Рада заборонила на час воєнного стану відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон 7414, яким забороняється колекторам приходити до учасників бойових дій та їхніх сімей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон підтримали 302 народних депутати. Така норма діятиме на час воєнного чи надзвичайного стану і протягом декількох місяців після його скасування.

До категорії захищених осіб належать військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України.

Крім того, закон поширюється на військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, або внаслідок захворювання після звільнення їх із військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, а також на членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти. Під його дію також потрапляють кошти осіб, що перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, та осіб, які зникли безвісти.

Читайте також: В Україні узаконили трудові договори з нефіксованим робочим часом

Головна умова для "захисту" від колекторів - повідомити кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії про припинення або скасування нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом та надання копії відповідних підтверджувальних документів про свою належність до захищеної категорії.