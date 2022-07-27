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Новини Національне антикорупційне бюро
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НАБУ (4983) САП (2164) Синюк (9) Клименко Олександр САП (39) Офіс Генпрокурора (3158)

Фіналісти конкурсу на посаду керівника САП Клименко та Синюк пройшли перевірку Офісу Генпрокурора

сап

Офіс Генерального прокурора підтвердив, що фіналісти конкурсу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідають вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також доступу до державної таємниці.

Про це повідомили під час засідання комісії САП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також на засіданні комісія підготувала подання генпрокурору Андрію Костіну для призначення на посаду керівника САП Олександра Клименка. Його мають скерувати найближчим часом.

Нагадаємо, конкурс на посаду директора Спеціальної антикорупційної прокуратури тривав понад рік. Детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костін виступає за невідкладне призначення керівника САП та невідворотність покарання для кожного російського воєнного злочинця

Лише 19 липня комісія затвердила результати конкурсу. Новим очільником САП стане Олександр Клименко. В той же день ВР відправила у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову. Відповідно до законодавства, лише генеральний прокурор може призначати главу САП.

21 липня комісія спрямувала лист до Офісу Генпрокурора із проханням надати підтвердження, що Олександр Клименко і Андрій Синюк відповідають вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також доступу до державної таємниці.

27 липня ВР підтримала призначення "слуги народа" Андрія Костіна генпрокурором.

Також читайте: Новий лист Спартц Байдену: генпрокурор від Єрмака може саботувати роботу САП, Корбана позбавили громадянства без процедури

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Топ коментарі
+20
Які нафіг фіналісти??? Там є чітко визначений переможець! І це - Клименко!
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27.07.2022 18:37
+19
Конкурс вже давно виграв Клименко. Призначити повинні Клименка.

Які ще додаткові фіналісти з'явилия? ЗЄ переплутав САП та КВН?
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27.07.2022 18:12
+15
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27.07.2022 18:00
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27.07.2022 18:00 Відповісти
После чего генпрокурора уволили.
Смешно)))
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27.07.2022 18:02 Відповісти
Конкурс вже давно виграв Клименко. Призначити повинні Клименка.

Які ще додаткові фіналісти з'явилия? ЗЄ переплутав САП та КВН?
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27.07.2022 18:12 Відповісти
Робиш міну на лиці, кажеш "Фе" и тицяєш на недружнього юніта пальцем, при великому антирейтинзі блазня - людям сподобається.
Так Пу та йому подібні роблять.

Порошенко "поганий" а Юля хороша... Хоча яка логіка війни в 2022 а не в 2014... Ось і зрозумійте...

Чи ви забули що Порох то 20 років в держапараті та мільйони статків?

Про блазня достатньо знати як Беня став мільярдером в бідній країні та серіал "голобородько"...
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27.07.2022 19:59 Відповісти
че ты пистишь кацап епанный тебе до пороха как раком до луны
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28.07.2022 06:13 Відповісти
Знов спливло ГІВНО Синюк!
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27.07.2022 18:17 Відповісти
Призначать Синюка?
А чому б і ні?
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27.07.2022 18:22 Відповісти
впесту синюка - конкурс уже ДАВНО выиграл Клименко
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28.07.2022 06:15 Відповісти
Які нафіг фіналісти??? Там є чітко визначений переможець! І це - Клименко!
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27.07.2022 18:37 Відповісти
Нашим западним партнерам слід задуматись про зовнішне управління країною бо ця влада показала свою повну некомпетентність та продовжує працювати на користь ворога нам не можна відволікатись від фронту а ці клоуни вже дістали своєю брехнею.
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27.07.2022 18:42 Відповісти
****** зробити як з бенладаном, бо ці свині інакше не розуміють.
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27.07.2022 19:54 Відповісти
Не для того Дєрьмак свого прокурора поставив, щоб переміг Клименко.....
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27.07.2022 18:42 Відповісти
Они все твою мать - и белы и пушистые патриоты и ваще, ой все!!! Там одни янголы... ТОКА ПОТОМ ПОЧЕМУ ТО СРАЧ НАЧИНАЕТСЯ!!!
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27.07.2022 18:58 Відповісти
шо за мутєво?
закон чітко вказує що переможець клименко
який до *** синюк?
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27.07.2022 18:59 Відповісти
От зелені потвори! Які "фіналісти"? Переможець Клименко!
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27.07.2022 19:05 Відповісти
І знов якась фігня, жонглери довбані.
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27.07.2022 19:19 Відповісти
Та невже?
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27.07.2022 19:26 Відповісти
Дуже цікавий серіал. Дивлюсь його з грудня. А попередню серію з проголошенням комісією переможцем Клименка вирішили перезняти? А взагалі, здається розв'язка скоро, і щось вона почала лякати.
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27.07.2022 19:28 Відповісти
Это был ложный финал. Когда думаешь, что всё, а тут появляется интрига в виде увольнения Венедиктовой. Не переключайтесь. Продолжение следует.
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27.07.2022 19:45 Відповісти
конкурс виграв Клименко,а звідки взялось якесь синюк?
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27.07.2022 20:45 Відповісти
боюсь я за Клименка. 2 місце - це взагалі ні про що. Але ж прокуратор вже почав свинячити.
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27.07.2022 21:01 Відповісти
точно не вшивые????
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27.07.2022 21:02 Відповісти
ми якись недолуги, доколи терпіти будемо? Сподиваюсь терпец урвецься.? 79% ті скільки вас там терпите.
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27.07.2022 21:52 Відповісти
вы кацапы убогие ..
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28.07.2022 06:16 Відповісти
шось всі проходять перевірку а потім виявляються агентами мордор
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28.07.2022 00:16 Відповісти
 
 