправді її прізвище арабською звучить, як аль-Хабіб. Бельгійські франкофони перекрутили на свій лад.
Хабіб, - означає коханий, любимий арабською. Ім'я Хадіджа, - на честь першої дружини пророка Мухаммеда. Таким чином, арабською мовою її звати Хадіджа аль-Хабіб.
Як бачим, в Європі теж повно всяких кротів. Наскільки вони зріліші від нас може продемонструвати її швидке усунення, чого не відбувається з нашими кротами.
Були проти Кіпр та мад'яри (ну, ці агенти контори, зрозуміло, чому); а також Австрія, Нідерланди, Данія, і навіть Швеція, яких німцям і французам довелось умовляти "вони, українці здібні, вони справляться з домашнім завданням на шляху до демократизації"
Бабах амбар, Бельгіє!