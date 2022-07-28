По Україні з території Білорусі було випущено понад 20 ракет, - ОК "Північ"

З території Білорусі по Україні було випущено понад 20 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОК "Північ".

"З 5:20 до 6:30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони.

Про жертви поки не повідомляється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З території Білорусі випущено ракети, є влучання біля селища Гончарівське на Чернігівщині, - голова ОВА Чаус