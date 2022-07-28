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Росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, - Кулеба
Під Києвом пролунало щонайменше два вибухи, росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.
Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 xander 9cf28439
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+28 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+24 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
В Мокшандии (столиця Саранськ) зявились сектанти андрофаги, які вимагають влади,мовляв в 1937 получилось, і тепер теж получиться, і скільки потрібно загризем, але владу отримаємо.