Антонівський міст не знищено, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо, - ОВА

Російські окупанти не зможуть користуватися Антонівським мостом.

Про це повідомив в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, інформує Цензор.НЕТ.

"Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів. Після нашої перемоги ми обов’язково відновимо транспортне сполучення мостом. Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про "руській Херсон", - наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

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