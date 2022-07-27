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Данілов (1259)

Керівництву держави вистачить волі наказати знищити військові об'єкти на території РФ, які ведуть вогонь по Україні, - Данілов

данилов

У керівництва України вистачить політичної волі знищити військові об'єкти на території Росії, які обстрілюють українську територію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ведуча запитала, чи вистачить волі політичному та військовому керівництву України ліквідувати військові об'єкти на території Росії, які ведуть вогонь по нашій країні.

"Те, що стосується волі, – вона у нас є. Ця воля нас врятувала 24-25 лютого. І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти, про які ви говорите, були знищені. Більше того, заява нашого президента, що ми даватимемо відповідь саме по тим територіям, звідки це йде, яскраве підтвердження цього", – сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що РНБО відомо, звідки було здійснено всі ракетні обстріли української території. За його словами, 74% влучень росіян не мають жодного відношення до військової сфери, це влучення у цивільну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільше ракет окупанти випустили по Ізюму - 476 від початку вторгнення. Далі за кількістю ударів Маріуполь та Миколаїв, - Данілов

Автор: 
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Топ коментарі
+52
Преклоняюсь перед вашим мужеством быть готовым проявить мужество! Реально театрально Квартал рулит!
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27.07.2022 20:31
+49
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27.07.2022 20:35
+38
Тобто зараз рашисти безкарно вбивають нас зі своєї території виключно через небажання Боневтіка підписати якийсь папірець. Але волі в нього дуже багато.
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27.07.2022 20:34
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Ждёмс 🤔🧐😁
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27.07.2022 20:30 Відповісти
Це керівництво вже чекає вертоліт на бєлорусь. А от як воно здрисне то тоді так.
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27.07.2022 20:45 Відповісти
ХОДИТ по ТЕЛЕМАРАФОНАМ , ЧТО БОЛЬШЕ НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ??? !!!
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28.07.2022 02:03 Відповісти
Балачки відосики... тилгиць обухом по голові - Костін...

Щось справи розходяться з ділом....

Щоб це значило?
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27.07.2022 20:31 Відповісти
А вдруг?!
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27.07.2022 20:55 Відповісти
Надо просто перестать стрелять
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27.07.2022 20:31 Відповісти
Преклоняюсь перед вашим мужеством быть готовым проявить мужество! Реально театрально Квартал рулит!
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27.07.2022 20:31 Відповісти
да сомнуха давит ..может просто перестанем стрелять а оно утихнет?
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27.07.2022 20:31 Відповісти
а єрмака хвате волі ? данілов тільки морда грозна а так 0.
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27.07.2022 20:32 Відповісти
І хто ж це в нас такий вольовий?
Скоже данілову стало сумно і він вирішив просто побазікати!
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27.07.2022 20:32 Відповісти
коли? коли почнете ???
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27.07.2022 20:33 Відповісти
Василь ти розумна людина ,зрозумій для таких дій терміново потрібно 300 кілометрові ракети для HIMARS, а також MLRS +штурмова авіація і ПРО саме підкреслюю ПРО, що б не страждали міста і села, ППО у нас є ,підпишись на Грамотного військового експерта Олега Жданова ,будеш все знати краще за інших ,він не Альоша Арестович бла бла бла
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27.07.2022 22:07 Відповісти
Якщо підписаний тоді вибач будь ласка
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27.07.2022 22:11 Відповісти
Такий собі полковник Квачков на Ютубі сказав що коли Україна отримає ракети на 500 км то вона досягне до Рубльовки в маскві
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28.07.2022 00:03 Відповісти
Брехня.
Ця влада навіть перешкоджає українцям переходити в українську церкву в СВОЇЙ країні.

Представники влади перешкоджають релігійним громадам, які належать до Української православної церкви, яка нещодавно оголосила незалежність від Московського патріархату, покидати московську церкву і переходити до Православної церкви України (ПЦУ). Про це йдеться в https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-svyashhennogo-synodu-shhodo-zahystu-prava-na-svobodu-sovisti/ заяві Священного Синоду Православної церкви України щодо захисту права на свободу совісті.

У заяві наголошується, що право релігійних громад змінювати підпорядкування, виходити зі складу структур, підлеглих Московському патріархату, і входити до Православної Церкви України - гарантоване Конституцією і українськими законами. Втручання влади у вільне волевиявлення вірян українська Церква вважає «незаконним, аморальним і категорично неприйнятним».

https://zaxid.net/news/
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27.07.2022 20:33 Відповісти
А что до этого мешало все 5 месяцев ? Точек-У не было, или не хотели злить путина ***** ?
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27.07.2022 20:33 Відповісти
так у гумконвої політичну волю завезли...тепер владі її вистачає..
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27.07.2022 22:35 Відповісти
Новости для людей с большими ушами ...
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27.07.2022 20:33 Відповісти
Тобто зараз рашисти безкарно вбивають нас зі своєї території виключно через небажання Боневтіка підписати якийсь папірець. Але волі в нього дуже багато.
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27.07.2022 20:34 Відповісти
. І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука Джерело:

Ага, значить поки немає необхідності ліквідовувати військові об'єкти рФ, котрі завдають удари по Україні. Появиться, коли від Харкова, і ще пару міст не буде існувати? 🤔
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27.07.2022 20:35 Відповісти
Може чекають поки рашисти всю територію України,куди вони можуть дотягнутися не перетворять на руїни і самі "просто перестанут стрелять", як казав зезидент?
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27.07.2022 22:18 Відповісти
лошадь на лугу гугугу гугугу
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27.07.2022 20:35 Відповісти
єнта лошадь в своєй прівичной срєдє
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27.07.2022 20:46 Відповісти
Как у себя дома,на конюшне.
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27.07.2022 22:05 Відповісти
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27.07.2022 20:35 Відповісти
73%🤢🐏🐑🐐,😀😂ржете⁉️
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27.07.2022 20:47 Відповісти
Багато з 73% тепер в окупації, в містах які зараз окуповані майже всі голосували за зелупу
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27.07.2022 20:54 Відповісти
А знаешь что самое смешное? Они винят в этом Пороха, а не Зебила
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27.07.2022 21:56 Відповісти
Венгерский флаг? Цензор ты серьёзно?
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27.07.2022 21:59 Відповісти
ахаха, ты уже себя показал, когда "готовился", клоун.
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27.07.2022 20:38 Відповісти
Хімери скучили за мааацквой.
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27.07.2022 20:40 Відповісти
будем стріляти -- треба трохи в піря вбитися -- покажем ім Кузькіну мать
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27.07.2022 20:41 Відповісти
Ё російська - апостроф українська .
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27.07.2022 20:59 Відповісти
У керівництва України поки що не вистачає політичної волі знищити військові об'єкти на території окупованої рашистом території України , які обстрілюють українську територію ,про що говорить "говорун Данілов" ?
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27.07.2022 20:41 Відповісти
Поки що не вистачає. Керівництво чекає, коли орки розхерачать Харків зі ствольної арти і градів...
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27.07.2022 21:22 Відповісти
щось це хриплоголосе керівництво довго шукає свою волю,вже більше 5 місяців...
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27.07.2022 20:45 Відповісти
тобто пентагон надасть ракети ATACMS?
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27.07.2022 20:45 Відповісти
Рембаза орків у селі в бєлгородській області, 10 км від кордону.
Будь-яка ствольна 152мм чи реактивна тіпа града.
Що ще треба? Які ракети?
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27.07.2022 21:13 Відповісти
Ваша "державна воля'' в кулаку єрмака, як він скаже-така і буде "воля".
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27.07.2022 20:45 Відповісти
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27.07.2022 20:59 Відповісти
а арахамії з єрмаками знають про ЦЕ?!
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27.07.2022 20:46 Відповісти
Баби базарні, слів багато, справ обіцяних -0, що заважає щось закинути в Сумську, Чернігівську, Харківську області, які дуже близенько до рашки.
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27.07.2022 20:46 Відповісти
ТА НЕВЖЕ ?!! Вважати цю заяву офіційною ? То де ж та воля ?!! Скільки ще чекати ? Скільки ще має бути загиблих на совісті політичного та військового керівництва України ?
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27.07.2022 20:47 Відповісти
Те що говорять що Україна не знищує військові бази противника це -не правда знищують повільно зброї ще мало. І не треба грати в час коли звільнять території . Тому що бути на війні одне а висловлювати своє невдоволення інше . Я розумію що серед громадян України багато колаборантів які не бажають перемог для України а моляться на Путіна. Ось таких людей треба розстрілювати.
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27.07.2022 20:49 Відповісти
бла бла
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27.07.2022 20:50 Відповісти
...агов, ветеринаре, це ти щось с серіальчіком сплутав?
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27.07.2022 20:52 Відповісти
А почему до сих пор эту волю не проявляете? Зеленский пообещал Байдену не стрелять по территории параши. Так причем здесь воля?
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27.07.2022 20:53 Відповісти
В цивілізованій країні політик рівня Єрмака (любий політик), після подібних обвинувачень та підозр - добровільно б склав повноваження.
А взагалі - хто у нас президент?
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27.07.2022 20:54 Відповісти
А немає! Є тіло з булавою,якому потрібен регент(менеджер),бо воно неієздатне.
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27.07.2022 22:22 Відповісти
товарищ свежеиспеченный прокурор отвечает на вопрос, что он делал в оккупированном Крыму....
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
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27.07.2022 20:54 Відповісти
Господи, що воно меле....
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27.07.2022 20:55 Відповісти
Керівництву держави вистачить волі - звучить як сюр.
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27.07.2022 20:55 Відповісти
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27.07.2022 20:56 Відповісти
Замєчятельно! Залишається маленьке питання - коли ж таки настане "нєобходімо"?
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27.07.2022 20:58 Відповісти
...любое военное формирование ведущее огонь по территории Ukraine,должно быть уничтожено и место его дислокации на болотах мацковии....
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27.07.2022 20:58 Відповісти
про яку волю ти говориш, коли до цього часу Чепушилін донецьку землю топче
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27.07.2022 21:00 Відповісти
Ермак разрешил Данилову эти дерзкие слова говорить? И да, мы имеем права наносить удары вообще по территории РФ, ведут оттуда огонь или нет. Но даже на такой ссыкливый вопрос дается очень ссыкливый ответ.
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27.07.2022 21:02 Відповісти
Этого мало! Нужна твердость и настойчивость добится от США поставок противобункерных ракет с ядернымим боееголовками и политическая воля накрыть ВСЕ военноеии политическое руководство орков!
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27.07.2022 21:04 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0H6JCWaHpdM1y1sFE93DAYULyVmQGjevvcNn5wH38kmGWHZx7ducWozQo7Qyshhtkl?__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·

Секретарь СНБО Данилов заявил: если понадобится, то будем стрелять и по территории России.

Где-то за голову схватился Байден, который давал РСЗО под условие не стрелять по России. А конгрессмен Спартц быстро взяла эту речь на карандаш.

Или такие заявления специально делаются, чтобы Вашингтон не дал больше оружия?
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27.07.2022 21:16 Відповісти
А где сказано, что из американского оружия? А вы докажите!
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27.07.2022 23:29 Відповісти
Потрібна воля Верховного Головнокомандувача України Зеленського, надати наказ нищити всі склади БК, бази воєнної техніки, обслуговування, носії - кораблі, літаки на території ворога Росії, негайно. Атакувати все, відкіля летять ракети по містах, селах України, перетворюючи їх в кучу каміння. Тактика ворога, це повторення знищення Грозного в Чечні, де після обстрілів залишились руїни і бездомні поранені собаки. Безкарність призводить ще до більшої агресії. Зеленський, не бійся, не чекай від Єрмака перемовин з Пуйлом про примирення, дай наказ атакувати ворога на його землі. Цим ти захистиш українців від ракет ворога, досить жертв мирного населення.
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27.07.2022 21:19 Відповісти
Яка воля? Якщо по тобі стріляють з території другої країни - ти будеш сидіти і ждати коли тебе вбють чи відкриєш вогонь у відповідь?
Це не воля - це обовязок, який повинні виконувати наші ЗСУ з першим пострілом ворога.
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27.07.2022 21:53 Відповісти
...ляшенко, перелогинься
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27.07.2022 22:39 Відповісти
Не требую награды, почета не просю, скажите если надо, приду и защитю .. (охотник)
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27.07.2022 21:26 Відповісти
ну, наконец то, не прошло и полгода, как появилась воля у нашего клоуна...
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27.07.2022 21:31 Відповісти
Пане Данилів! Для цього треба змінити нафіг керівництво держави!
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27.07.2022 21:31 Відповісти
У ********* воля?.... Не смеши. Кто почти сдал всю Украину за доллары *****,когда весь запад полгода предупреждал про нападение....
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27.07.2022 21:37 Відповісти
роль этого ******* громко заявлять, а по факту ничего не делать
в ином случае первым военним обьектом, который должен быть уничтожен, сидит у него под носом и называет себя "менеджером президента" - голимая фсбшная мразь, захватившая власть в Украине
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27.07.2022 21:44 Відповісти
Чому б для початку не ударити по аеродрому в Білорусі? Демонстрація волі і можливостей, і в каців знайдеться якийсь привід відпетляти від отвєтки.
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27.07.2022 21:53 Відповісти
Тоді бульбофюрер нападе.
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27.07.2022 21:55 Відповісти
Цю "гучну" заяву можна охарактеризувати одним словом - пук-срєньк)
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27.07.2022 22:07 Відповісти
Оце так сила волі, так хотів вдарить, так хотів - і не вдарив! Ухх!

Довбойоби зелені кончені, одним словом.
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27.07.2022 22:09 Відповісти
Давно не було. Відпочивав чи запій?
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27.07.2022 22:11 Відповісти
угу
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27.07.2022 22:13 Відповісти
Там на грани дефолта уже и Укравтодор и Укрэнерго!
Ото поржали...
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27.07.2022 22:24 Відповісти
а что же щас мешает
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27.07.2022 22:22 Відповісти
Анатомічна відмінність Боневтіка від Пороха.
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27.07.2022 22:53 Відповісти
Вам нагадати заборону відкривати вогонь на ураження льотчикам ЗСУ по колони Гіркіна при передіслокації на Донецьк?Якаж коротка пам'ять.Нашастя не у всіх...
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28.07.2022 00:46 Відповісти
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
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28.07.2022 00:52 Відповісти
Яка така воля у зеленой плесени??? Курточку черную одеть год назад????
Вас, гнид, и всю Украину спасает ВСУ!
Те самые ВСУ, которые не вами созданы!
Те самые ВСУ, которые вы постоянно унижали, раззброювали, сажали в тюрьмы!
Те самые ВСУ, которым вы предпочли воровство на "велыком крадивныцтви"!
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27.07.2022 22:23 Відповісти
Тобто обстріли через кордон Чернігівської,Полтавськоі та інших областей (від гранатометів до РСЗО) відбуваються тому,що це дозволено політичним керівництвом?!!!
ЗСУ заборонено стріяти у відповідь через кордон? Я так зроумів?
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27.07.2022 22:30 Відповісти
Вам зелені покидьки тільки пи*діти, а для ЗСУ заборона обстрілювати.
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27.07.2022 22:33 Відповісти
І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти, про які ви говорите, були знищен Джерело:

Регулярні обстріли північної України це видно не підстава, так що ж необхідно, щоб ці "руки" підписали. Може заборона трансляцій кінолайна шапіто-95 на ТБпомийках рашки чи конфіскація фірм і нерухомості *********** у них.
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27.07.2022 23:04 Відповісти
Імпотентний популіст зелених зрадників! Давай почекай ще 5 місяців, ніхто ж не гине і ніщо не руйнується ні на Чернігівщині, ні на Сумщині, ні на Харківщині! Ой а Луганщина взагалі окупована стала! Більше всього бісить саме виконання наказу не стріляти по рф з боку ЗСУ!!!! Якого біса ви слухаєтесь київську ватну владу?!?!
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27.07.2022 23:31 Відповісти
в України то вистачить волі,
а чи вистачить її у заходу, чию зброю ми використовуємо
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28.07.2022 00:10 Відповісти
Тебе довго і монотонно б"ють по морді, а для того, щоб тобі
відповісти - потрібна державна воля. Якої ше й повинно хватити.
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28.07.2022 08:00 Відповісти
 
 