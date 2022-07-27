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Окупанти штурмовими діями намагаються покращити тактичне положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 27.07.2022.

Читайте на Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває 154 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівка Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії. На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки. В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського. Ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог, з втратами, відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території. Противник обстріляв з артилерії та танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

Також читайте: "Жест доброї волі": на Херсонщині російські окупанти атакували самі себе гелікоптерами, а потім збили свій Ка-52, - Генштаб ЗСУ

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує виконувати визначені завдання з прикриття сухопутного угруповання та ізоляції району ведення бойових дій. На даний час, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси. Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча.

А поки що, наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Топ коментарі
+19
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27.07.2022 18:59
+10
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA@NeTojPrytula

Вітаю цю новину.
Пане генерале, Дмитре Олександровичу, зразу вичищайте всіх зрадників і осіб із сумнівним минулим довкола себе.
Загибель комбрига Гуляєва - то справа рук таких зрадників.
Удачі і Перемоги!

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27.07.2022 18:50
+9
Всім героям які боронять Україну-велчезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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27.07.2022 18:50
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Всім героям які боронять Україну-велчезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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27.07.2022 18:50 Відповісти
Дивлюсь новий кліп Вакарчука . Герої,Захисники і просто Великі Українці. Все буде Україна
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27.07.2022 18:55 Відповісти
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA@NeTojPrytula

Вітаю цю новину.
Пане генерале, Дмитре Олександровичу, зразу вичищайте всіх зрадників і осіб із сумнівним минулим довкола себе.
Загибель комбрига Гуляєва - то справа рук таких зрадників.
Удачі і Перемоги!

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27.07.2022 18:50 Відповісти
русские сдавайтесь или вам 3.14зда@pvkinh

Херсон.
Очереди на заправках. Топлива хватит на несколько дней и все помнят, как это было в начале.
Уже почти нет овощей, те, что ещё есть, цены + 30%
Сахара уже нет. Мяса почти нет. Мука наверное в запасах есть, т.к. хлеб по-прежнему 20 грн.
В общем, город готовится и ждёт.
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27.07.2022 19:22 Відповісти
Їшли би вити звідси. Ждун
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27.07.2022 18:53 Відповісти
ватніков, ти вишивата?
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27.07.2022 19:01 Відповісти
Зовсім ні.На нік не дивись,то тролінг)))
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27.07.2022 19:05 Відповісти
А українською?)))
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27.07.2022 19:10 Відповісти
Как не в Украине,а флаг?Не знаешь украинский?Кто ты?)))
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27.07.2022 19:14 Відповісти
тогда пошл туда куда идет- рузге военный корабль Москва
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27.07.2022 19:20 Відповісти
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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27.07.2022 19:20 Відповісти
Как стыдился?С плакатом против войны выходил?)))
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27.07.2022 19:25 Відповісти
Тогда тебе тут не место)))
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27.07.2022 19:26 Відповісти
русский, этот ресурс деактивирует твой каждый ник. Т.е., ты тут как раз нежелательное русское животное, которое постоянно сюда просачивается. Для чего ты тут, русмартышка?
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27.07.2022 19:32 Відповісти
Врешь, русский. Ты враг, наилучшее тебе пожелание тут - скорее сдохнуть, желательно в муках. Или тебе это непонятно, мразь ***********?
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27.07.2022 19:43 Відповісти
мартышка болотная, я всегда пишу под своим флагом и своим именем. Я же не руский. А мои тебе пожелание повторит тут любой другой юзер. Ничего, кроме смерти ваше тупое кровожадное стадо не заслуживает.Ты своего фюрера любишь, подстилка кадыровская?
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27.07.2022 20:02 Відповісти
русский, а твое какое дело? Ты за своего фюрера переживай, мразь рашистская. А к людям не лезь,они русских животных не любят.
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27.07.2022 20:08 Відповісти
Ты бояры пережрало, животное?
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27.07.2022 20:12 Відповісти
Ты фашист,как ты можешь быть полезен?🤣🤣🤣
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27.07.2022 19:36 Відповісти
Ответил бы ДА - ниже получил бы всё то же самое
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27.07.2022 20:19 Відповісти
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он,скорее всего, сдох. Ты ж пока еще не сдохло, руснявое?
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27.07.2022 19:25 Відповісти
Ну что вовоха,как тебе твои фашисты?Рад смерти украинцев?
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27.07.2022 19:12 Відповісти
Угу, во-вошка, у тебя этих ников уже за пару тысяч точно.
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27.07.2022 19:13 Відповісти
А ось та мразота ,зверху кацап,він навіть українську не знає,можешь його попросити відповісти українською,ставлю-пляху ,що відповість кацапською)))
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27.07.2022 19:08 Відповісти
Ну так клепайте по ихним передовым позициям Хаймарсами. Они хоть со 125 раза но захватывают, то что штурмуют, потому как ответка от нас слабая
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27.07.2022 18:53 Відповісти
на весь фронт Хаймарсів не вистачає. Я підозрюю (по комплексу опосередкованих відомостей з інших інф), що не вистачає і боєкомплекту для них...
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27.07.2022 18:59 Відповісти
Ну тут нужно хотя бы пару раз пальнуть, что бы орки боялись. А то получается у них штум не удался они откатились на постоянные позиции так столько раз сколько нужно. А если бы пару рот расскрошило, то и ссыкотно остальным было бы на одном месте находится после неудачного штурма
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27.07.2022 19:02 Відповісти
гарматне м'ясо "пальнуть пару раз" не боїться. Бо воно боїться куль в спину від заградотрядів.
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27.07.2022 19:05 Відповісти
Не везде и не всегда там заградотряды.
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27.07.2022 19:07 Відповісти
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27.07.2022 18:59 Відповісти
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27.07.2022 19:06 Відповісти
"В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ." Джерело:

Це які-такі Пасіки? Якщо ті, що біля Студенка аж за Богородичним і заповідним урочищем "Сосна" в тилу ворога, тоді не зрозуміло, яким чином в районі Пасік з'явились позиції наших військ.
Може рашистів з лісу вибили, а Богородичне зачистили від них?
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27.07.2022 19:08 Відповісти
Нам багато чого не повідомляють. Ніхто ж сьогодні не розповів, що наша арта ранком розхрєнячила опорник орків в курській губерніі, звідки свинособаки обстрілювали, як в тирі, наших прикордонників і ТРО. Про втрати не знаю, але свинособаки втекли за 6 км і сидять на дупі рівно.
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27.07.2022 19:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.07.2022 19:24 Відповісти
гатять і гатять((
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27.07.2022 19:26 Відповісти
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27.07.2022 19:48 Відповісти
Все просто - кацапи сьогодні центр Бахмуту обстріляли з 82 мм мінометів.. такого і в2014 не було... слава Зєрмаку і бубочці криворогульному..
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27.07.2022 22:10 Відповісти
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Джерело: На Авдіївському - генштаб , ти взагалі чий генштаб ?
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27.07.2022 22:29 Відповісти
 
 