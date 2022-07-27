Суд у Люксембурзі визнав заборону мовлення RT в Європі "доречною і необхідною"

Європейський суд у Люксембурзі відхилив позов телеканалу RT France проти Ради ЄС щодо заборони мовлення каналу на території європейської спільноти.

Постанову винесено великою палатою Європейського суду загальної юрисдикції 27 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Суд повністю відхиляє позов", - випливає з вердикту.

Судді в Люксембурзі ухвалили, що санкції щодо каналу були "доречними та необхідними" у світлі "мети, що переслідуються" і з урахуванням "виняткового контексту" їх введення. Інстанція в Люксембурзі дійшла висновку, що Рада ЄС підтвердила факт "активної підтримки" з боку RT France "російської політики дестабілізації та агресії" проти України. Крім того, канал транслював інформацію, яка виправдовувала війну РФ проти України та могла становити значну загрозу громадському порядку та безпеці ЄС, зазначили у Люксембурзі.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков уже прокоментував вердикт.

"Зрозуміло, ми вживаємо і вживатимемо аналогічні заходи тиску на західні ЗМІ, які працюють у нас у країні", - зазначив він. "Ми так само не даватимемо їм працювати у нас у країні, і тут ніякої м'якої позиції не буде", - додав Пєсков. На його думку, забороняючи роботу російських телеканалів, "європейці самі топчуть ті ідеали, які вони насаджують у всьому світі".

Нагадаємо, Рада ЄС 1 березня ухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також агенції Sputnik. Як обґрунтування, зокрема, йшлося про те, що Росія поширює через ці канали пропаганду на виправдання своєї агресії проти України і тим самим загрожує громадському порядку та безпеці ЄС. RT France у відповідь подав позов до суду Євросоюзу, а також подав клопотання щодо попереднього правового захисту з метою припинення заборони.

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