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Білорусь (7841) ракети (3928) Чернігівщина (1581)

По Україні з території Білорусі було випущено понад 20 ракет, - ОК "Північ"

ракета

З території Білорусі по Україні було випущено понад 20 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОК "Північ".

"З 5:20 до 6:30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони.

Про жертви поки не повідомляється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З території Білорусі випущено ракети, є влучання біля селища Гончарівське на Чернігівщині, - голова ОВА Чаус

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Топ коментарі
+37
Как говорил Аль Капоне: "Можно ли простить врага? Бог простит! моя задача организовать их встречу!
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28.07.2022 07:45
+35
Основная масса населения территории с названием "**********" просто твари. А тварей нужно уничтожать. Придёт время и они ответят перед украинцами, а затем и перед Богом. Но Бог тварей не прощает. А белорусы воюют в полку им. Калиновского за Беларусь и Украину..
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28.07.2022 07:24
+34
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28.07.2022 07:31
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то по танковій військовій частині били Абрамси шукають імбіцили ск(
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28.07.2022 07:22 Відповісти
і при тому у них були і наводчики, і коригувальники.
нічого, цих ссук знайдуть.
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28.07.2022 09:40 Відповісти
Там біля Гончарівського навіть на гугл-карті показує якийсь військовий об'єкт. Напевне, туди й цілили...
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28.07.2022 10:21 Відповісти
Основная масса населения территории с названием "**********" просто твари. А тварей нужно уничтожать. Придёт время и они ответят перед украинцами, а затем и перед Богом. Но Бог тварей не прощает. А белорусы воюют в полку им. Калиновского за Беларусь и Украину..
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28.07.2022 07:24 Відповісти
Как говорил Аль Капоне: "Можно ли простить врага? Бог простит! моя задача организовать их встречу!
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28.07.2022 07:45 Відповісти
Бог таких мудаков, как ********** не прощает.
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28.07.2022 07:51 Відповісти
Сдохни,бСсР..Драники ибучие..
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28.07.2022 07:49 Відповісти
Название белорус появилось в 40-х годах ХІХ после подавления очередного восстания. Как там по классику: "Что не сделает русский штык, то доделает русский поп." И потомки гордых литвинов стали беларусами. Им пудрили и причесывали мозги при царях, при большевиках, кормили легендами про Хатынь и славных партизан, потом впаривали как хорошо жилось в ссср. И вот результат : кто умеет думать и что-то делать давно уехали, "вожди" в эмиграции "грантососят" западную помощь, с чего и харчуются. Устраивают пустопорожние форумы и спорят из-за запятой в документах. Реальные патриоты получили сроки от 10 лет, при глубокой озабоченности Запада, народ бунтует, но на кухнях или в кровати под одеялом, фигу в кармане держат, но кирпич в руки не возьмут. Наша реалполитика, когда по демпингу хавали Мозырьскую солярку и бензин все кому не лень и тут впаривали с рентой 120%, закрывая глаза на то что творил лука тоже доверия не добавила. Я не верю в то, что когда путлер дожмет бульбенфюрера и отдаст приказ о нападении, белоруская армия не будет воевать. Снимите розовые очки, и нападут и будут грабить и мародерить. Да они ненавидят в глубине души кацапов и презирают их, но живут по принципу, а что я могу, кто моих детей накормит и таких 90%.
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28.07.2022 08:33 Відповісти
Полностью согласен с вашим экскурсом в Историю, с одной ремаркой - потомки литвинов стали белорусами, а потомки белорусов , белорусов во второй половине 90-х прошлого столетия стали срусливыми ************. За редким исключением.
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28.07.2022 08:44 Відповісти
просто они "тутешние"
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28.07.2022 08:57 Відповісти
Так они били и в Гостомеле и по Черниговом и пленних пи..здили, да єто не кацапи, но гавнища там куча
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28.07.2022 09:52 Відповісти
Якщо по лапотні обіцяли амерам не бити то по військовим об'єктам у Білорусі потрібно почати бити у відповідь негайно...
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28.07.2022 07:25 Відповісти
Так что давай, приступай, мне нужны (ВСУ) координаты цели.
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28.07.2022 07:44 Відповісти
На гугл.меп подивись координати: аеродром Зябровка, поруч з Гомелем.
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28.07.2022 07:47 Відповісти


На гугл.меп подивись Я ВСЕ ДИВЛЮСЯ



Сколько метров в одном градусе широты

111,134861111 км

Тут все просто: длина окружности (меридиана) постоянна - 40 008,55 км, разделим на 360°, получим: 111,134861111 км в одном градусе, делим на 60 минут: 1,85224768519 км в одной минуте, делим на 60 секунд: 0,0308707947531 км (30,8707947531 м) в одной секунде.
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28.07.2022 08:07 Відповісти
А ти вали "поквартально" - касетними градами. Саме так орки по моєму селу валили. Я ледве встигав жінок і дітей по погребах розсовувати.
За неточність тобі ніхто слова не скаже.
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28.07.2022 08:22 Відповісти
Координаты можно в другом формате

Там точность до метра
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28.07.2022 08:50 Відповісти
І ні одна ракета не попала в дєрьмака. Совпадєніє?
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28.07.2022 07:49 Відповісти
І що у відповідь? Тиша...
Може ще в очі Бульбофюреру заглянути, може там мир?
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28.07.2022 07:26 Відповісти
Данілов, від кордону до Зябровки 35-40 км.
Достає все, навіть старе совкове!
Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
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28.07.2022 07:27 Відповісти
язиком молоть не ціпом махать
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28.07.2022 09:03 Відповісти
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28.07.2022 07:31 Відповісти
Білоруси як і чечени з бурятами на забій однозначно.
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28.07.2022 07:34 Відповісти
Судді Чернігова ймовірно , що спонсори тероризму є деякі факти. СБУ дивно, що не викрила цього
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28.07.2022 07:37 Відповісти
Єта другоє, єта не то что ви подумалі!....
Я зовсім не розумію - чому ми навіть ніякої ноти протесту, а не те що ракет, до цих пір не вірправили білорусам? Чому не міє отвєток???
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28.07.2022 07:45 Відповісти
вони з ними
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28.07.2022 07:50 Відповісти
Там же тоже люди у этого дурачка. Туда ноту никак нельзя, а вы ещё ответку по базам предлагаете
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28.07.2022 09:48 Відповісти
Бульбаши рабы орков? Может быть и рабы. Но нам что с того? Пособник врага - тот же враг
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28.07.2022 07:52 Відповісти
Кончєні бульбаші будуть бєзпрєдєльнічати до того моменту, поки Україна не почне бомбити у відповідь бульбостан!
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28.07.2022 07:53 Відповісти
На НПЗ в Мозыре есть курильщики?
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28.07.2022 07:54 Відповісти
Де відповідь по Мозирському НПЗ ?!
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28.07.2022 07:57 Відповісти
Офис президента в ступоре!
По идее это объявление войны Белоруссией - casus belli. Но если Украина обьявит войну Белоруссии то может вмешаться Россия с ОДКБ. И тогда Путин не будет агрессором - он заступиться за бедную Белорусь. Для того чтобы понять ситуацию нашему Главкому нужно полгода, если хорошо взбодриться. А потом, когда поймет, нужно много шаурмы и журналистов, чтобы стукнуть булавой по столу и сказать: "*******! Ухожу! Ленка собирай вещи! В Оман..."
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28.07.2022 08:05 Відповісти
Все вірно, тому й Путлер і провокує нас зараз на таку відповідь . Це те чого він і добивається.
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28.07.2022 10:24 Відповісти
Коли вже нарешті зрунують російські заводи, що виготовляють ракети?!

"Новатор"(єкатеринбург)
"Авангард"(москва)

Інакше обстріли Українських міст з території росії триватимуть довічно!
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28.07.2022 08:07 Відповісти
100%, для партизанів є робота.
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28.07.2022 10:25 Відповісти
Стреляли вовсе не белоруссы. Путин только и ждет, чтобы Белоруссия была вовлечена в войну с Украиной. Вот батьку и поставили на шпагат, да на такой, шо ноги над головой сводят. Даже Волочкова с Кабаевой в афуе!
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28.07.2022 08:08 Відповісти
лукашенко то же ведь понимает что его армию или ухандохают за пару дней макс.неделю либо будет сдача в плен массовая...если бы у русни быо оптимистично на фронте то думаю он бы в итоге через неделю подключился.
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28.07.2022 08:19 Відповісти
Не все так однозначно. Армію бульбашів вже тривалий час готують до війни, озброєння там теж вистачає, там його не менше, ніж у нас. Чисельність 25-30 тисяч особового складу плюс вперемішку з підрозділами з Рашкостану цілком можуть нам зробити проблеми на Півночі - наші основні сили зараз на Сході й Півдні.
Так що шапками їх закидувати не можна...
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28.07.2022 10:29 Відповісти
Да, в том то и дело, стреляют не белорусы. Если мы стрельнем по Беларуси, то мы будем агрессорами. Такой вой будет от бацьки! Он же постоянно долбит, что мы собираемся напасть на него. Потому и не стреляем. Хотя нужно стрелять...
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28.07.2022 08:20 Відповісти
Та хоч би запровадити візи для початку.
https://petition.president.gov.ua/petition/148490
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28.07.2022 08:27 Відповісти
навіть німці в 1941 році вважали ********** за скотину ..Наприклад українців вони вважали за потрібних і забирали їх на працю в Німеччину ,а білорусів спалювали цілими селами як овець не потрібних ...Вважаючи їх менш потрібними від українців ...І знову з мовчазного погодження білорусів ,по Україні летять ракети ..Ні одна скотина не протистоїть цьому массовому вбивству ..Але прийде час і або ракети закінчаться , або корисний скот закінчиться ,а ми цього ніколи їм не забудем ..Гугл пам'ятає все ....
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28.07.2022 08:46 Відповісти
українців вже 400 років опираються кацапам, а білоруси - всього 200. проте ми не втратили свою мову і сяку-таку елітку, а білоруси не мають ні мови, ні опозиції, кацапстан захопив їх повністю.
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28.07.2022 08:54 Відповісти
Провоцирует. Да и приезду мокшанца салютуют. Требуют ответа.
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28.07.2022 09:01 Відповісти
та впісту ту білорусь, де удари по території росії у відповідь, так в нас менше чим є стріляти. ну хоча б символічно, за кожну ракету в Харків, знищувати 1 село в білгородській області. ствольною чи точками У, не хімарсами бо обіцяли не стріляти хімарсами
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28.07.2022 09:11 Відповісти
Алексей Данилов заявил (на всю страну заявил), что у руководства Украины хватит политической воли для уничтожения объектов на территории РФ, с помощью которых обстреливают украинскую территорию...
Где ваша воля и выполнение обещания, пан Данилов? Может пора прикрыть этот тир? Тем более ракеты прилетали с Белоруси.
Мы ждем.
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28.07.2022 09:30 Відповісти
вчора чепушилін приїздив туди ...наплакав що Даунецк жестко бамбят бендеровци .... Чому Миколаїв Харьків тероризувати можна,а Донецьк що ,на іншій планеті ?
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28.07.2022 09:46 Відповісти
Лукашенко ещё недавно был самым популярным политиком в Украине. Ющенко-Янукович-Порошенко депортировали граждан Беларуси противников Лукашенко, не давали убежища (и это уже после майдана!). 80% белорусов это практически русские за царя и орков, 20% всех кто против это не белорусы а литвины, именно они воюют сейчас за Украину. Но вместо того чтобы поддержать литвинов - их в течение 30 лет в угоду Лукашенко гнобили в Украине.
Так давайте сейчас хотябы сменим понятия - всех жителей Беларуси кто против орков нужно называть ЛИТВИНЫ, а остальное болото бЕЛАРУСЫ. Не НА Украине а В Украине, не беларусы - а ЛИТВИНЫ. Нужно отделить этих 20% от основной массы болотных орков.
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28.07.2022 09:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:35 Відповісти
всі чудово розуміють,що рашисти вороги.прямі вороги..а білоруси ,то ще гірше ,як за одним столом сидіти, він тобі посміхається,говорить з тобою ,співчуває горю,.. а потім виходячи зі стола ніж запхає..
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28.07.2022 10:36 Відповісти
Як шо б ....
Були протести в білорусі..цвіточки.шаріки..сєрдєчкі..обісрались
Скинули б 2020 році бульбофюрера.була б інша ситуація.Тепер бульбаші ниють..ох та ах..нас прітєсняєт рєжим...бєдниє нісчасниє...
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28.07.2022 10:39 Відповісти
та ******** они, **** про них говорить.
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28.07.2022 11:47 Відповісти
удари у відповідь і досі не роблять,
треба підставляти другу щоку?

хай далі стріляють
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28.07.2022 14:43 Відповісти
 
 