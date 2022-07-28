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Залужний і начальник штабу оборони ЗС Канади Ейр обговорили поставки озброєння і техніки в Україну

залужний,ейр

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Подякував йому і в його особі премʼєр-міністрові Канади та всьому канадському народу за військову допомогу нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії. Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки", - написав Залужний.

Він також зазначив, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України.

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Добре б, аби для нашої піхоти підкинули б до пари сотень штук Бізонів та LAV III. Свого часу у нас відмовились від пропонованих канадцями літаків F/A-18, що теж не були б зайвими на початку війни...
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28.07.2022 00:50 Відповісти
гуд
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28.07.2022 09:29 Відповісти
Слава Богу у України, серед влади, є одна розумна людина, бойовий генерал, та підтримка найсильнішої держави світу.
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28.07.2022 10:18 Відповісти
 
 