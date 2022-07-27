Керівництву держави вистачить волі наказати знищити військові об'єкти на території РФ, які ведуть вогонь по Україні, - Данілов
У керівництва України вистачить політичної волі знищити військові об'єкти на території Росії, які обстрілюють українську територію.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Ведуча запитала, чи вистачить волі політичному та військовому керівництву України ліквідувати військові об'єкти на території Росії, які ведуть вогонь по нашій країні.
"Те, що стосується волі, – вона у нас є. Ця воля нас врятувала 24-25 лютого. І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти, про які ви говорите, були знищені. Більше того, заява нашого президента, що ми даватимемо відповідь саме по тим територіям, звідки це йде, яскраве підтвердження цього", – сказав секретар РНБО.
Данілов зазначив, що РНБО відомо, звідки було здійснено всі ракетні обстріли української території. За його словами, 74% влучень росіян не мають жодного відношення до військової сфери, це влучення у цивільну інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Щось справи розходяться з ділом....
Щоб це значило?
Скоже данілову стало сумно і він вирішив просто побазікати!
Ця влада навіть перешкоджає українцям переходити в українську церкву в СВОЇЙ країні.
Представники влади перешкоджають релігійним громадам, які належать до Української православної церкви, яка нещодавно оголосила незалежність від Московського патріархату, покидати московську церкву і переходити до Православної церкви України (ПЦУ). Про це йдеться в https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-svyashhennogo-synodu-shhodo-zahystu-prava-na-svobodu-sovisti/ заяві Священного Синоду Православної церкви України щодо захисту права на свободу совісті.
У заяві наголошується, що право релігійних громад змінювати підпорядкування, виходити зі складу структур, підлеглих Московському патріархату, і входити до Православної Церкви України - гарантоване Конституцією і українськими законами. Втручання влади у вільне волевиявлення вірян українська Церква вважає «незаконним, аморальним і категорично неприйнятним».
https://zaxid.net/news/
путина***** ?
Ага, значить поки немає необхідності ліквідовувати військові об'єкти рФ, котрі завдають удари по Україні. Появиться, коли від Харкова, і ще пару міст не буде існувати? 🤔
Будь-яка ствольна 152мм чи реактивна тіпа града.
Що ще треба? Які ракети?
А взагалі - хто у нас президент?
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0H6JCWaHpdM1y1sFE93DAYULyVmQGjevvcNn5wH38kmGWHZx7ducWozQo7Qyshhtkl?__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·
Секретарь СНБО Данилов заявил: если понадобится, то будем стрелять и по территории России.
Где-то за голову схватился Байден, который давал РСЗО под условие не стрелять по России. А конгрессмен Спартц быстро взяла эту речь на карандаш.
Или такие заявления специально делаются, чтобы Вашингтон не дал больше оружия?
Це не воля - це обовязок, який повинні виконувати наші ЗСУ з першим пострілом ворога.
в ином случае первым военним обьектом, который должен быть уничтожен, сидит у него под носом и называет себя "менеджером президента" - голимая фсбшная мразь, захватившая власть в Украине
Довбойоби зелені кончені, одним словом.
Ото поржали...
Вас, гнид, и всю Украину спасает ВСУ!
Те самые ВСУ, которые не вами созданы!
Те самые ВСУ, которые вы постоянно унижали, раззброювали, сажали в тюрьмы!
Те самые ВСУ, которым вы предпочли воровство на "велыком крадивныцтви"!
ЗСУ заборонено стріяти у відповідь через кордон? Я так зроумів?
Регулярні обстріли північної України це видно не підстава, так що ж необхідно, щоб ці "руки" підписали. Може заборона трансляцій кінолайна шапіто-95 на ТБпомийках рашки чи конфіскація фірм і нерухомості *********** у них.
а чи вистачить її у заходу, чию зброю ми використовуємо
відповісти - потрібна державна воля. Якої ше й повинно хватити.