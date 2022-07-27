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волонтери (1310) Юсупова (188)

Волонтер Юсупова просить допомогти із збором коштів на дрон для аеророзвідки. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на квадрокоптер для одного з підрозділів аеророзвідки ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Юсупової.

Волонтер Юсупова просить допомогти із збором коштів на дрон для аеророзвідки 01

"Люди, дуже важливо та терміново потрібно купити дорогий дрон для аеророзвідки - 9800 евро, це біля 400 тис. грн. Вже зібрано майже 100 тис. грн. Дуже важкий напрямок, постійні ворожі обстріли і наша розвідка не можe корегувати арту бо не дістає туди. Потрібен квадрокоптер , який буде бачити більше та літали далі. Дуже прошу допомогти!!", - написала волонтер.

Юсупова також прозвітувала про витрати зібраних коштів за попередній тиждень:

"Понеділок - два тепловізора - 136200 грн, Вівторок - квадрокоптер Аутел приміум -61500 грн. та турнікети - 21600г рн. Середа - квадрокоптер Аутел 2 про - 59300 грн. Четверг - тепловізор - 54 тис., 50 тис. на покупку автівки для десантників та ліки - 5 тис. П’ятниця - квадрокоптер Мавік 3 - 87900 грн, 2 тис. був задаток. Сьогодні ще купила два тепловізори -118 тис. грн".

Волонтер Юсупова просить допомогти із збором коштів на дрон для аеророзвідки 02

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Волонтер Юсупова просить допомогти із збором коштів на дрон для аеророзвідки 03

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Іban UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

5375411504293973 Монобанк

Волонтер Юсупова просить допомогти із збором коштів на дрон для аеророзвідки 04

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Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буде нк така вже висока, але все для фронту, все для перемоги. Чому досі нема таких проектів?!
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27.07.2022 17:58 Відповісти
Это Вы серьёзно?! жОПа Армию разоружает, уничтожает отечественные разработки, лишает гражданства Украинцев по своему настроению, сдаёт Украину целыми областями... И если производить свои вооружения - то как проиграть войну? И сдать Украину оккупанту. Ермак против - его в ФСБ РФ премии лишат.
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27.07.2022 18:42 Відповісти
юсуповій повага
до речі тимошенко колишня подруга і кума
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27.07.2022 19:32 Відповісти
а ще тимошенкова колишня коханка голови "газпрома" вяхірєва. газпрому теж повага?
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27.07.2022 19:34 Відповісти
Копія мого коменту з матеріалу на Цезорі: Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування. Джерело:
От сюди він теж дуже підходить. Для держателів свічки.

А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це держава повинна допомагати таким людям, кричати де державні гроші на це, що в них все є і їм нічого в людей брати, що волонтери не там і не те купляють .
Це або бридка жаба жлобства давить гроші дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.

Саме цю Юсупову легко з 14 року спостерігати. Якщо на меті не стоїть ****** помиями та посіяти недовіру. Хто не хоче дати коштів - просто не дає. Без помиїв.
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27.07.2022 23:33 Відповісти
Юсуповій повага.
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28.07.2022 00:34 Відповісти
 
 