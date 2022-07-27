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міст (1220) Херсон (3194)

Антонівський міст не знищено, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо, - ОВА

бутрій

Російські окупанти не зможуть користуватися Антонівським мостом.

Про це повідомив в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, інформує Цензор.НЕТ.

"Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів. Після нашої перемоги ми обов’язково відновимо транспортне сполучення мостом. Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про "руській Херсон", - наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти показали пошкодження Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО

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Топ коментарі
+11
Отлично
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27.07.2022 17:53
+10
Точность обалденная!
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27.07.2022 18:04
+9
Міст відновлено!
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27.07.2022 18:22
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27.07.2022 17:53 Відповісти
Є припущення що з мосту решето спеціально зробили: щоб орки відійшли. а техніку на правобережжі бросили...
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27.07.2022 19:52 Відповісти
Ви мене випередили, бо я ще позавчора забув про це написати.
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27.07.2022 20:24 Відповісти
Решето можна підлатати, але для цьго треба мати клепку в голові. А ті уроди лишне валінки уміють латати.
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27.07.2022 20:39 Відповісти
В десятку!
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27.07.2022 20:37 Відповісти
так еще не вечер...... )
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27.07.2022 17:55 Відповісти
Міст відновити швидко не можливо бо бетон можна застосовувати після затвердіння тільки через 28 діб опісля заливки
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28.07.2022 00:07 Відповісти
может окончательно еще пару дырочек сделать в нем?или лучше на жд с дарьевским мотсом переключится?
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27.07.2022 17:55 Відповісти
Нет, нельзя. Он пока нам в таком состоянии нужен.
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27.07.2022 18:04 Відповісти
Точность обалденная!
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27.07.2022 18:04 Відповісти
та да мне вот интересно что бы сделал теоретически 500 хаймерсов,которые польща заказала если бы бульбенек рыпнулся на нато,жаль что это только фантазии а так бы было интересно посмотреть на "миннск за 1 день" только в реале)
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27.07.2022 18:07 Відповісти
Вони ж написали філігрань
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27.07.2022 18:26 Відповісти
Мост "частично скончался", можно так сказать.. )
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27.07.2022 18:15 Відповісти
всё-таки М892 - это вещь...
https://twitter.com/i/status/1552269400182558723
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27.07.2022 18:19 Відповісти
Пора заїбошити по Херсону, бажано перед входом у приміщенню ОДА, приміщенню ГУ МВС, - так щоб приміщення не зруйнувати, але хлопчики зрозуміли ,- з речами на вихід, але перед тим дати серію агітаційними снарядами з матеріалами попереджувального змісту, не дійде, починаємо лупити по приміщеннях, де засіли окупанти, місцях розташування живої сили та техніки... А пошкоджене відбудуємо... за рашкин рахунок 😝😝😝😝😝😜🤪
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27.07.2022 18:19 Відповісти
та не, ошибаешся, с обладминистрации они сдрыснули после прихода на пестеля, теперь штаб орков и сальды в аппеляцийному суди , а вот по нему бахнуть (а не перед ним) святое дело....
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27.07.2022 19:57 Відповісти
Там и у местных жителей руки уже давно чешутся. Так что может лучше не ждать, а сделать ногами правильный жест
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27.07.2022 20:06 Відповісти
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27.07.2022 18:22 Відповісти
Міст відновлено!
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27.07.2022 18:22 Відповісти
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27.07.2022 19:07 Відповісти
В дитинстві, мені було дуже цікаво чи довго він так висів і я переживав, як же його зняли кінець-кінцем...
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27.07.2022 22:56 Відповісти
Так ще не починали ...
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27.07.2022 18:44 Відповісти
Теперь мост выглядит как эмменталь.
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27.07.2022 19:27 Відповісти
Можливо, не треба себе обманювати, це як ми після перших ударів по аеропортах заявляли що вони вже знищені, ворог не буде використовувати міст тільки тоді коли це буде реально неможливо, тобто обвалиться частина полотна та опори, а так просто заборонять цивільним наближатися й будуть по одній машині тихенько перекидати.
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27.07.2022 19:29 Відповісти
По одній в день - нема питань. Хай щастить
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27.07.2022 20:09 Відповісти
Там є ще 2 мости, які, здається, все ще цілком придатні для транспортування.
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27.07.2022 22:03 Відповісти
угу, по одній. Сказано ж: перекрили. Значить їхать бояться - так подовбано.
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27.07.2022 21:06 Відповісти
Вся зеленая братва, Ермак, аж три хенерала СБУ старались, сохранили мост, и тут таке.....
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27.07.2022 20:54 Відповісти
то насправлі велика військова хитрість - заманити на ту сторону Дніпра, а потім зробити там ловушку. А ну, чи свистітиме який небудь обдристович завтра таку версію?
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27.07.2022 21:08 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVtjgUp6Xl37Gv0SioI4TIpoSYh8PzL-mBtjgjsWGZXBIyA6Lavfs2lvBr3LjFRT_c3q8wHjsAVdeYfIeapsob--NhhxUwaDto52JV8bTRaZx54X9GwRvwUCFZuGQUvjtQgqIrkihEwvEtp92piRTfp&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVtjgUp6Xl37Gv0SioI4TIpoSYh8PzL-mBtjgjsWGZXBIyA6Lavfs2lvBr3LjFRT_c3q8wHjsAVdeYfIeapsob--NhhxUwaDto52JV8bTRaZx54X9GwRvwUCFZuGQUvjtQgqIrkihEwvEtp92piRTfp&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02zd2vkABjUV9vY955UKFC12qhP6UYDHFt46sTT7wCzfdovLv8My2BynLAszoszqE1l?__cft__[0]=AZVtjgUp6Xl37Gv0SioI4TIpoSYh8PzL-mBtjgjsWGZXBIyA6Lavfs2lvBr3LjFRT_c3q8wHjsAVdeYfIeapsob--NhhxUwaDto52JV8bTRaZx54X9GwRvwUCFZuGQUvjtQgqIrkihEwvEtp92piRTfp&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Антоновский мост стал в большем тренде, чем давно подзабытые и «эвакуированные» защитники Мариуполя.

В эпоху людей с клиповым мышлением и памятью амёбы можно провернуть все, что угодно
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27.07.2022 21:17 Відповісти
Для того, чтоб серьезно повредить мост нужно подорвать опору, арта с этим не справится, дырки можно залатать за день (при желании и мозгах)!
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27.07.2022 21:29 Відповісти
авиабомба (не меньше тонны) сможет решить проблему!
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27.07.2022 21:30 Відповісти
"Диркі залатаь за дєнь.." Ви вибачте хоч трохи знайомі з інженерною справою чи будівництвом інфраструктурних об'єктів??🤔 Дірки "залатати" можна хіба шо на дірявих штанях - а не на там де зруйновано цілісність конструкції мосту(зруйнована арматура!)!😏
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27.07.2022 21:43 Відповісти
Арматура теж латається.
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27.07.2022 22:05 Відповісти
мостостроитель?
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27.07.2022 22:43 Відповісти
Треба ще жахнути по залізничному мосту і ще по каховській греблі(по дорожному полотну) - і тоді орки на правобережжі почнуть масово робити😱 "жестьдобрайволі"(з'й@бYватись куди тільки зможуть! )!
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27.07.2022 21:39 Відповісти
https://ibb.co/m89SzJq
https://ru.imgbb.com/ img foto <br /
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28.07.2022 20:52 Відповісти
 
 