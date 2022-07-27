В Україні дітей називають на честь зброї, що нищить рашистів: Артур-Байрактар і Ян-Джавелін, - Мін'юст
В Україні деякі батьки стали давати новонародженим імена, пов'язані з новими видами зброї, за допомогою якої ЗСУ знищує рашистів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.
Так серед серед жіночих імен зареєстровані імена Аделіна-Джавеліна та Джавеліна, серед чоловічих - Артур-Байрактар і Ян-Джавелін.
Проте більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам.
Так, за І півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна. У Мін'юсті зазначили, що популярності набирає ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" з піснею "Stefania".
Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.
Також наведені приклади рідких імен, які давали немовлятам. Жіночі: Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі. Серед чоловічих: Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.
Будь ласка, зачекайте...
- татку а чому ви Лільку назвали Лілією? бо мама любить квіти?
- так, Байрактарчику... саме так !
но все ее звали Люда.... ))
Ті ж яйця, тільки в профіль.
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- Пусть подождёт. Я закончу с Цезарем Леопардовичем.
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