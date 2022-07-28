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Залужний і начальник штабу оборони ЗС Канади Ейр обговорили поставки озброєння і техніки в Україну
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.
"Подякував йому і в його особі премʼєр-міністрові Канади та всьому канадському народу за військову допомогу нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії. Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки", - написав Залужний.
Він також зазначив, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України.
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Юрій Шевчук
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