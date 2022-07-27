Керівництву держави вистачить волі наказати знищити військові об'єкти на території РФ, які ведуть вогонь по Україні, - Данілов

У керівництва України вистачить політичної волі знищити військові об'єкти на території Росії, які обстрілюють українську територію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ведуча запитала, чи вистачить волі політичному та військовому керівництву України ліквідувати військові об'єкти на території Росії, які ведуть вогонь по нашій країні.

"Те, що стосується волі, – вона у нас є. Ця воля нас врятувала 24-25 лютого. І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти, про які ви говорите, були знищені. Більше того, заява нашого президента, що ми даватимемо відповідь саме по тим територіям, звідки це йде, яскраве підтвердження цього", – сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що РНБО відомо, звідки було здійснено всі ракетні обстріли української території. За його словами, 74% влучень росіян не мають жодного відношення до військової сфери, це влучення у цивільну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільше ракет окупанти випустили по Ізюму - 476 від початку вторгнення. Далі за кількістю ударів Маріуполь та Миколаїв, - Данілов