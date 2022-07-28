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З території Білорусі випущено ракети, є влучання біля селища Гончарівське на Чернігівщині, - голова ОВА Чаус
Ракета, запущена з території Білорусі, влучила біля Гончарівського на Чернігівщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території білорусі. Попередьно є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 Garry Grant
показати весь коментар28.07.2022 06:51
+38 Joshua Merlin
показати весь коментар28.07.2022 06:52
+17 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар28.07.2022 07:01
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Будь ласка, зачекайте...
А " пачему не бамбят" - я нижче пояснив такому ж "диванному воїну"
А те що ЗСУ розмовляють рашискою це дуже сумно, бо навіть на війні не зрозуміли важливість рідної мови.
і арестович ледве-ледве
А фільми ссср про війну, прошили залишок мозочка?
Запретить?
Нормальные русскоязычные еще больше рашистов ненавидят
1) Кремль вимагає від Луки прямого вступу Білорусі у війну - бо у кацапів не вистачає військ для ведення боїв
2) Лука "петляє", придумуючи "відмазки" Один з аргументів - "как я абьясню населению неабхадимасть вайны?"
3) Один з "законних" приводів - удар ЗСУ по військах Росії на білоруській чи російській території - тоді Кремль офіційно може оголосить про "нападение противника на территорию адной з стран ОДКБ" а Лука "змушений" буде оголосить про "нападение на Беларусь"
Саме тому наші "скриплять зубами", але не б"ють у відповідь!
Факти кажуть про інше. Війська ворожої країни наносять ураження з підконтрольної їй території.
Ніякого не вступу у війну Білорусі не існує з моменту нападу з неї ординських військ.
Ніякого ОДКБ не існує.
сподіваюсь, наші встигли вивести звідти всіх і все.
і був наводчик, і коригувальник підсказував після першого влучання, що підправити.
вас, ссуки, знайдуть, і ви проклянете той день, коли взяли криваві рашистські гроші в руки.
И Минское позорище с пользой - минус .... На налоги украинцев....
Как там поживают зелёные и др ездуны в картоплестан? Что слышно по их ксивам от разведки?
Что то президент и ко отмалчиваются уже давно по всем зашкварам.
Учись аргументировать свои высеры .... Или вам ватанам это не обязательно?
Так что есть ли логика в отсутствии ответных ударов по Белорашке ли нет, кто знает.... Атопутиннападет - так все равно напал, с лучших для себя позиций и условий.
и удары по оккупированной территории Беларуси это будут просто очередные "хлопки".
если бы враги могли начать наземное наступление с Беларуси, то повод им не нужен.
непонятно почему до сих пор продолжаются дурнейшие разговоры, что не нужно провоцировать врагов. они должны привыкать к "хлопку".
дошло, що Україна -- це самостійна держава і має право на відповідь.
Запрошень 95 кварталу до московії чекають ?
поддерживать на официальном уровне дипломатические, торговые и другие отношения с режимом лукашенко, виновном в убийстве граждан Украини
если кто то думает что ермаки, татаровы и прочая фсбшная мразь, захватившая ключевые посты в органах власти, правопорядка, армии, безопасности, министерствах и ведомствах добровольно уйдут и отдадут власть путем перевыборов, они сильно ошибаются.
БеларусиБелоруссии.
Тому, найважливіше й першочергове завдання це - очистити Україну від агресора зсередини для успішної протидії зовнішній агресії ворога.
Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі. Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.
https://petition.president.gov.ua/petition/148490
Мені ще в далекому 1973 було в такий кайф відмочить замполіту[до речі,мішустін його прізвище було]щось української і спостерігати,як він очима кліпа і намагається зрозумітикуди я його послав.