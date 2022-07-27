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"Готовність" Росії до переговорів - прийом, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - речник МЗС Ніколенко

лавров

Заяви про готовність до переговорів з боку РФ є прийомом зупинити контрнаступ Збройних Сил України.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в інтерв’ю The Irish Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зазначив, що розцінює заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова цього тижня про те, що Росія готова до переговорів, як прийом, щоб зупинити контрнаступ України.

"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав Ніколенко.

На його думку, це робиться, щоб виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території.

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - наголосив дипломат.

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Речник МЗС також заявив, що офіційна позиція України полягає в тому, що вона зацікавлена в переговорах. "Тому що кожна війна закінчується шляхом переговорів. Але поки що ми не бачимо жодної готовності росії вести переговори сумлінно. Кінцева мета – звільнити всі наші території від російської окупації, включаючи Крим і Донбас", - поінформував Ніколенко.

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Топ коментарі
+34
Знайомо ще з 14-го - як тільки починають відгрібати, то зразу запрошують перемирря. Їбашити треба у цей момент подвоєно, вони по іншому не розуміють!
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27.07.2022 22:36
+33
З москалями гарні переговори виходять тільки за участю HIMARS, MLRS та M777, так що не заважайте ЗСУ робити свою справу
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27.07.2022 22:35
+32
Так, але єрмакі з арахаміями вже слину пускають: готуються влізти в переговорні групи!
Бо як тільки в кацапів справи починають йти в сраку, їм допомагають українськи гниди.
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27.07.2022 22:33
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27.07.2022 22:32 Відповісти
Так, але єрмакі з арахаміями вже слину пускають: готуються влізти в переговорні групи!
Бо як тільки в кацапів справи починають йти в сраку, їм допомагають українськи гниди.
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27.07.2022 22:33 Відповісти
Хорошо , что все стали говорить о деокупации Крыма а не как раньше
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27.07.2022 22:34 Відповісти
З москалями гарні переговори виходять тільки за участю HIMARS, MLRS та M777, так що не заважайте ЗСУ робити свою справу
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27.07.2022 22:35 Відповісти
Знайомо ще з 14-го - як тільки починають відгрібати, то зразу запрошують перемирря. Їбашити треба у цей момент подвоєно, вони по іншому не розуміють!
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27.07.2022 22:36 Відповісти
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27.07.2022 22:44 Відповісти
я б поставив безкінечність плюсів під цим постом, але можливотільки 1 лайк
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27.07.2022 23:26 Відповісти
А до чого тут контрнаступ і взагалі бойові дії?!!
Вониж (рашисти) ********** вести переговори НЕ ПРИПИНЯЮЧИ бойових дій ще з 2014/2015 років!
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27.07.2022 22:37 Відповісти
Так і є. Треба переговарюватись, домовлятися але робити свою справу. Ф чом проблєма ?
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27.07.2022 22:38 Відповісти
проблема в том, что чем больше слов, тем слаще речи........
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27.07.2022 22:49 Відповісти
Перша умова: повна деокупація. Друге: репарації.
В іншому випадку це нещиро, не потрібно витрачати час, слухаючи їхні озброєні слова.
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27.07.2022 22:40 Відповісти
Necro Mancer @666_mancer
Погибшие в СВОВУ тувинцы: на 11/07/22 в списке 81 штука
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27.07.2022 22:41 Відповісти
А зверніть увагу, скільки українців загинуло ((( Майже 2.5 тисячі. І це ж були найкращі бійці радянської армії (так само як у Другу Світову).
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27.07.2022 23:49 Відповісти
та не нужны срахе переговоры...ей нужна капитуляция...
а разговоры о готовности... это манипуляции, рассчитанные на Европейских наивняков...
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27.07.2022 22:42 Відповісти
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27.07.2022 22:43 Відповісти
Розумний речник . Але Зеленський цензор не читає . Ти йому це у вічи скажи , коли зустрінеш .
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27.07.2022 22:44 Відповісти
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27.07.2022 22:44 Відповісти
Це готовністья Єрмака до перемовин. Росіі вони не потрібни, А Єрмак за ціной не постоїть. Платити будемо ми всі.
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27.07.2022 22:45 Відповісти
Ермака отправляют под следствие ФБР, а Бориса Джонсона прочят в генсеки НАТО// №279 - Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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27.07.2022 22:52 Відповісти
Лавров, не гони лошадей !

давай после Херсона....
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27.07.2022 22:45 Відповісти
а вы в курсе, что ирмак попал под следствие ФБР?
https://youtu.be/NbrWkEx2syc?list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg&t=332
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27.07.2022 22:47 Відповісти
Ну вот и ответ на странный факт , на который вероятно многие обратили внимание - есть много видосиков со стугной и почти нет с джавелинами . Если срочно не принимать меры с развешиванием на столбах , то вместо Украины будет УССР , да и то в лучшем случае .
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27.07.2022 23:35 Відповісти
Крысы мавзолейные нацисты...запросили мир...
Ушам не верю, глазам не слышу...
Украина спасет РАБzzeю от Гопоты питерской, уголовников, КГБистов и не воров в Законе...
Слава ЗСУ!!!Все буде Україна!!!
Надобраніч...
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27.07.2022 22:51 Відповісти
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27.07.2022 22:53 Відповісти
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27.07.2022 22:53 Відповісти
Приємна новина !!
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27.07.2022 22:55 Відповісти
та с утра еще говорили....., и даже ветка, кажись, на Цензоре была.......
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27.07.2022 23:01 Відповісти
Даже гарна новтна.
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28.07.2022 00:10 Відповісти
Країни Балтії великі молодці, вони нічого не забули.

Нам треба перейняти їх досвід.

Більше ніяких хороших руських, жодних переговорів поки йде війна , тільки після нашої перемоги 😠
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27.07.2022 22:54 Відповісти
)(уй кацапам и смерть,а не переговоры.
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27.07.2022 23:02 Відповісти
Ніяких переговорів,путина на кол!!!
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27.07.2022 23:13 Відповісти
Речник МЗС Ніколенко!
Ми про це знаємо.
Зєля в курсі?
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27.07.2022 23:13 Відповісти
А какой смысл вообще идти с неадекватными гомодрилами на переговоры в любом случае? Ведь все равно они обманут и используют переговоры против Украины. Если бы рашисты хотели мира они бы молча собрались и свалили с Украины. Но они же наоборот пасть разинули не только на Украину а и дальше на европейские страны.
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27.07.2022 23:21 Відповісти
Ага..."За ЩЕКУ кацапы"...
Зараз уже ми "диктуємо"
Слава ЗСУ!!!
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27.07.2022 23:21 Відповісти
"Речник МЗС також заявив, що офіційна позиція України полягає в тому, що вона зацікавлена в переговорах". Ідіть ви на)(*й зі своїми переговорами. "Офіційна позиція України полягає в тому, що вона НЕ зацікавлена в переговорах до повного вигнання кацапів за прєбрік", - отак правильно. Блд, ви коли навчитеся спершу думати про Україну, а вже потім про свою кишеню?! Чи посада не зобов'язує?!
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27.07.2022 23:21 Відповісти
так це і коню зрозуміло
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27.07.2022 23:24 Відповісти
Какой бред несут те кто нам вбивает что каждая война заканчивается переговорами. Какие переговоры с преступником ведет судья или прокурор? Так и после войны, побежденного просто ставят перед фактом и он молча уползает в своеи ***** зализывать раны и плакать. А то что нам навязывают переговоры после войны, так это наверное нас готовят к тому что мы будем идти на компромисы и делить с окупантами нашу землю и наши города. Тоесть это не переговоры а капитуляция со стороны Украины.
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27.07.2022 23:27 Відповісти
А с какого перепугу у тебя стрелочка капитуляции только в одну сторону поворачивается?
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28.07.2022 05:59 Відповісти
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27.07.2022 23:41 Відповісти
Конечно. Проснулись в МИДе. Але, зеленые уже что-то порешали с Шойгой в стамбульском сортире. Агрохимия попросил письменно снять санкции с личных миллиардов Путина через Абрамовича. вестимо.
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27.07.2022 23:42 Відповісти
О-о-ооо... Що я бачу? Кацапи завищали про перемовини?
Тільки ангріфф, тільки штурм унд дранг, доки не запіворять "остановитесь! капитулируем! ну позязя!!! СПАСИТЯ!!!.."
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27.07.2022 23:43 Відповісти
Нехай готуються, але не до переговорів, а просто безславно здохнути
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27.07.2022 23:47 Відповісти
молодець,
треба частіше пояснювати заходу що робить параша,
звісно що постійно бреше
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28.07.2022 00:01 Відповісти
глядя на рыло лаврухи приходишь к выводу,он не выкисает,они с медведкой гасят по черняховскому...
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28.07.2022 06:14 Відповісти
Справи в москалів дуже погані, крім перемир'я 3-4 рази була повітряна тривога по всій Україні. Пускають ракети навмання, вдруг якась кудись попаде.
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28.07.2022 06:50 Відповісти
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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28.07.2022 07:53 Відповісти
Тобто "зернова угода" це, на думку речника глави МЗС, це дрібничка?
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28.07.2022 08:11 Відповісти
які нах переговори, їбашить до останнього кацапа
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28.07.2022 08:25 Відповісти
Для деокупації Херсону вже все готово,і ЗСУ вже нічого не зупинить. Які переговори?
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29.07.2022 22:04 Відповісти
 
 