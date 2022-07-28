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обстріл (27087) ракети (3926) Чернігівщина (1581) Чаус В’ячеслав (58)

З території Білорусі випущено ракети, є влучання біля селища Гончарівське на Чернігівщині, - голова ОВА Чаус

ракета

Ракета, запущена з території Білорусі, влучила біля Гончарівського на Чернігівщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території білорусі. Попередьно є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння Чернігівщини

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Топ коментарі
+40
Чому ще й досі посольство бульбашів функціонує в Україні?
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28.07.2022 06:51
+38
для начала с чистой совестью надо разбомбить аэродром в Зябровке под Гомелем... там и самолеты, и боекомплекты... и от границы недалеко...
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28.07.2022 06:52
+17
Непогано б було спочатку припинити мовою рашистів користуватися а вже потім поради роздавати.
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28.07.2022 07:01
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Чому ще й досі посольство бульбашів функціонує в Україні?
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28.07.2022 06:51 Відповісти
Мало того ,что бомбят ,но и в Мелетополе сообщают видят технику с маркировкой О ,двигаються в сторону Херсона. То есть бульбаши уже на войне ,полноценно.
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28.07.2022 11:29 Відповісти
для начала с чистой совестью надо разбомбить аэродром в Зябровке под Гомелем... там и самолеты, и боекомплекты... и от границы недалеко...
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28.07.2022 06:52 Відповісти
Ніззя, Ви шо, треба в очі подивитися Лукашеску і він всьо паймьот.
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28.07.2022 07:20 Відповісти
Ти той "аеродром" у Зябровці бачив? Йому років більше ніж тобі, разів у два! Єдине, для чого його можна використовувать - як тверді майданчики для базування наземних військ та вертольотів Бо між плитами не тільки бур"ян росте, але й берези де-не де проклюнулися
А " пачему не бамбят" - я нижче пояснив такому ж "диванному воїну"
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28.07.2022 07:30 Відповісти
еслти не знаешь то лучше промолчать...https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/8/7357064/
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28.07.2022 08:27 Відповісти
неплохо было бы достать до аэродрома в Бобруйске с Ту-22М3... а заодно и до аэродрома в Орше...
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28.07.2022 06:54 Відповісти
Непогано б було спочатку припинити мовою рашистів користуватися а вже потім поради роздавати.
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28.07.2022 07:01 Відповісти
Повністю підтримую сказане,невже людям не гидко розмовляти мовою окупанта? Всі коменти на російські ігнорую!
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28.07.2022 07:08 Відповісти
Російськомовних воїнів ЗСУ (половина) ви тех ігноруєте? Може їх треба звільнити і замінити он такими кошерномовними Алексєямі з Британії?
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28.07.2022 07:20 Відповісти
Юра не маніпулюй. Немає ніяких кашерномовних.
А те що ЗСУ розмовляють рашискою це дуже сумно, бо навіть на війні не зрозуміли важливість рідної мови.
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28.07.2022 09:39 Відповісти
Лучше воевать будут, если на украинский перейдут?
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28.07.2022 12:42 Відповісти
По-перше, не ******** нашіх бійців, вони воюють не за панування мови окупанта в Україні. А по-друге, не намагайся виступати від їхнього імені, як пуйло, бо твоя кошерно-москвофільська срака може луснути від напруги.
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28.07.2022 23:36 Відповісти
єрмак з аристовичем дуже гарно розмовляють по українськи, то і слухай їх.
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28.07.2022 07:36 Відповісти
єрмак взагалі не може говорити українською, що ви таке кажете
і арестович ледве-ледве
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28.07.2022 09:00 Відповісти
"Гарно" лише для москворотого дауна.
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28.07.2022 23:38 Відповісти
А не подскажите, где сейчас чисто украиноговорящие, но исключительно после 1991 года, Ющенко и его сыновья, Фарион и Тягнибок и т.д.? Может в окопах на востоке, как мои сыновья? Очень я интересуюсь за этих персонажей.
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28.07.2022 08:47 Відповісти
дурню не скаже, але кацапську варто винищувати у мізках кожного.
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28.07.2022 09:40 Відповісти
Варто, не сперечаюсь. Але з розумом.
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28.07.2022 10:49 Відповісти
По всій країні, якщо не труситися і не чіплятися за своє коло москворотих валянків, буряте.
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28.07.2022 23:42 Відповісти
Сыновьям -фарта,Украине-победы......а тебе мозгов прикупить...совсем за недорого,диванный стратег.Хотя из вышеописанного вывода о тягнивбоках....что-то в твоей капроновой головушке поменялось....ты стал не так доверчив и наивенА слушал бы сразу «мойшу»....уже бы академиком мог стать.Удачи без сдачи,старый))
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02.08.2022 15:59 Відповісти
вот из-за таких дятлов у нас и война
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28.07.2022 07:18 Відповісти
а нічого, що в ЗСУ воюють російськомовні українці? ми, що в державній установі чи коменти на цензорі? не будь нацистом.
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28.07.2022 07:25 Відповісти
Дуже сумно що навіть на війні люли не можуть зрозуміти важливість рідної мови.
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28.07.2022 09:40 Відповісти
придурок ти, бо порівняв хрін із бананом...
А фільми ссср про війну, прошили залишок мозочка?
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29.07.2022 02:26 Відповісти
На немецком говорили нацисты
Запретить?
Нормальные русскоязычные еще больше рашистов ненавидят
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28.07.2022 07:30 Відповісти
Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
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28.07.2022 07:37 Відповісти
Спробував би ти розумник у 42му поговорити Німецькою у Британії чи СИРИСЄР..... або Англійською у Аргентині коли воювали вони з Британією.
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28.07.2022 09:41 Відповісти
Вы не внук Ирки Фарион?
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28.07.2022 07:49 Відповісти
Ви не дочка пуйла?
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28.07.2022 23:44 Відповісти
Мосье дэбил?
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28.07.2022 08:09 Відповісти
То наша мова ,которую русские себе присвоили. У них этничная мордовская ,мокшанская ,эрзя и еще несколько. У меня минимум 4-5 друзей воюет под Харьковом на передовой и все разговаривают на русском ,при чем пенсионного возраста. А ты ? А ? Где? Писдеть не мешки ворочать.
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28.07.2022 11:34 Відповісти
Чому Зеленський чи хто там надає накази не наказує наносити удар у відповідь по аеродромах й місцях запуска ракет не території ворога?!
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28.07.2022 07:00 Відповісти
Бо не на часі, а от шашличок то тєма (с)Голабародька
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28.07.2022 07:14 Відповісти
Не "Зеленський не дає" - якби можна було вільно бить - Залужний його і не питався Це все - падлюча політика Кремля і Луки
1) Кремль вимагає від Луки прямого вступу Білорусі у війну - бо у кацапів не вистачає військ для ведення боїв
2) Лука "петляє", придумуючи "відмазки" Один з аргументів - "как я абьясню населению неабхадимасть вайны?"
3) Один з "законних" приводів - удар ЗСУ по військах Росії на білоруській чи російській території - тоді Кремль офіційно може оголосить про "нападение противника на территорию адной з стран ОДКБ" а Лука "змушений" буде оголосить про "нападение на Беларусь"
Саме тому наші "скриплять зубами", але не б"ють у відповідь!
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28.07.2022 07:24 Відповісти
Млинець пригорiлий... Мы скрипим, амеры скрипят, Европа скрипит...ДОКОЛЕ...
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28.07.2022 07:35 Відповісти
До тех пор, пока вы тут не перестанете скрипеть диваном, пардон, зубами, и не вольётесь в ряды ВСУ. Без вас на ноле, без личного вашего участия, видимо не получается.
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28.07.2022 07:48 Відповісти
👍
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28.07.2022 08:15 Відповісти
Думаешь он что-то понял? Сейчас будет спрашивать, где 100500 межконтинентальных ракет от ЮМЗ с ядерными боеголовками. И успеем ли их до 1 августа наклепать. ****, ненавижу слабоумных!
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28.07.2022 08:14 Відповісти
Ці всі аргументи - просто виправдання імотенції нашого сцикливого Лідора.
Факти кажуть про інше. Війська ворожої країни наносять ураження з підконтрольної їй території.
Ніякого не вступу у війну Білорусі не існує з моменту нападу з неї ординських військ.
Ніякого ОДКБ не існує.

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28.07.2022 08:48 Відповісти
Ага точно.... "не праваціравать" а то путєн/лукашєнка нападьот.... чи легко жити ідіотом?
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28.07.2022 09:44 Відповісти
, зроби послугу: в момент форумних баталій, відкрий очі бо лупасиш і ваших і наших.
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29.07.2022 02:33 Відповісти
Дарма стараєтесь, місцеві "гарячі голови" таких політичних тонкостей все одно не зрозуміють...
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28.07.2022 10:04 Відповісти
Уже не петляет . Есть видео с Мелетополя ,едут колоны с маркировкой О ,в сторону Херсона. Беларуссия уже полноценно в войне.
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28.07.2022 11:39 Відповісти
Та пишіть вже насправді як воно є: "З білоруської області Орчої Федерації".
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28.07.2022 07:12 Відповісти
Я не знаю, що може статися, щоби "сябри" отримали прощення (вiд Бога). Вiд нас - й поготiв.
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28.07.2022 07:16 Відповісти
"З території Білорусі"- а що таке "Білорусь"?
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28.07.2022 07:17 Відповісти
Шльондра
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28.07.2022 07:18 Відповісти
По військовій частині 1-танкової бригади били(((
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28.07.2022 07:18 Відповісти
Чисто кацапская херня,куда уе..Бали там и штаб ,,биндеровце,, или полк Азова.
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28.07.2022 07:25 Відповісти
кажуть, що і попали.
сподіваюсь, наші встигли вивести звідти всіх і все.

і був наводчик, і коригувальник підсказував після першого влучання, що підправити.

вас, ссуки, знайдуть, і ви проклянете той день, коли взяли криваві рашистські гроші в руки.
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28.07.2022 11:10 Відповісти
Кровавой блевотиной отольются терпилам-мудакам-бульбашам кровь украинцев. Эй, товарисчь два ефрейтора, что то ты, гнида бульбашная парашно-подстилочная исчез с Цензора с 24 февраля тобой тут не смердит. Или тебя ещё в марте ВСУ с ТРО в пакет запаковали?
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28.07.2022 07:19 Відповісти
Возмездия режиму лукашила не избежать.
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28.07.2022 07:49 Відповісти
Не забываем как во время войны и Порошенко и Зеленский с тараканом в десна...
И Минское позорище с пользой - минус .... На налоги украинцев....
Как там поживают зелёные и др ездуны в картоплестан? Что слышно по их ксивам от разведки?
Что то президент и ко отмалчиваются уже давно по всем зашкварам.
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28.07.2022 07:52 Відповісти
вот ты дурилка со своими дёснами. Минское позорище? Недоразвитый похоже
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28.07.2022 09:08 Відповісти
дабл сер, сергеїв...
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29.07.2022 02:37 Відповісти
Это все что ты ш-ва проплаченая сказать можешь?
Учись аргументировать свои высеры .... Или вам ватанам это не обязательно?
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29.07.2022 15:56 Відповісти
Если Путин прикажет напасть Беларуси, то он просто подорвет там пару объектов. И скажет, что это мы. Как на Донбассе было в феврале.
Так что есть ли логика в отсутствии ответных ударов по Белорашке ли нет, кто знает.... Атопутиннападет - так все равно напал, с лучших для себя позиций и условий.
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28.07.2022 07:55 Відповісти
у нас в командовании войсками снова кацапская крыса завелась, которая "боится" бомбить врага на бывшей территории Беларуси, временно оккупированой кацапами.
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28.07.2022 08:11 Відповісти
командування військами підпорядковується верховному гімнокомандувачу. а в його команді криси і не переводились. он сумщину і харків, миколаїв осбтрілюють КОЖЕН ДЕНЬ - і нічого.
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28.07.2022 09:04 Відповісти
Невже не ясно, що з півночі нас зараз провокують на удар у відповідь? Це саме те, що москалям потрібно - щоб ми ударили по території білорусі. Вони хочуть, що ми велися на їхні провокації. Треба діяти хитріше... бити по інших, більш слабких їх місцях.
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28.07.2022 10:09 Відповісти
по кацапам уже били на их территории.
и удары по оккупированной территории Беларуси это будут просто очередные "хлопки".
если бы враги могли начать наземное наступление с Беларуси, то повод им не нужен.
непонятно почему до сих пор продолжаются дурнейшие разговоры, что не нужно провоцировать врагов. они должны привыкать к "хлопку".
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29.07.2022 06:32 Відповісти
Скільки ще повинно загинути громадян України, щоб до блазня
дошло, що Україна -- це самостійна держава і має право на відповідь.
Запрошень 95 кварталу до московії чекають ?
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28.07.2022 08:29 Відповісти
а тем временем украинская власть, продолжает,
поддерживать на официальном уровне дипломатические, торговые и другие отношения с режимом лукашенко, виновном в убийстве граждан Украини

если кто то думает что ермаки, татаровы и прочая фсбшная мразь, захватившая ключевые посты в органах власти, правопорядка, армии, безопасности, министерствах и ведомствах добровольно уйдут и отдадут власть путем перевыборов, они сильно ошибаются.
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28.07.2022 08:50 Відповісти
у бубочки там наверняка бизнес
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28.07.2022 08:58 Відповісти
Да ******* уже этих подонков в Беларуси Белоруссии.
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28.07.2022 08:57 Відповісти
Масово окуповані ворожою агентурою органи державної влади, правоохоронні структури, оборонний комплекс, частково збройні сили - найбільша загроза національній безпеці України та існуванню держави.
Тому, найважливіше й першочергове завдання це - очистити Україну від агресора зсередини для успішної протидії зовнішній агресії ворога.
Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі. Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.
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28.07.2022 10:46 Відповісти
Глава дыры петушилин вчера приехал к дерунам в гости а сегодня от туда прилетело. Совпадение? Не думаю.
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28.07.2022 09:52 Відповісти
Драники в основной массе такое же ватное говно как и кацапы.
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28.07.2022 09:53 Відповісти
А безвізовий режим все ще існує:
https://petition.president.gov.ua/petition/148490
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28.07.2022 10:06 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:32 Відповісти
Я скажу за російську і рашистську мови.По-перше,не було б рашистської,путіну небуло б кого захищати.По-друге,зараз в лісах Київщини переховується деяка кількість рашистів.Їх виловлюють,відстрілюють,і саме мова є одною із ознак ідентифікації.
Мені ще в далекому 1973 було в такий кайф відмочить замполіту[до речі,мішустін його прізвище було]щось української і спостерігати,як він очима кліпа і намагається зрозумітикуди я його послав.
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28.07.2022 10:33 Відповісти
Українська ідентифікація починається з українського написання власного імені.
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28.07.2022 23:52 Відповісти
 
 