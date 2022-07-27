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заборона (1426) пропаганда (2759) Євросоюз (12772) Люксембург (132) RT (29)

Суд у Люксембурзі визнав заборону мовлення RT в Європі "доречною і необхідною"

рт,змі

Європейський суд у Люксембурзі відхилив позов телеканалу RT France проти Ради ЄС щодо заборони мовлення каналу на території європейської спільноти.

Постанову винесено великою палатою Європейського суду загальної юрисдикції 27 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Суд повністю відхиляє позов", - випливає з вердикту.

Судді в Люксембурзі ухвалили, що санкції щодо каналу були "доречними та необхідними" у світлі "мети, що переслідуються" і з урахуванням "виняткового контексту" їх введення. Інстанція в Люксембурзі дійшла висновку, що Рада ЄС підтвердила факт "активної підтримки" з боку RT France "російської політики дестабілізації та агресії" проти України. Крім того, канал транслював інформацію, яка виправдовувала війну РФ проти України та могла становити значну загрозу громадському порядку та безпеці ЄС, зазначили у Люксембурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада заборонила мовлення пропагандистських телеканалів RT та RT France

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков уже прокоментував вердикт.

"Зрозуміло, ми вживаємо і вживатимемо аналогічні заходи тиску на західні ЗМІ, які працюють у нас у країні", - зазначив він. "Ми так само не даватимемо їм працювати у нас у країні, і тут ніякої м'якої позиції не буде", - додав Пєсков. На його думку, забороняючи роботу російських телеканалів, "європейці самі топчуть ті ідеали, які вони насаджують у всьому світі".

Нагадаємо, Рада ЄС 1 березня ухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також агенції Sputnik. Як обґрунтування, зокрема, йшлося про те, що Росія поширює через ці канали пропаганду на виправдання своєї агресії проти України і тим самим загрожує громадському порядку та безпеці ЄС. RT France у відповідь подав позов до суду Євросоюзу, а також подав клопотання щодо попереднього правового захисту з метою припинення заборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО. ФОТО

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нехай тепер кацапи пишуть скаргу своїй улюбленій Розі Люксембург
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27.07.2022 18:13 Відповісти
RT це канал-анал...
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27.07.2022 18:13 Відповісти
Висакаточним аружієм паражени рюські пропагандони
https://t.me/Tsaplienko/12313
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27.07.2022 18:24 Відповісти
по телеграм-каналам бачу, як палають запоребрикові пердаки.
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27.07.2022 18:27 Відповісти
так горят ведь симоньян и кеосасян или как там его без деньге останутся
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27.07.2022 19:04 Відповісти
Затівають щось...
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27.07.2022 18:56 Відповісти
Канал ОТ - оркський телеанал, саме так тепер варто називати всі їх телевізійні канали, а на свійтовій карті пора виправити помилку в назві землі де живуть ці гуманоїди на Оркську Федерацію.
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27.07.2022 19:25 Відповісти
ну хоч на це в заходу вистачає волі і мужності
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28.07.2022 00:14 Відповісти
 
 