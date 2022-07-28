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Київ (19120) обстріл (27087) Кулеба Олексій (173)

Росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, - Кулеба

ракета

Під Києвом пролунало щонайменше два вибухи, росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.

Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 
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Топ коментарі
+30
З білорашки сьогодні активно пуляли тварюки. Здохніть кацапи зі своїми картопляними холуями
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28.07.2022 06:51
+28
Данілов, від кордону до Зябровки 35-40 км.
Достає все, навіть старе совкове!
Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
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28.07.2022 07:19
+24
Ось і бульбаші-"братушки" нагадали про себе!
Не хвилюйтесь, "поневолєні", ми і про вас пам'ятаємо!
Прийде час...
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28.07.2022 07:04
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З білорашки сьогодні активно пуляли тварюки. Здохніть кацапи зі своїми картопляними холуями
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28.07.2022 06:51 Відповісти
Може пора жахнуть х Хаймарса по Білорусі, щоб мізки їм прочистити?
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28.07.2022 07:04 Відповісти
Пуйло цього дуже чекає. Це ж провокації від них, щоб потім на весь світ завити, що "зла Україна вдарила по суверенній невинній овечці Білорусі", і таким чином викликати "занепокоєння" від світу вже по відношенню до нас, і дати привід Лукі задіяти свою недоармію.
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28.07.2022 10:14 Відповісти
Надейся, ага Обеспокоенность разве что Иран с Сирией выскажут! Так они уже и так трибунал для Украины готовят
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28.07.2022 10:48 Відповісти
Не мели дурниць, для світу білорусь така сама законна ціль для України, як і кацапстан.
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28.07.2022 11:05 Відповісти
По Мозырьскому НПЗ нужно жахнуть-это нанесет максимальный урон белорашке и прочитит мозги Лукашенко и Беларусам.
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28.07.2022 10:22 Відповісти
Ось і бульбаші-"братушки" нагадали про себе!
Не хвилюйтесь, "поневолєні", ми і про вас пам'ятаємо!
Прийде час...
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28.07.2022 07:04 Відповісти
Били не бульбаші, а кацапи з території Бульбашії. Що мають зробити прості перелякані терпильні бульбаші? Без зброї напасти на військову базу РФ, спробувати підпалити її, підірвати?
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28.07.2022 10:16 Відповісти
Данілов, від кордону до Зябровки 35-40 км.
Достає все, навіть старе совкове!
Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
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28.07.2022 07:19 Відповісти
чому не зрівняти зябрівку з землею? чи зеленський тільки ******* буде? там відосами війну не виграти.
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28.07.2022 09:59 Відповісти
Да знову по військовим частинам *********( і в Чернігові теж по танковій бахнули( надіюсь військових і техніки там немає(
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28.07.2022 07:20 Відповісти
Аеродроми - то пусте, враховуючи що дальність польоту Іскандерів 700 км,калібрів 1800 км, а кинджалів 2300 км, бити треба по заводах, що їх виготовляють!
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28.07.2022 08:11 Відповісти
або щоб там хтось покурив, якесь ссо
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28.07.2022 09:09 Відповісти
Полоненних не брати. Як в чеченську війну робили чеченці-- різали голови- це добровольці , за контрактом і за гроші.
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28.07.2022 08:36 Відповісти
Ничего мы не сделаем с Беларусью. Стрелять по ним не будем. Стреляет параша с Беларуси. Если нельзя стрелять по параше, нельзя и по Беларуси, маразм...
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28.07.2022 08:28 Відповісти
Кацапское тупое отродье,ваши родственнички мечтают о машинах,не разочаровывайте их,осуществите мечту,мешки подкинем!
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28.07.2022 08:59 Відповісти
Це вітання Українців від бабуїнів і показ мокшанцю Пушиліну,разом з майбутнім лідером кровожерів Турчаком, ми еще не начинали.
В Мокшандии (столиця Саранськ) зявились сектанти андрофаги, які вимагають влади,мовляв в 1937 получилось, і тепер теж получиться, і скільки потрібно загризем, але владу отримаємо.
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28.07.2022 09:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:31 Відповісти
Але Київска область не зона бойових дій! Верховна Рада так сказала
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28.07.2022 10:55 Відповісти
поймай русского унтерменша нацистско-фашистского вялико зверькового . перережь ему глотку и в образовавшееся отверстие насыпь ему УКРАИНСКОЙ земли !
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28.07.2022 11:11 Відповісти
 
 