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боєприпаси (2212) охорона (340) СБУ (12510)

Керівника охорони депутата-втікача підозрюють у зберіганні боєприпасів, в нього вилучено осколкові гранати та патрони, - СБУ

сбу

У затриманого працівниками СБУ та НАБУ виявили боєприпаси та патрони до вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Відомо, що керівник охорони чинного депутата-втікача Верховної Ради був наближеною особою до політика, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Слідчі з'ясували, що роботодавець затриманого курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

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Затриманому готується повідомлення про підозру за частиною 1 статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). У нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

Крім того, в нього виявлено та вилучено матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

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Топ коментарі
+9
помощник депутата - регионала Руслана Тадеева
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27.07.2022 18:43
+6
ну вот! ********* до столба смогли ведь! а до ирмака - никак не получается!
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27.07.2022 18:27
+4
"Крім того, в нього виявлено та вилучено матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Джерело: " - І після цього лише "незаконне зберігання зброї"?
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27.07.2022 18:22
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Задрота ківи нє...
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27.07.2022 18:20 Відповісти
помощник депутата - регионала Руслана Тадеева
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27.07.2022 18:43 Відповісти
Як ці копчені чуреки задостали...
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27.07.2022 18:47 Відповісти
Деркача !
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27.07.2022 20:38 Відповісти
Що так все туманно? Це єрмак? Якщо ні, то для чого всяку дрисню в тумані бризгати?
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27.07.2022 19:52 Відповісти
а якщо ти дебіл і не знаєш, хто був три терміни помічником у Руслана Тадеєва, то для чого ти на політичному форумі дрисню бризгаєш ?
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27.07.2022 20:19 Відповісти
Андрюши Деркача
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27.07.2022 20:12 Відповісти
Контрразведка задержала руководителя охраны нардепа Деркача,который находится под американскими санкциями, как "российский агент".
"обнимаю, жму" и т.д. его работка))
У руководителя личной охраны правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его тесные связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами.
Интересно, дубинский тоже по этому делу проходит или беня его прикрывает?
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27.07.2022 22:15 Відповісти
"Крім того, в нього виявлено та вилучено матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Джерело: " - І після цього лише "незаконне зберігання зброї"?
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27.07.2022 18:22 Відповісти
ну вот! ********* до столба смогли ведь! а до ирмака - никак не получается!
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27.07.2022 18:27 Відповісти
Він нє дєпутат втікач. От коли втіче тоді... Тоді будуть розвивати бурную дєятьєльность...
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27.07.2022 19:19 Відповісти
так його ще в березны взяли ! А шо, Деркач син бувшого голови СБУ, хресний Кучми. здриснув. ? А казали, що десь у Глухові живе. Єрмак видать хоче перейменівати Офіс на "туманність андромеди".
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27.07.2022 18:39 Відповісти
вилучили гранату,патрони...
підозрюють!!
а може помилились
то олівці чудові
різноколборові??
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27.07.2022 18:44 Відповісти
Ну а чого його на стовпі не повісити? На@@@ ця прибецана філантропія?
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27.07.2022 18:46 Відповісти
треба пошукати по пабліках, хто це...
Але не Ківа, не Новінський. Бо вони вже нечинні.
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27.07.2022 18:50 Відповісти
До того часу доки іменем України не будуть розстрілювати таких байстрюків ситуація буде гірша і гірша із зрадами!
Зрадив Україну однозначно небуття!
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27.07.2022 19:04 Відповісти
чому не написати що втікач то деркач?
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27.07.2022 19:18 Відповісти
досвід 2014 року чітко показав що до зрадників потрібно застосовувати не люстрацію а фізичну ліквідацію
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27.07.2022 19:20 Відповісти
Браво. Прийняти чувака за дрібязкову статтю....
у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України
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27.07.2022 19:20 Відповісти
На телемарафоні зараз Мосейчук з Даніловим сказали,що це охоронець Дєркача. Цей депутат-"втікач" і росагент спокійно,не ховаючись живе в Сумській області. Браве СБУ з ніг збилося,а найти не може.Хоча,Юрій Швець з Вашингтона про це ще тиждень тому зі сміхом сказав...Ну,нічого,ось Зе-лупа Боневтік призначить Колю Котлету головою СБУ,тоді вона всім покаже!
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27.07.2022 19:26 Відповісти
вбивцю Гонгадзе так само ловили
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27.07.2022 19:29 Відповісти
та ті ж самі риги і кучмісти (хіба що перекрашені в зелені) і зараз при владі. Ти ж повинен це добре знати, ти ж на них топив три роки тому.
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27.07.2022 19:34 Відповісти
шо ж це він такі вешдоки зберігав в себе
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27.07.2022 19:26 Відповісти
Нє, так нечесно! Депутату дали можливість втекти, а цьому хоч би натякнули спочатку!
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27.07.2022 19:57 Відповісти
Кловани! Коли вже депутата-втікача Андрюшу затримаєте?
Він в Сумську область втік.
Чи папа-Деркач не дозволяє?
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27.07.2022 20:14 Відповісти
Це конешно хорошо. А де сам Деркач?
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27.07.2022 22:35 Відповісти
А почему только одного задержали, а как же другие его "сотрудники" ?
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27.07.2022 23:42 Відповісти
 
 