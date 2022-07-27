"Готовність" Росії до переговорів - прийом, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - речник МЗС Ніколенко
Заяви про готовність до переговорів з боку РФ є прийомом зупинити контрнаступ Збройних Сил України.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в інтерв’ю The Irish Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дипломат зазначив, що розцінює заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова цього тижня про те, що Росія готова до переговорів, як прийом, щоб зупинити контрнаступ України.
"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав Ніколенко.
На його думку, це робиться, щоб виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території.
"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - наголосив дипломат.
Речник МЗС також заявив, що офіційна позиція України полягає в тому, що вона зацікавлена в переговорах. "Тому що кожна війна закінчується шляхом переговорів. Але поки що ми не бачимо жодної готовності росії вести переговори сумлінно. Кінцева мета – звільнити всі наші території від російської окупації, включаючи Крим і Донбас", - поінформував Ніколенко.
Будь ласка, зачекайте...
Бо як тільки в кацапів справи починають йти в сраку, їм допомагають українськи гниди.
Вониж (рашисти) ********** вести переговори НЕ ПРИПИНЯЮЧИ бойових дій ще з 2014/2015 років!
В іншому випадку це нещиро, не потрібно витрачати час, слухаючи їхні озброєні слова.
Погибшие в СВОВУ тувинцы: на 11/07/22 в списке 81 штука
а разговоры о готовности... это манипуляции, рассчитанные на Европейских наивняков...
давай после Херсона....
https://youtu.be/NbrWkEx2syc?list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg&t=332
Ушам не верю, глазам не слышу...
Украина спасет РАБzzeю от Гопоты питерской, уголовников, КГБистов и не воров в Законе...
Слава ЗСУ!!!Все буде Україна!!!
Надобраніч...
Нам треба перейняти їх досвід.
Більше ніяких хороших руських, жодних переговорів поки йде війна , тільки після нашої перемоги 😠
Ми про це знаємо.
Зєля в курсі?
Зараз уже ми "диктуємо"
Слава ЗСУ!!!
Тільки ангріфф, тільки штурм унд дранг, доки не запіворять "остановитесь! капитулируем! ну позязя!!! СПАСИТЯ!!!.."
треба частіше пояснювати заходу що робить параша,
звісно що постійно бреше