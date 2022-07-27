Волонтер Юсупова просить допомогти із збором коштів на дрон для аеророзвідки. ФОТО
Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на квадрокоптер для одного з підрозділів аеророзвідки ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Юсупової.
"Люди, дуже важливо та терміново потрібно купити дорогий дрон для аеророзвідки - 9800 евро, це біля 400 тис. грн. Вже зібрано майже 100 тис. грн. Дуже важкий напрямок, постійні ворожі обстріли і наша розвідка не можe корегувати арту бо не дістає туди. Потрібен квадрокоптер , який буде бачити більше та літали далі. Дуже прошу допомогти!!", - написала волонтер.
Юсупова також прозвітувала про витрати зібраних коштів за попередній тиждень:
"Понеділок - два тепловізора - 136200 грн, Вівторок - квадрокоптер Аутел приміум -61500 грн. та турнікети - 21600г рн. Середа - квадрокоптер Аутел 2 про - 59300 грн. Четверг - тепловізор - 54 тис., 50 тис. на покупку автівки для десантників та ліки - 5 тис. П’ятниця - квадрокоптер Мавік 3 - 87900 грн, 2 тис. був задаток. Сьогодні ще купила два тепловізори -118 тис. грн".
Реквізити для допомоги:
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
Іban UA753220010000026204306753142
ІПН 2653916860
5375411504293973 Монобанк
Будь ласка, зачекайте...
до речі тимошенко колишня подруга і кума
От сюди він теж дуже підходить. Для держателів свічки.
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це держава повинна допомагати таким людям, кричати де державні гроші на це, що в них все є і їм нічого в людей брати, що волонтери не там і не те купляють .
Це або бридка жаба жлобства давить гроші дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
Саме цю Юсупову легко з 14 року спостерігати. Якщо на меті не стоїть ****** помиями та посіяти недовіру. Хто не хоче дати коштів - просто не дає. Без помиїв.