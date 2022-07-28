З території Білорусі випущено ракети, є влучання біля селища Гончарівське на Чернігівщині, - голова ОВА Чаус

Ракета, запущена з території Білорусі, влучила біля Гончарівського на Чернігівщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території білорусі. Попередьно є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО", - йдеться в повідомленні.

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