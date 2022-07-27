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діти (4937) ім’я (21) Мін’юст (1544)

В Україні дітей називають на честь зброї, що нищить рашистів: Артур-Байрактар і Ян-Джавелін, - Мін'юст

дети,новорожденный

В Україні деякі батьки стали давати новонародженим імена, пов'язані з новими видами зброї, за допомогою якої ЗСУ знищує рашистів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Так серед серед жіночих імен зареєстровані імена Аделіна-Джавеліна та Джавеліна, серед чоловічих - Артур-Байрактар і Ян-Джавелін.

Проте більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам.

Так, за І півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна. У Мін'юсті зазначили, що популярності набирає ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" з піснею "Stefania".

Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 690 - поранені, - Офіс генпрокурора

Також наведені приклади рідких імен, які давали немовлятам. Жіночі: Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі. Серед чоловічих: Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.

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Топ коментарі
+18
Не всі ж батьки повинні бути адекватними. Завжди є частина їбанатів...
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27.07.2022 21:52
+11
https://fill.com.ua/gif/pobutova_zamalovka Побутова замальовка

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27.07.2022 21:55
+8
діти виростуть і змінять ці імена, але до цього доведеться помучитися через батьків-ідіотів
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27.07.2022 22:12
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Не всі ж батьки повинні бути адекватними. Завжди є частина їбанатів...
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27.07.2022 21:52 Відповісти
***
- татку а чому ви Лільку назвали Лілією? бо мама любить квіти?
- так, Байрактарчику... саме так !
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27.07.2022 21:52 Відповісти
Джон-Хаймарс)
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27.07.2022 21:54 Відповісти
https://fill.com.ua/gif/pobutova_zamalovka Побутова замальовка

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27.07.2022 21:55 Відповісти
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27.07.2022 22:20 Відповісти
Це цигани.
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27.07.2022 21:58 Відповісти
свиноцабака - иди вслед своему крейсеру Мацква...
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27.07.2022 22:32 Відповісти
Граф Дракула
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27.07.2022 22:04 Відповісти
мамину подругу назвали Сталина (с ударением на "и").....,
но все ее звали Люда.... ))
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27.07.2022 22:04 Відповісти
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27.07.2022 22:09 Відповісти
Нєкоториє називают зєлєнскім. Много ісчо родітєлєв єсть .. пусть іх ..
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27.07.2022 22:05 Відповісти
Фанати Гаррі Поттера назвали дитину Северус 100%. Ну а Князь або Граф це зовсім підписдесь, як улюбленого пуделя 🤣
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27.07.2022 22:08 Відповісти
Зачекайте, знайдуться ще такі тепешкі-іпанашкі, які своїх дітей почнуть називати Патрон.
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27.07.2022 22:11 Відповісти
діти виростуть і змінять ці імена, але до цього доведеться помучитися через батьків-ідіотів
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27.07.2022 22:12 Відповісти
Згадаймо совєцькі "перли" аналогічної дурної моди: Електріна, Кукуцаполь, Даздраперма, Валтерперженка...
Ті ж яйця, тільки в профіль.
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27.07.2022 22:12 Відповісти
Есть люди называют странными именами от большого ума, типа как Илон Маск сына какими-то цифрами назвал. А тут явно от скудости ума - Князь, Граф. Люди даже не способны осознать, как смешно и нелепо это звучит.
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27.07.2022 22:16 Відповісти
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27.07.2022 22:16 Відповісти
Тільки пацакам не кажіть бо почнуть, донька Авіація, синку Буратіно онук Пион та собака Атака.
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27.07.2022 22:17 Відповісти
Хозяйка, Князь і Граф?
До речі, не Анна, а Ганна.
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27.07.2022 22:17 Відповісти
- Моисей Байрактарович, к вам на приём Джавелина Хаймарсовна...
- Пусть подождёт. Я закончу с Цезарем Леопардовичем.
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27.07.2022 22:21 Відповісти
Краще себе переназивайте, не калічте дітей дебіли.
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27.07.2022 22:21 Відповісти
Джавеліна Байрактарівна HIMARS ...Файна Пані...
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27.07.2022 22:23 Відповісти
Після виборів у 2019 році вже нічому дивуватись...
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27.07.2022 22:25 Відповісти
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27.07.2022 22:25 Відповісти
Как тебя зовут?-Копьё.
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27.07.2022 22:28 Відповісти
Лом...
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27.07.2022 23:13 Відповісти
На вооружение украинской армии поступили круті безпілотники з Польщі ...працюють добре на Херсонщини у районі ел.станцій...точність вражаюча + - 1 метр...
Як передав телеканал Еспресо...хлопці на передовій дуже задоволені..
Велика щира дяка Анджею Дуді...
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27.07.2022 22:30 Відповісти
Идиотизм. Зачем детям жизнь портить?
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27.07.2022 22:34 Відповісти
Это не украинцы, это цыгане в Украине так называют свое потомство! Они хорошо чувствуют конъюнктуру, и называют цыганчат как не зеленскими, так хаймарсами, в надежде что а вдруг что-то да обломится с такого пиара, ну а если нет, то им пох, всеравно документов у них нет и не было, завтра иначе переименуют.
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27.07.2022 22:35 Відповісти
Лучшее рюZZае женское имя знал еще учась в школе...рюZZкае наречие читала Авдотья Пафнутьевна...ржали всем классом...
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27.07.2022 22:36 Відповісти
Професор Санкть-питербурской академии Алексей Шахматов еще в 1895 издал книгу енциклопедию в которой были указаны все нации и народности той дохлой империи...национальности "рюZZkий" в книге нет..от слова совсем... когда она появилась я знаю... А вы?
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27.07.2022 22:42 Відповісти
что то мне это напоминает - Октябрина , Сталина........
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27.07.2022 22:58 Відповісти
Тракторина Камазовна Суперджетова.
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27.07.2022 23:15 Відповісти
Мін'юст, Мін'юст , підете слідом за кораблем за злочини проти нації
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27.07.2022 23:00 Відповісти
Малюска zeчмо хто б тебе нарешті перейменував?!
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27.07.2022 23:43 Відповісти
глупая затея
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28.07.2022 00:42 Відповісти
Такое замечательное имя забыли - Сосипатра, спасающая отца
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28.07.2022 09:43 Відповісти
Добре що є закон який дозволяє дітям з 16-річного віку міняти ім'я.
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28.07.2022 09:50 Відповісти
каждый по своему сходит с ума
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28.07.2022 11:08 Відповісти
Як дитині жити з таким ім'ям?.. А батькам не завадило б подумати, чи хотіли б вони самі мати такі імена? Це - патріотизм, але не за свій рахунок...
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28.07.2022 12:43 Відповісти
 
 