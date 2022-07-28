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Окупанти мають ресурси лише на дві наступальні операції - на Сіверськ і Бахмут на Донеччині, - ISW

рф

Росіяни, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні на Сіверськ та на Бахмут на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ці операції були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

Росіяни виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міські райони України.

Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюма.
  • Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.
  • Наземні бої продовжуються на північ від Харкова.
  • Республіка Марій Ел в РФ направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.
  • Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
  • Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

Також дивіться: Росія завдала два авіаудари по Бахмуту: поліція зафіксувала наслідки. ВIДЕО

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Недавно они же говорили, что Параша остановится на захвате Северодонецка и Лисичанска.
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28.07.2022 07:36 Відповісти
А шо вони кажуть про їх ресурси в ОП?
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28.07.2022 07:55 Відповісти
Ось закінчаться ресурси в Росії а вони не вічні ( як хтось думає) ось тоді і буде той перелам у війні. І україну не повинно хвилювати проведення там референдумів -орків треба вибивати .
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28.07.2022 08:35 Відповісти
На Московії ресурсів ще на років 10, поки путлер не здохне.
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28.07.2022 08:37 Відповісти
Один іноземний винищувач повідомив про неорганізованість постачання на сході. Наприклад, росіян повинні були харрасувати, але в них немає батарейок для пускової установки Javlin, без батарейок для комп'ютера вона марна. Тому їм довелося відступити, коли прибула ворожа бронетехніка. Було пояснено, що більша частина обладнання накопичується підрозділами на заході, тому що звідти надходить постачання, тому підрозділи там мають першу можливість його взяти.
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28.07.2022 09:18 Відповісти
looks like text was not checked after Google Translator)))
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28.07.2022 12:57 Відповісти
 
 