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ВР (14824) колектор (110) військовослужбовці (4596) воєнний стан (556)

Рада заборонила на час воєнного стану відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

зсу

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон 7414, яким забороняється колекторам приходити до учасників бойових дій та їхніх сімей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон підтримали 302 народних депутати. Така норма діятиме на час воєнного чи надзвичайного стану і протягом декількох місяців після його скасування.

До категорії захищених осіб належать військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України.

Крім того, закон поширюється на військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, або внаслідок захворювання після звільнення їх із військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, а також на членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти. Під його дію також потрапляють кошти осіб, що перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, та осіб, які зникли безвісти.

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Головна умова для "захисту" від колекторів - повідомити кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії про припинення або скасування нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом та надання копії відповідних підтверджувальних документів про свою належність до захищеної категорії.

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Топ коментарі
+29
А коллекторам просто вручать повестки не пробовали?
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27.07.2022 19:14
+16
Какие коллекторы во время военного положения ? Не Рада. а сборище идиотов!!!
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27.07.2022 19:20
+14
ну ..не знаю . думаю що на передок колекторів навіть треба заставляти ідти ))))
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27.07.2022 19:16
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А коллекторам просто вручать повестки не пробовали?
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27.07.2022 19:14 Відповісти
ну ..не знаю . думаю що на передок колекторів навіть треба заставляти ідти ))))
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27.07.2022 19:16 Відповісти
колекторы и будут вручать повестки чтобы человек имел возможность заработать на фронте
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27.07.2022 19:17 Відповісти
У нас немає колекторів, навіщо вони вам? Зробіть життя для людей нормальним і зекономте кошти на цей непотріб
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27.07.2022 19:17 Відповісти
ууу..у нас колектори з приставами скоро будуть відбирати квартири за комунальні борги, бо якщо у тебе хату не розвалили рашисти, ти не в окупації - ти маєш сплачувати за житло без боргів, пофгу, що роботи немає від слова зовсім..і воєний стан - то не для нас, то суто, щоб виборів не було й бубочку не образили, а залишили безстроково..
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27.07.2022 19:59 Відповісти
с приставами да? 🤔
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27.07.2022 22:48 Відповісти
Так вышибалы(коллекторы) во время войны должны быть на передовой с их опытом!
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27.07.2022 19:17 Відповісти
спасли колекторов ? ))) дебилы, оружие есть даже у последнего гопника с района, не то что б у семьи военослужащего...
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27.07.2022 19:19 Відповісти
Какие коллекторы во время военного положения ? Не Рада. а сборище идиотов!!!
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27.07.2022 19:20 Відповісти
некоторые ушлепки, пытаются жить понятиями довоенными. не понимают что за дерзость сейчас не бить будут, а просто грохнут. я уже много таких придурков видел. когда напоминаеш что сделан он из такого же мяса как все, и бессмертием не обладает - сразу моментально высаживается на очко.
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27.07.2022 19:23 Відповісти
комуналку вибивати
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27.07.2022 20:00 Відповісти
у нас точно 5й місяць війна?
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27.07.2022 19:27 Відповісти
я вот тоже удивляюсь. вполне нормальная ситуация, когда приходит колектор/мусор/прокурор (нужное подчеркнуть), а к кнопке дверного звонка подключен провод от взрывателя мины МОН 50, спрятаной в светильнике на пололке около двери )))) совсем дебилы страх потеряли ?
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27.07.2022 19:30 Відповісти
Так орки лізуть, але війни у нас з ними немає...
А той "надзвичайний стан" не гарантує навіть женевські конвенції.
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27.07.2022 19:39 Відповісти
воєний стан гарантує відсутність виборів..оце найголовне для зелепухи
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27.07.2022 20:04 Відповісти
колектори - це узаконені рекетири, ті хто таке узаконив мають відповідати за свої рішення. і взагалі це лайно по узаконенню рекету має бути скасовано ВР.
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27.07.2022 19:29 Відповісти
Можуть і кулю отримати !
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27.07.2022 19:41 Відповісти
А до цього можна було? Хтось забув статтю вимагання. 189 ККУкраїни
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27.07.2022 19:42 Відповісти
ИМХО, коллекторов нужно запрещать как класс, а с должниками разбираться цивилизовано - суд и исполнительная служба (государственная).
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27.07.2022 19:44 Відповісти
колектори це братки 90 х. -- тільки узаконені
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27.07.2022 19:44 Відповісти
нет. братки 90х как раз сейчас уважаемые бизнесмены и фладельцы фирм. а колекторы - это писюрва, которая насмотрелась сериала бригада
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27.07.2022 19:47 Відповісти
«Я був у Криму, тому що, там живе наш сімейний лікар».

Новий Генпрокурор України відповідає на питання: чи був він в окупованому Криму на співбесіді на голову САП. Каже, що був і був там по сімейним обставинам. Бо йому потрібно було відвідати сімейного лікаря.

Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найбільш легкий доступ до сімейного лікаря лише у Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин на автомобілі і ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікаронь немає. Ми всі їздимо до Сімферополя на лікування

ЕЩЕ ОДНА ГНИДА КАЦАПСКАЯ
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27.07.2022 19:49 Відповісти
ахахахаха )))) немогу, до слез просто )))) я привез в жопе из колумбии килогамм кокаина, потому что в родном городе небыло, да жопа как транспортный контейнер для сухогруза ))) ну примерно как то так )
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27.07.2022 19:51 Відповісти
Хотів би бачити того довбойоба. який наважиться зайти до побратимів
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27.07.2022 19:50 Відповісти
Так, нехай одразу б на передову приходили, там би ці узаконені рекетири гроші повибивали б. Або вибивають гроші там з рашистів, окрім мізків. Чи тільки тероризувати сім'ї військових можуть? Військові зараз і після війни - це наше найбільше надбання, як нації. Шана їм і подяка до останнього дня.
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27.07.2022 19:54 Відповісти
краще б коллекторов на фронт
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27.07.2022 20:01 Відповісти
Колекторів треба в армію забрати
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27.07.2022 20:14 Відповісти
навіщо вони там треба ? навіщо там дебіли, алкоголики, наркомани ? армія це не виправна колонія, та не суспільно-корисні роботи для порушників якихось.
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27.07.2022 20:18 Відповісти
I щоб вони там робили на фронті ? У росіянців гроші вимагали ? щось таке : "Якщо ти мені дасu зараз $ 2000 долларів я тебе не підстрелю".
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27.07.2022 20:22 Відповісти
коллектор - это среднее звено между обезьяной и кацапом
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27.07.2022 20:19 Відповісти
А хіба закон, не захищає українців від колекторів? Дивно! А після війни, де будуть ховатися депутати, від народних колекторів?
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27.07.2022 20:21 Відповісти
а запретить их на время ВП - слабо???
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27.07.2022 20:31 Відповісти
А коли можна буде різати колекторів?
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27.07.2022 20:54 Відповісти
А может на время войны совсем запретить работу коллекторских контор - около 40% потеряло работу - запретите работу коллекторов спасите им жизнь
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27.07.2022 21:00 Відповісти
Ну хай спробують піся війни.Їм всім ноги переламають в кращому випадку.Колектор в наших реаліях це смерник.Над цими гівнюками навіть стареньки бабусі ржуть
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27.07.2022 21:30 Відповісти
***** посилайте і не пускайте на поріг!
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27.07.2022 22:38 Відповісти
Коллектора это что братья ***** ? Во время войны ? Это кто придумало ? А сирену в очко замасовать коллектору не пробовали? Вы берега попутали ? Мы по эту сторону Антоновского моста не там !!!! Мы ,на Украине !!!
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27.07.2022 23:09 Відповісти
Шото в последнее время, как началась война, прекратились звонки коллекторов по чужим долгам, наверное невыгодно стало или сразу посылают за русским кораблём)
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28.07.2022 00:26 Відповісти
Виходить до пенсіонера з пенсією 2000-2500 грн, половину якої потрібно заплатити за комуналку, а на іншу половину спробувати вижити, колекторам можна приходить. А до військового, який отримує від 30000 до 100000 і більше колекторам зась. Що це за сегрегація?
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28.07.2022 04:06 Відповісти
 
 