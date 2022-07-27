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Лавров (1544) Блінкен (1150)

Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим про обмін засудженими громадянами, - ЗМІ

лавров,блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу заявив, що має намір найближчим часом поговорити з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим це станеться вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами Блінкена, він планує обговорити з Лавровим "важливу пропозицію", висунуту американською стороною кілька тижнів тому щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США – Пола Уілана й баскетболістку Брітні Ґрайнер.

Уілана з 2018 року тримають у російському СІЗО за звинуваченням у шпигунстві, а Ґрайнер затримали в лютому цього року за нібито незаконне ввезення наркотиків – йдеться про канабіоїдну олію, яку спортсменка придбала у США за рецептом.

Держсекретар не уточнив, про що йдеться, але, за даними джерел CNN, президент Джо Байден підтримав ідею обміняти Уілана і Ґрайнер на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута.

Крім того, Блінкен хоче обговорити з Лавровим нещодавно підписану угоду про розблокування експорту українського зерна Чорним морем. Глава американської дипломатії наголосив, що "обговорення України без України" з Лавровим не буде.

Востаннє державний секретар США і міністр закордонних справ Росії вели телефонні переговори 12 лютого, за два тижні до повномасштабного російського наступу на Україну.

Також читайте: "Готовність" Росії до переговорів - прийом, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - речник МЗС Ніколенко

Автор: 
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Топ коментарі
+8
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28.07.2022 00:04
+3
Так ничего и не поняли американцы. Пусть готовятся по тихоньку воевать в Европе с кацапами
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27.07.2022 23:57
+2
О чем говорить, он же полный дебил.
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27.07.2022 23:56
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О чем говорить, он же полный дебил.
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27.07.2022 23:56 Відповісти
Поміняти дерьмака на Азовців?
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28.07.2022 06:31 Відповісти
Так ничего и не поняли американцы. Пусть готовятся по тихоньку воевать в Европе с кацапами
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27.07.2022 23:57 Відповісти
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28.07.2022 00:04 Відповісти
Единственно справедливый и равноценный договор с орками - они принимают в рот спереди, а взамен за это им вводят под кожу сзади.
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28.07.2022 00:25 Відповісти
Коли ми Преможемо (а ми ТОЧНО ПЕРЕМОЖЕМО!) - треба буде створити петицію про нагородження Блінкена(як і Джонсонюка, Остіна та інших багатьох по справжньому відданих друзів України) найвищими державними нагородами нашої країни, які передбачені для нагородження іноземних громадян.
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28.07.2022 00:17 Відповісти
Поговорить - тпррру коняка сіра.
Візьме вівса і нагайку?
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28.07.2022 00:52 Відповісти
Заохочення до захоплення нових заручників.
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28.07.2022 01:30 Відповісти
Торгівець зброєю Бут вже не актальний , хіба що з Єрмаком почне співпрацювати ...
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28.07.2022 04:57 Відповісти
Поговорить? Да Кремль потом три дня орать будет в прессе что США Украину сливают - у этих зебилов праздник же случится тут же )))
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28.07.2022 07:26 Відповісти
 
 