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На південному напрямку ЗСУ знищили склад боєприпасів, мінометний комплекс і танк, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ на південному напрямку за день ліквідували 66 російських солдатів, танк Т-62, самохідні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сани", а також кілька бронемашин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожі опорні пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.

При спробі проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено БПЛА типу "Форпост".

"Загальні ж підтверджені втрати ворога становлять: 66 рашистів, 3 танки Т-72, 3 гусеничні мінні загороджувачі, 2 гаубиці "Мста-С", самохідна гаубиця "Гвоздика", мінометний комплекс "Сані", 3 одиниці автотехніки. В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів", - повідомили в ОК "Південь".

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Гарна робота наших бійців 👍🏼🙏🏼🙏🏼

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28.07.2022 09:46 Відповісти
 
 